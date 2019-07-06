06 Temmuz 2019 10:52

Bilirkişi Yakut'u yaralayan zırhlı araç sürücüsünü ‘asli kusurlu’ buldu

Mardin Dargeçit’te, zırhlı aracın çarpması sonucu 51 yaşındaki Suphiye Yakut’un sakatlanmasına ilişkin bilirkişi raporunda araç sürücüsü polis memuru “asli kusurlu” bulundu.

Bilirkişi Yakut'u yaralayan zırhlı araç sürücüsünü ‘asli kusurlu’ buldu

51 yaşındaki Suphiye Yakut, zırhlı aracın çarpması sonucu sakat kaldı. 

    • Paylaş

    Ahmet KANBAL

    Mardin Dargeçit’te, zırhlı aracın çarpması sonucu 51 yaşındaki Suphiye Yakut’un sakatlanmasına ilişkin mahkemenin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda araç sürücüsü polis memuru S.G. “asli kusurlu” bulundu.

    Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde, 22 Nisan 2018 tarihinde geri geri giden zırhlı polis aracı Suphiye Yakut'a (51) çarparak, bacağından sakatlanmasına neden oldu. Olayın ardından Yakut'un yaralanmasına neden olan zırhlı araç sürücüsü S.G. adlı polis hakkında “taksirle yaralama” suçundan dava açıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada araç kamerasının kazanın yaşanmasından 10 dakika önce kayıt almayı durdurduğu, yine elektrik kesintisi nedeniyle olay yerini gören MOBESE kameralarının da kayıtta olmadığı ortaya çıktı.
     
    Trafik Denetleme Büro Amirliği’nce hazırlanan kaza yeri krokileri ve “kusur raporu”nda ise, sanık polisin “tali kusurlu” olduğu öne sürüldü. 
     
    Bir sonraki duruşması 17 Temmuz tarihinde görülecek olan dava duruşması öncesi, mahkemenin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

    BİLİRKİŞİ RAPORU: DİKKATSİZ BİR ŞEKİLDE GERİ MANEVRA YAPTI

    Hazırlanan bilirkişi raporunun "kaza yerinin tetkiki" bölümünde, kaza mahalli ile ilgili “Yol zemini düz ve stabilizedir. Yolun genişliği 12 m., iki şeritli ve eğimsiz olup, yolda yaya kaldırımı bulunmamaktadır. Yolda iki yönlü trafiğin aktığı, görüşe engel cisim olmadığı, yerleşim yeri içi olduğu görülmüştür” ifadelerine yer verildi. 
     
    Raporunda zırhlı aracın nasıl kullanılması gerektiği üzerinde de duran bilirkişi, “Olay sırasında meskun mahalde zırhlı araç kullanan şüpheli sürücü S.G., zırhlı aracıyla geri manevra yapmaya başlamadan önce sağ ve sol dikiz aynalarıyla yolu kontrol etmeli, yolun boş olduğuna emin olduktan sonra manevraya başlamalı, manevra bitene kadar aracının arkasını dikiz aynalarından kontrol etmeye devam etmesi gerekirken, bu hususlara uymayarak dikkatsiz bir şekilde geri manevra yapmış olmakla meydana gelen kazada kusurludur” dedi.

    “POLİS S.G. TAMAMEN KUSURLU”

    Bilirkişi raporunun "kanaat bölümünde" ise, daha önce Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin hazırladığı ve polis memuru S.G.nin “tali kusurlu” olduğunu belirten raporun aksine “asli kusur" tespitinde bulunuldu. 

    Raporun ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi: “47A0760 plakalı zırhlı araç sürücüsü S.G.nin 2918 sayılı K.Y.T.K’nunda yer alan sürücülere ait Kusur’lardan ‘67/1-b Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak’  kusurunu işlediğinden asli ve tamamen kusurlu olduğu, yaya Suphiye Yakut’un kavşak girişinde kurallara uygun karşıdan karşıya geçişini tamamlayarak, Ceylan Sokağa giriş yaptığı esnada, kontrolsüz ve hızla geri geri manevra yapan zırhlı aracın kendisine çarparak yaralanmasıyla sonuçlanan kazada alabileceği bir önlem olamayacağından kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.” (Mardin/MA)

    Zırhlı aracın çarptığı Suphiye Yakut’un dosyasındaki tüm deliller yok edildi

    Zırhlı aracın çarptığı Suphiye Yakut’un dosyasındaki tüm deliller yok edildi

    Panzer Davası'nda gerekçeli karar: Sanık yeterli deneyime sahipmiş

    Panzer Davası'nda gerekçeli karar: Sanık yeterli deneyime sahipmiş

    ÖNCEKİ HABER

    Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu
    YAZARLAR
    Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Krizin son durağı Libya

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Rıza Saygılı’yı düşünürken...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kabileleşmek

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Dile anlam, anlama dil bulmak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Ölümsüzler

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya nereden başlamalı-II
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu
    Soma Katliamı davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

    301 maden işçisininj yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yerel mahkemenin verdiği kararın onanması ve Can Gürkan'ın tahliye edilmesine, ailelerin avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok
    Türkiye gençliği kaygılı: Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok

    Üniversitelerin içinde bulunduğu durumu ve gençliği kaygılandıran sorunları Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğa ile konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı
    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Murat Uysal atandı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı
    California 3 gün içinde 2. depremle sarsıldı

    ABD'nin California eyaleti, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9'luk depremle 2. kez sallandı.

    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz
    Bosch işçileri: Mücadele etmezsek hiçbir şey güzel olmaz

    İstanbul seçimlerinin ardından metal iş kolunda 2019 toplusözleşme süreci tartışılmaya başlandı.

    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör
    TÜPRAŞ’a bak MESS sözleşmesini gör

    TÜPRAŞ sözleşmesi metal işçilerini kaygılandırdı.

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"
    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tepki kapalı kapılar arkasında gizlenemez"

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarını Doç. Dr. Deniz Yıldırım ile konuştuk.

    Rıza yoldaşa veda
    Rıza yoldaşa veda

    İbrahim Kızılyer, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evrensel yazarlarından, yoldaşı Rıza Saygılı'yı yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi: İngiltere-İsveç
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesi: İngiltere-İsveç
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin ile Şili üçüncülük için sahada
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin ile Şili üçüncülük için sahada
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları başladı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları başladı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    Opera Festivali’nde büyülü bir Çin masalı
    GÜNCELLENDİ
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    Hayatını kaybeden Şair küçük İskender son yolculuğuna uğurlandı
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    "Komünist ressam" Balaban Yeni e’de...
    GÜNCELLENDİ
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı
    İşten atılan Sibaş işçileri işe iade davasını kazandı

    17 ay önce işten atılan, 190 gündür fabrika önünde direnen 51 Sibaş işçisi işe iade davasını kazandı. Söke’de görülen duruşmada mahkeme heyeti 51 işçi için sendikal tazminat ve işe iade kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü
    Reyhanlı’da bir araçta bomba patladı: 3 Suriyeli öldü

    Hatay Reyhanlı’da bir araçta bombanın patlaması sonucu 3 kişi öldü. Ölenlerin Suriyeli olduğu belirtildi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’daki Kapu Camisi’nde okuduğu cuma hutbesinde Lut Kavmi hatırlatması yaparak LGBTİ+'ları hedef aldı.

    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu
    Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu

    Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak
    Başsavcılık karar verdi: Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmayacak

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan eski Bakan Ali Babacan'a "FETÖ" soruşturması yapılmamasına karar verdi.

    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu
    Maaşları ödenmeyen Ankapark işçileri oyuncakları durdurdu

    Ankapark işçileri aylardır ödenmeyen maaşlarını almak için oyuncakları durdurdu. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından maaşlarının yatırılacağı sözü alan işçiler, oyuncakları yeniden çalıştırdı.

    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi
    5 Suriyeli işçinin öldüğü Siteler yangın davası: Tek tutuklu da tahliye edildi

    Ankara Siteler'de 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği işyeri yangınının davası görüldü: İlk duruşmada tutuklu firma sahibi tahliye edildi.

    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?
    Akdeniz Kimya’da iş kazalarının önlenmesi için işçi ölmesi mi bekleniyor?

    Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Akdeniz Kimya'da yaşanan iş kazalarına sendika tepki gösterdi.

    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı
    Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı

    DİSK Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı alarak grev ilanını belediyeye astı.

    Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde öğrenciler rektörü protesto etti
    Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde öğrenciler rektörü protesto etti

    Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kayyum olarak atanan Rektör Mehmed Özkan, öğrenciler tarafından protesto edildi.

    Kılıçdaroğlu: Eski sistemi istemiyoruz, demokratik parlamenter sistem istiyoruz
    Kılıçdaroğlu: Eski sistemi istemiyoruz, demokratik parlamenter sistem istiyoruz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti, yeni sistem tartışmalarına değindi.

    GÜNCELLENDİ
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor
    Putin: İdlib’deki militanlar Libya’ya akın ediyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini belirtti.

    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı
    Genel İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulundan Aliağa işçileriyle dayanışma kararı

    Genel-İş 7 No'lu Şube Temsilciler Kurulu toplantısından Aliağa işçileriyle dayanışma kararı çıktı. Bornova ve Tire Belediyesi işçileri ile Ege, İzban ve Metro işçileri ekmeğini bölüşecek.

    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu
    Erdoğan: Yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı
    Cezayir'de eski emniyet genel müdürü yolsuzluktan tutuklandı

    Eski Cezayir Emniyet Genel Müdürü Abdulgani Hemil ve iki oğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor
    CHP’li Kani Beko: Emekliler 2 bin 500 lira maaş talep ediyor

    CHP Milletvekili Kani Beko, emeklilerin, en düşük emekli maaşının net 2 bin 500 lira olmasını istediğini belirtti.