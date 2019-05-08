Zırhlı araçla ölüme neden olan askere ceza indirimi uygulandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde trafiğe kapalı caddede zırhlı araçla 85 yaşındaki Pakize Hazar adlı vatandaşa çarparak ölümüne neden olan Uzman Çavuş S.K, yargılandığı mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza “Sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi” dikkate alınarak 2 yıl 6 aya indirildi. İlk yargılamada da ceza indirimine gidilmişti.

14 Haziran 2017’de Lice’de yaşlılık maaşını almak için trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi’ndeki PTT binasına giden Pakize Hazar’a zırhlı araç çarpmış, Hazar olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.K, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede S.K’nin “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanık Lice Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2018’de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini” indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İKİNCİ YARGILAMADA CEZA 1 YIL ARTTI

Bianet’te yer alan habere göre kararın Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından mahkeme yeniden görülmeye başlandı. Yeniden “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan yargılanan S.K’nin cezası bir yıl arttırılarak 3 yıl hapis cezasına yükseltildi. Verilen cezada takdir yetkisi kullanan hakim, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkisini dikkate alarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Hakim, ayrıca sanık hakkında trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlediği “taksirli suçtan” mahkumiyet nedeniyle 6 ay süre ile sürücü belgesine el konulmasına karar verdi. Ceza 2 yılın üzerinde olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulanamayacak.

16 Şubat 2018’de ifadesi alınan sanık S.K, araç hareket ettiği sırada Pakize Hazar’ı görmediğini belirtmiş ve “Çarptığım sırada kör noktada bulunuyordu. Ben şahsı görmedim. Daha sonra askerin bana ‘dur’ ihtarı yapması üzerine durdum. O tarihte olayın olduğu yer trafiğe kapalı değildi. Olay bir kazaydı” demişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ

Mahkemenin talebi üzerine, olay yerini gören güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde, elinde baston bulunan Pakize Hazar, PTT şubesinin önünde park halindeki aracın önünden geçmeye çalışıyor. Bu sırada araç hareket ediyor. Aracın Hazar’a çarpacağını fark eden bir vatandaş, sürücüyü elleriyle işaret ederek uyarmaya çalışıyor. Ancak araç, Pakize Hazar’ın üzerinden geçiyor. (HABER MERKEZİ)