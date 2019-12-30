AKP ikna turlarında: Çavuşoğlu CHP ve İYİ Parti'yi "tezkere" için ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.

Beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ne gelen Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Libya tezkeresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Çavuşoğlu, İYİ Parti ve CHP’yle yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda partilere Libya'daki son duruma ve tezkereye ilişkin bilgilendirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Malumunuz Meclis'e gönderilen, gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk, Libya'da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir, diğer taraftan Libya'da kalıcı bir barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen bir ülke olarak bu konudaki çabalarımız hakkında da bilgi verdik” diye konuştu.

Tezkerenin Meclis'e gönderilme sürecine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, “Biz Dışişleri Bakanlığı olarak tezkereyi Meclis'e gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik ve bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da imzasıyla tezkerenin Meclis'e gideceğini de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik” yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi partileri bilgilendirdiğini hatırlatarak "Sonuçta takdir ve karar siyasi partilerindir. Her siyasi partinin farklı görüşü olabilir. İYİ Partinin bir karar vermediğini ve bundan sonra da kendi aralarında istişare edeceklerini Sayın Genel Başkan Akşener bizzat söyledi” diye konuştu.

“MHP'YE GİTMİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, “MHP'ye de bir ziyaretiniz olacak mı?” sorusuna, “MHP'ye gitmiyoruz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mesaj gönderdiler. 'Bizim zaten tutumumuz belli, biz tezkereyi tam olarak destekliyoruz. Dolayısıyla bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok, diğer siyasi partileri bilgilendirsinler' demişler” diye konuştu.

Çavuşoğlu daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek tezkere konusunda bilgi verdi.

CHP: TEZKEREYE OLUMSUZ BAKIYORUZ

Görüşme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, gelecek günlerde TBMM'ye gelecek Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye olumsuz baktıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu'nun ziyarette, hükümetin Libya'ya asker gönderilmesi konusundaki tezkereyle ilgili görüşlerini aktardığını belirten Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun da bazı sorularının olduğunu, bunların yanıtlarını aldıklarını aktardı.

Libya ile ilgili tezkerenin henüz Meclise gelmediğini ifade eden Çeviköz, CHP'nin, “iktidarın 5 konuda çok ciddi hatalar yaptığını, bunlardan birinin de dış politika olduğunu” söylediğini hatırlattı.

Dış politika alanında özellikle Suriye'de son yıllarda atılan yanlış adımlar ve hataların Türkiye'yi çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Çeviköz, uygulanan dış politikanın, Türkiye'yi başta Suriye olmak üzere belli konularda hem yalnız bıraktığını hem de önemli dış politika krizlerine yol açtığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Biz, Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların şimdi bir de Libya'dan kaynaklanan bir şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine, taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz.”

Libya'daki durumun, Suriye'dekinden çok daha karışık ve geniş çapta yansımalarının olabileceğine işaret eden Çeviköz, “Libya'da asker göndererek bu vekalet savaşına taraf olmak yerine, Türkiye gibi bir ülkenin tarihten gelen bir takım sorumluluklarını ve birikimini de dikkate alarak diplomasiye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak yapılan diplomasiye öncelik vermek değil, asker göndererek mevcut durumu daha da keskinleştirecek ve kötüleştirecek bir gelişmeye hazırlık yapmaktır. Bunun doğru olmadığını Sayın Bakan'a da izah ettik” dedi.

Ünal Çeviköz, Meclise geldiği zaman tezkere metnini göreceklerini belirterek, “Mutabakat muhtırası mevcut koşullarda herhangi bir tezkereye ihtiyaç duyulmadan Türkiye'nin belli bir takım destek unsurlarını verebilmesine imkan tanıyordu. Dolayısıyla biz bu tezkerenin biraz daha farklı bir takım unsurlar içereceği düşüncesindeyiz. Özel Kuvvetler veya başka bir takım unsurların gitmesi konusunda basında çok çeşitli haberler var. Bunları da endişeyle karşılıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Partiden Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan ise “Gerekçe belirlendikten sonra onun ne kadar haklı olduğu konusunda mutlaka bir değerlendirme yapacağız ve ona göre tavrımızı belirleyeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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