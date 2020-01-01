01 Ocak 2020 12:32

İçişleri Bakanlığı'ndan, kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili genelge yayımladı. Genelge kolluk birimlerine gönderildi.

6284 rakamlarını taşıyan kadınlar

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri istendi.

    Genelgede kadına yönelik şiddetle mücadele için atılacak olan adımlar şu şekilde sıralandı:

    HİZMET İÇİ EĞİTİM

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, 2020- 2021 yılları arası aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

    KOMİSYONLAR KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TAKİP EDECEK

    İllerde oluşturulan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları' valilerin başkanlığında, başta kolluk amirleri olmak üzere, görev ve sorumluluk üstlenen tüm birim, kurum amirlerinin bizzat katılımıyla 3 ayda bir toplanacak. 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları' ilçe düzeyinde ve kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirleri ile düzenli olarak toplanması sağlanacak. İl ve ilçe düzeyinde yapılacak komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar vb. kurum ve kuruluşlar davet edilecek.

    ŞİDDET ÖNLEME MERKEZLERİNE İHBAR EDİLECEK

    Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle yaşanan olayların yüzde 80'inin kamu birimlerine yansımadığı hususu göz önünde bulundurularak il ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimlerin verilmesi ve kamu görevlilerinin bu hususta etkin rol almaları sağlanacak.

    KADES UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK

    Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının il ve ilçe düzeyinde vatandaşa duyurularak, uygulamanın kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Oluşturulacak bir komisyonla kolluk birimleri tarafından kullanılan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu' değiştirilecek.

    Acil durumun fark edilmesine olanak sağlayacak şekilde kırmızı ve diğer renklere yer verilerek farkındalık artırılacak. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek için Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi (JABS), Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme Merkezleri (ŞONİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

    ELEKTRONİK KELEPÇE 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

    Şiddet failleri için 'Elektronik Kelepçe' uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak. Şiddet mağduru korunan kişi ile birlikte diğer aile bireylerinin kimlik ve adres bilgileri 3'üncü kişilerin erişimine engellenecek. Bu bilgilerin tüm kurumlara ait resmi belgelerde 'Gizli Tutulması'na ilişkin kararların elektronik ortamda gönderilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli alt yapı kurulacak.

    ŞİDDET UYGULAYANIN SİLAHINA EL KONULACAK

    Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar verilmeyecek. Şiddet mağdurunun daha önce başka şikâyetinin, soruşturma ve-veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek.

    CEZAEVİ FİRARİLERİNE SIKI TAKİP

    Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ivedilikle alınacak. Adli makamlarca Tebligat Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlar ivedilikle yerine getirilecek.

    Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek adına şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra önleyici diğer tedbirlerden olan öfke kontrolü ile rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek. İlgili uzman personel marifetiyle destek hizmeti alması sağlanacak. (DHA)

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki eylem sürüyor
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Amin Maalouf'un yeni dünyasının sınırları

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    2020, sorunların ağırlaşacağı ama umutların da büyüyeceği bir yıl 

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Din ve bilim

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hoş geldin 2020
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    TBMM, tepkilerle gündeme gelen Libya’ya tezkeresi için toplanıyor
    TBMM, tepkilerle gündeme gelen Libya’ya tezkeresi için toplanıyor

    TBMM Genel Kurulu, yarın Libya tezkeresini görüşecek. CHP ve HDP tezkereye karşı oy kullanacağını açıkladı. MHP'nin destek verdiği tezkere için İYİ Parti net bir tutum açıklamadı.

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki eylem sürüyor
    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki eylem sürüyor

    Irak’ta Haşdi Şabi taraftarı grupların ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki eylemleri sürüyor. Grubu dağıtmak için zaman zaman alana göz yaşartıcı atılıyor.

    Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi
    Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi

    Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.

    Meteorolojiden çeşitli bölgeler için fırtına ve kar uyarısı
    Meteorolojiden çeşitli bölgeler için fırtına ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü “Yılın ilk gününde birçok bölgede kar ve fırtına bekleniyor” uyarısında bulundu.

    Lübnan 2020'ye “devrim” sloganlarıyla girdi
    Lübnan 2020'ye “devrim” sloganlarıyla girdi

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce kişi, “Yılbaşı Devrimi” adı altında yeni yıl kutlaması yaptı.

    2020'yi yerin altında karşılayan madenciler iş cinayetlerinin olmadığı bir yıl diledi
    2020'yi yerin altında karşılayan madenciler iş cinayetlerinin olmadığı bir yıl diledi

    Yeni yılı yerin metrelerce altında karşılayan Zonguldaklı maden işçileri, iş cinayetlerinin yaşanmadığı bir 2020 dileğinde bulundu.

    2020'de devletin eli, vatandaşın cebinden hiç çıkmayacak
    2020'de devletin eli, vatandaşın cebinden hiç çıkmayacak

    Türkiye, bugünden itibaren yeni vergi uygulamalarıyla tanışacak. Birçok verginin yüksek oranlı arttırılmış olmasının yanı sıra yıl boyunca zamların ardı arkası kesilmeyecek.

    Birleşik Metal-İş eylem erteleme kararı aldı, metal işçileri "Eyleme devam" dedi
    Birleşik Metal-İş eylem erteleme kararı aldı, metal işçileri "Eyleme devam" dedi

    Birleşik Metal-İş Yönetim Kurulu fazla mesaiye kalmama eylemlerini erteleme kararı aldı ancak Gebze'deki 17 fabrikada işçiler eylemi sürdüreceğini açıkladı.

    Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim
    Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim
    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı
    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı

    Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez maden ocağında bulunan ve mahkeme kararıyla ipotek konulan malzemelerin 5 yıl sonra ocaktan çıkarıldığı belirtildi.

    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı
    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı

    Muğla'da bulunan Mikroman Maden'de çalışan 10 işçi işten çıkarıldı.

    Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi
    Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Denizli'de sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" yapılacağını söyledi.

    DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü
    DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü

    DERİTEKS İzmir Şubesi tekstil iş kolundaki fason şirketlerin sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya başlattı. Kampanya, SGK önünde yapılan eylemle duyuruldu.

    Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı
    Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı

    İzmir Torbalı’da sağlık çalışanlarının öldürülmesine ilişkin İzmir ve Adana tabip odaları ve sağlık emekçilerinden açıklama geldi. Açıklamada bireysel silahlanmanın engellenmesi istendi.

    Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor
    Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor

    Çine’de kuars ve felspat madenlerinin çevre ve insan sağlığına zararlarını ÇİYAP ve Aydın Tabip Odası ile konuştuk.