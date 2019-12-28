Bölgede kolluk kuvvetlerinin araçları son 10 yılda 37 ölüme neden oldu

Diyarbakır’da son olarak Cihan Can’ın çevik kuvvet otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirmesiyle bölge kentlerinde kolluk kuvvetlerinin arçalarının çarpması sonucu son 10 yılda yaşamını yitirenlerin sayısı 37’ye yükseldi. Yaşanan bu ölümlere dair başlatılan soruşturma ve kovuşturmaların büyük çoğunluğu cezasızlıkla sonuçlandırıldı.

Diyarbakır’da 27 Aralık akşamı çevik kuvvet polislerine ait otobüsün çarpması sonucu İnşaat Mühendisi 33 yaşındaki Cihan Can'ın yaşamını yitirmesi, polis ve askere ait araçların yol açtığı ölümleri yeniden gündeme getirdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesince hazırlanan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Zırhlı Araç Çarpması Sonucu Meydana Gelen Yaşam Hakkı İhlalleri Araştırma Raporu"na göre, son 10 yılda en az 63 zırhlı araç çarpması olayı gerçekleşti.

Bu çarpmaların sonucunda 16’sı çocuk, 6’sı kadın olmak üzere toplam 36 yurttaş yaşamını yitirdi, 85 yurttaş da yaralandı.

Zırhlı araç çarpmaları sonucu yaşamını yitiren çocuk ve yetişkinlere ilişkin polis ya da askerler hakkında açılan soruşturma ve kovuşturmalar ise ya takipsizlikle ya da çok düşük cezalarla kapatıldı. Zırhlı araçların çarpması sonucu meydana gelen vakalarla ilgili açılan bazı soruşturma ve kovuşturmaların sonuçları raporda sıralandı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK "ASLİ KUSURLU"

Diyarbakır Bağlar ilçesinde 6 Haziran 2018 günü TOMA'nın çarptığı 65 yaşındaki Mehmet Tekteki'nin ölümünden 15 ay sonra 11 Eylül 2019’da aynı caddede yine zırhlı polis aracının çarpması sonucu Tekteki'nin 5 yaşındaki torunu Efe Tektekin de yaşamını yitirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Efe’ye çarparak ölümüne sebep olan polis memuru İ.A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Trafik Kazası Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, 5 yaşındaki Efe Tektekin “asli kusurlu”, şüpheli polis İ.A.'nın ise “tali kusurlu” bulundu.

Efe Tektekin | Fotoğraf: MA

ZIRHLI ARAÇ ÇOCUĞA ÇARPIP KAÇTI

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, 9 Ekim’de evinin bulunduğu yolun kenarında duran 7 yaşındaki Hamza Öğdem'e zırhlı polis aracı çarptı. Çarpmayla birlikte sağ ayak kemiğinde kırıklar oluşan Öğdem'e kaldırıldığı hastanede ayağındaki kırıklardan kaynaklı üç platin takıldı. Öğdem’e çarptıktan sonra kaçan zırhlı araç sürücüsü polis ise bugüne kadar bulunamadı.

5 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE TAKİPSİZLİK KARARI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2017 yılında zırhlı aracın çarptığı sivil araçta bulunan 53 yaşındaki Fikri Demirbaş ile 76 yaşındaki annesi Zeynep Demirbaş, 74 yaşındaki Mahmut Öner, 64 yaşındaki Mevlüt Dağtaş ve 63 yaşındaki Abdulhamit Dağtaş yaşamını yitirdi. Lice Cumhuriyet Savcılığı, Adli Tıp Kurumunun sivil araç sürücüsü Fikri Demirbaş'ın “asli kusurlu olduğu” yönündeki raporunu gerekçe göstererek soruşturmada “takipsizlik” kararı verdi.

Fotoğraf: DHA

DELİLLER YOK EDİLDİ

Mardin’in Dargeçit ilçesinde, 22 Nisan 2018 tarihinde geri geri giden polis zırhlı aracı Suphiye Yakut'a çarparak yaralanmasına neden oldu. Kente bağlı Bahçebaşı Mahallesi'ndeki Midyat Caddesi üzerinde meydana gelen olay sonrası Yakut, bacağından sakatlandı. Olayın ardından Yakut'un yaralanmasına ilişkin S.G. adlı polis hakkında “taksirle yaralama” suçlamasıyla dava açıldı. Dava dosyasına giren emniyetin hazırladığı olay yeri ve görüntü inceleme tutanaklarında, zırhlı araca ait kamerasının çalışmadığı, yine olay yerini gören mobese ve bir otele ait güvenlik kameralarının da elektrik kesintisi nedeniyle kayıt almadığı iddia edildi.

2 ÇOCUK ÖLDÜ, POLİSE 19 TL PARA CEZASI

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek yaşamını yitiren 7 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Ö.Y. ve onu görevlendiren amiri M.M. hakkında açılan dava, 19 Haziran 2019’da karara bağlandı. Mahkeme, Ö.Y.’ye verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezasını 19 bin TL para cezasına çevirirken M.M. hakkında ise “beraat” kararı verdi.

Fotoğraf: MA

PAKİZE HAZAR’I ÖLDÜREN ASKERE 2 YIL 6 AY HAPİS

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 14 Haziran 2017'de trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi'ndeki PTT binası önünde kirpi tipi araçla Pakize Hazar'ı ezen Uzman Çavuş S.K.'nin yargılandığı davada 8 Mayıs’ta karar çıktı. Lice Asliye Ceza Mahkemesi, "taksirle ölüme sebep olmaktan" yargılanan Uzman Çavuş S.K.'ye 3 yıl hapis cezası verdi. Verilen cezada takdir yetkisi kullanan hakim, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkisini dikkate alarak 2 yıl 6 aya indirdi.

CEZASIZLIK CESARETLENDİRİYOR

Yerleşim bölgelerinde “güvenlik” amacıyla bulundurulan asker veya polise ait araçların kontrolsüz kullanımı sonucu meydana gelen vakalara ilişkin yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar, genellikle cezasızlıkla sonuçlandırıldı.

İnsan hakları savunucuları, zırhlı araçların kullanımından sorumlu resmi kuruluşların ve kullanıcı kolluk personelinin, kullanımından doğabilecek olası risklere ve ihlallere karşı önleyici tedbirler almadıkları, özensiz ve keyfi davrandıklarını belirterek, yaşanan olaylar sonrası faillerin beraat edilmesi ya da az ceza almasının failleri cesaretlendirdiğine dikkat çekiyor. (MA)

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