Saadet Partisi Libya tezkeresine "evet" oyu verecek.

Saadet Partisi Libya tezkeresini destekleyeceğini açıkladı.

Saadet Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de karşı karşıya kaldığı sıkıntıların temelinde, “2004 Annan Referandumu” sürecinde Kıbrıs'ta atılan yanlış adımlar olduğu ifade edildi.

Gelinen durum itibariyle Türkiye'nin BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması” anlaşmasını önemli buldukları ve destekledikleri belirtilen açıklamada, Libya'ya asker gönderme konusunun doğru planlanması gerektiği, asker gönderme gerekçesinin orada çatışan taraflar arasında tercihte bulunmak için değil “meşru hükümetin talebi doğrultusunda tamamen barış, sükunet ve huzuru sağlamak olarak ilan edilmesi ve hiçbir çatışmaya girmeden eğitim ve koordinasyon görevi ifa etmesi gerektiği ifade edildi.

Libya halkının üçte ikisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde olan bölgede yaşadığı kaydedilen açıklamada, bunun Libya halkı nezdinde asker gönderme kararının meşruiyetini artırdığı savunuldu.

Türkiye'nin Hafter'i destekleyen başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerle de görüşmeye devam etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Ayrıca bugün Libya merkezi hükümetini desteklemekle birlikte, Türk askerinin orada bulunmasını istemeyen ülkeler de vardır. Türkiye onlarla da diplomasi kanallarını sonuna kadar açmalı ve ana gayenin Libya'nın batısıyla doğusuyla ortak bir geleceğe taşınması olduğunu belirtmelidir. Libya konusunda ister yanımızda isterse de karşımızda olsun, sorunun çözümü adına herkesle diplomatik kanalların açık tutulması önemlidir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)