Zırhlı araç 5 kişiyi ezdi, bakanlık bir de tazminat istedi!

İçişleri Bakanlığı, jandarmaya ait zırhlı aracın çarpması sonucu 5 kişinin öldüğü kazada yaşamını yitiren araç sürücüsü Fikri Demirbaş’ın varislerinden ‘Araç zarar gördü’ gerekçesiyle 250 bin avro tazminat talep etti.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 20 Haziran 2017’de ejder tipi jandarma zırhlı aracının Diyarbakır-Bingöl kara yolunda çarptığı otomobilde bulunan 5 kişinin öldüğü kazada tazminat talep etti. Bakanlık, Mahmut Öner (74), Mevlüt Dağtaş (64), Abdulhamit Dağtaş (63), Fikri Demirbaş (53) ve annesi Zeynep Demirbaş’ın (76) yaşamını yitirdiği kazada, ölen araç sürücüsü Fikri Demirbaş’ın varislerinden zırhlı araçta meydana gelen maddi hasar nedeniyle ‘uğradığı zararın’ tazmini karşılığında 250 bin avro tazminat talep etti.

AİLEYE İHTARNAME GÖNDERİLDİ

MA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığı tazminat istemine, kazanın meydana gelmesinden sonra Lice İlçe Jandarma Karakolu tarafından, kazanın sivil aracın sürücüsü Fikri Demirbaş’ın “Şerit ihlali yapması sonucu” meydana geldiği, araç sürücüsü Demirbaş’ın asli, zırhlı aracın sürücüsünün tali kusurlu olduğu yönünde olay yeri inceleme tutanağı tutmasını dayanak yaptı. Bakanlık, kazada uğradığı zararın tazmin edilmesi için olayda yaşamını yitiren aracın sürücüsü Fikri Demirbaş’ın varislerine 250 bin avronun ödenmesi için ihtarname gönderdi.

DELİLLERİN EKSİK TOPLANDIĞI KUŞKUSU VAR

Demirbaş ailesinin avukatı Velat Bozhan, kazaya karışan taraflarından birinin jandarma olması, olay yeri tutanağının yine jandarma ekipleri tarafından düzenlenmiş olması ve kendilerinin de olay yeri inceleme sırasında orada olmamalarının ‘Delillerin eksik toplandığı yönünde kendilerini kuşkulandırdığı’ belirtti. Bozhan, “Normalde, jandarma bölgesinde olduğu için jandarma tarafından tutanak tutulması zorunludur. Lakin iki tarafın aynı olması, bizim de olay yerinde olmamamız delillerin eksik toplandığı yönünde bir kuşku, şüphe yaratıyor” ifadesini kullandı.

KAMERA KAYITLARI YOK, ZIRHLI ARACIN KAMERASI BOZUK

Bozhan, olayın nasıl geliştiğine dair civardaki karakol, güvenlik noktaları ve zırhlı aracın kamera görüntülerini adli makamlardan talep ettiklerini; ancak, civardaki güvenlik noktaları ve karakollarda kamera kayıtları bulunmadığı zırhlı aracın kamerasının bozuk olduğu ve araç kamerasında görüntü bulunmadığının kendilerine bildirildiğini de ifade etti.

Fotoğraf: MA

"SUÇU AĞABEYİME YIKTILAR"

Olayda ağabeyi Fikri ve annesi Zeynep Demirbaş’ı yitiren Yaşar Demirbaş, olayda yaşamını yitiren 5 kişinin de akraba olduğunu, bir önceki gün bir askeri aracın karıştığı ve ölen 2 sivilin taziyesinden geldikleri sırada kendilerinin de zırhlı aracın altında kaldığını ifade etti. Olayı duyduklarında, yaşadıkları acıdan dolayı ne yapacaklarını bilmediklerini belirten Demirbaş, “Birkaç gün yastaydık. Bir şey yapamadık. Suçu ağabeyimin üzerine yıktılar” ifadesini kullandı. Demirbaş, “Şimdi bizden 250 bin avro talep ediliyor. Şaşırıyoruz. Biz suçlu değiliz, ama bize böyle bir ceza gönderildi. Mağduruz. Yeğenlerim de yengem de yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet yetkililerinden bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Devletin bunun üzerinde durmasını istiyoruz. Biz Demirbaş ailesi olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz.” dedi. (HABER MERKEZİ)