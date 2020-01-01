İçişleri Bakanlığı'ndan, kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri istendi.

Genelgede kadına yönelik şiddetle mücadele için atılacak olan adımlar şu şekilde sıralandı:

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, 2020- 2021 yılları arası aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

KOMİSYONLAR KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TAKİP EDECEK

İllerde oluşturulan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları' valilerin başkanlığında, başta kolluk amirleri olmak üzere, görev ve sorumluluk üstlenen tüm birim, kurum amirlerinin bizzat katılımıyla 3 ayda bir toplanacak. 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları' ilçe düzeyinde ve kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirleri ile düzenli olarak toplanması sağlanacak. İl ve ilçe düzeyinde yapılacak komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar vb. kurum ve kuruluşlar davet edilecek.

ŞİDDET ÖNLEME MERKEZLERİNE İHBAR EDİLECEK

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle yaşanan olayların yüzde 80'inin kamu birimlerine yansımadığı hususu göz önünde bulundurularak il ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimlerin verilmesi ve kamu görevlilerinin bu hususta etkin rol almaları sağlanacak.

KADES UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK

Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının il ve ilçe düzeyinde vatandaşa duyurularak, uygulamanın kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Oluşturulacak bir komisyonla kolluk birimleri tarafından kullanılan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu' değiştirilecek.

Acil durumun fark edilmesine olanak sağlayacak şekilde kırmızı ve diğer renklere yer verilerek farkındalık artırılacak. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek için Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi (JABS), Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme Merkezleri (ŞONİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

ELEKTRONİK KELEPÇE 81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Şiddet failleri için 'Elektronik Kelepçe' uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak. Şiddet mağduru korunan kişi ile birlikte diğer aile bireylerinin kimlik ve adres bilgileri 3'üncü kişilerin erişimine engellenecek. Bu bilgilerin tüm kurumlara ait resmi belgelerde 'Gizli Tutulması'na ilişkin kararların elektronik ortamda gönderilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli alt yapı kurulacak.

ŞİDDET UYGULAYANIN SİLAHINA EL KONULACAK

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar verilmeyecek. Şiddet mağdurunun daha önce başka şikâyetinin, soruşturma ve-veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek.

CEZAEVİ FİRARİLERİNE SIKI TAKİP

Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ivedilikle alınacak. Adli makamlarca Tebligat Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlar ivedilikle yerine getirilecek.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek adına şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra önleyici diğer tedbirlerden olan öfke kontrolü ile rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek. İlgili uzman personel marifetiyle destek hizmeti alması sağlanacak. (DHA)

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