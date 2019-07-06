Bilirkişi Yakut'u yaralayan zırhlı araç sürücüsünü ‘asli kusurlu’ buldu

Ahmet KANBAL

Mardin Dargeçit’te, zırhlı aracın çarpması sonucu 51 yaşındaki Suphiye Yakut’un sakatlanmasına ilişkin mahkemenin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda araç sürücüsü polis memuru S.G. “asli kusurlu” bulundu.

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde, 22 Nisan 2018 tarihinde geri geri giden zırhlı polis aracı Suphiye Yakut'a (51) çarparak, bacağından sakatlanmasına neden oldu. Olayın ardından Yakut'un yaralanmasına neden olan zırhlı araç sürücüsü S.G. adlı polis hakkında “taksirle yaralama” suçundan dava açıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada araç kamerasının kazanın yaşanmasından 10 dakika önce kayıt almayı durdurduğu, yine elektrik kesintisi nedeniyle olay yerini gören MOBESE kameralarının da kayıtta olmadığı ortaya çıktı.



Trafik Denetleme Büro Amirliği’nce hazırlanan kaza yeri krokileri ve “kusur raporu”nda ise, sanık polisin “tali kusurlu” olduğu öne sürüldü.



Bir sonraki duruşması 17 Temmuz tarihinde görülecek olan dava duruşması öncesi, mahkemenin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: DİKKATSİZ BİR ŞEKİLDE GERİ MANEVRA YAPTI

Hazırlanan bilirkişi raporunun "kaza yerinin tetkiki" bölümünde, kaza mahalli ile ilgili “Yol zemini düz ve stabilizedir. Yolun genişliği 12 m., iki şeritli ve eğimsiz olup, yolda yaya kaldırımı bulunmamaktadır. Yolda iki yönlü trafiğin aktığı, görüşe engel cisim olmadığı, yerleşim yeri içi olduğu görülmüştür” ifadelerine yer verildi.



Raporunda zırhlı aracın nasıl kullanılması gerektiği üzerinde de duran bilirkişi, “Olay sırasında meskun mahalde zırhlı araç kullanan şüpheli sürücü S.G., zırhlı aracıyla geri manevra yapmaya başlamadan önce sağ ve sol dikiz aynalarıyla yolu kontrol etmeli, yolun boş olduğuna emin olduktan sonra manevraya başlamalı, manevra bitene kadar aracının arkasını dikiz aynalarından kontrol etmeye devam etmesi gerekirken, bu hususlara uymayarak dikkatsiz bir şekilde geri manevra yapmış olmakla meydana gelen kazada kusurludur” dedi.

“POLİS S.G. TAMAMEN KUSURLU”

Bilirkişi raporunun "kanaat bölümünde" ise, daha önce Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin hazırladığı ve polis memuru S.G.nin “tali kusurlu” olduğunu belirten raporun aksine “asli kusur" tespitinde bulunuldu.

Raporun ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi: “47A0760 plakalı zırhlı araç sürücüsü S.G.nin 2918 sayılı K.Y.T.K’nunda yer alan sürücülere ait Kusur’lardan ‘67/1-b Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak’ kusurunu işlediğinden asli ve tamamen kusurlu olduğu, yaya Suphiye Yakut’un kavşak girişinde kurallara uygun karşıdan karşıya geçişini tamamlayarak, Ceylan Sokağa giriş yaptığı esnada, kontrolsüz ve hızla geri geri manevra yapan zırhlı aracın kendisine çarparak yaralanmasıyla sonuçlanan kazada alabileceği bir önlem olamayacağından kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.” (Mardin/MA)

Zırhlı aracın çarptığı Suphiye Yakut’un dosyasındaki tüm deliller yok edildi