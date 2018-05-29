Lice'de zırhlı aracın Pakize Hazar'ı ezdiği anın görüntüleri

Diyarbakır Lice'de kirpi tipi zırhlı aracın 85 yaşındaki Pakize Hazar’a çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredeki bir yurttaşın uyarısına rağmen durmayan araç Hazar'ı ezdikten sonra yoluna devam ediyor. Pakize Hazar, zırhlı aracın kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 14 Haziran 2017'de yaşlılık maaşını almak için geldiği ilçe merkezinde trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi’ndeki PTT binası önünde kirpi tipi zırhlı aracın ezmesi sonucu yaşamını yitiren 85 yaşındaki Pakize Hazar'ın ölüm anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında zırhlı aracın sürücüsü Izman Çavuş S.K. ifadesi alındıktan serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, sanık S.K. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle tek paragraflık iddianame hazırlamıştı. Şu ana kadar 2 duruşması görülen dava Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Lice’de askeri zırhlı aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

UYARILMASINA RAĞMEN ŞOFÖR ARACI DURDURMUYOR

Mezopotamya Haber Ajansından Deniz Tekin'in haberinde yer verdiği görüntülerde, olayın yaşandığı PTT binasının karşısındaki askeri bölgeye ait olduğu anlaşılan güvenlik kamerası görüntüleri olayı net biçimde gözler önüne seriyor. Görüntülerde, elinde baston bulunan Pakize Hazar, PTT şubesi önünde park halindeki zırhlı aracının sol tarafından geliyor. Hazar, aracın önünden geçip tam sağ ön tekerleğini geçeceği sırada araç bir anda hareket ediyor. Bu sırada aracın sağ tarafında bulunan ve aracın Hazar'a çarpacağını fark eden bir yurttaş, zırhlı araca 2 metreye kadar yanaşarak elleriyle aracın içindeki askerlere işaret ederek durmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Buna rağmen durmayan aracın sağ tekerleği altında kalan Hazar can veriyor. Hazar'ı ezen araç çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında durmadan ilerleyerek kameranın görüş açısından çıkıyor.

JANDARMA PAKİZE HAZAR'I, ATK İSE ZIRHLI ARAÇ ŞOFÖRÜNÜ KUSURLU BULDU

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda tarafların kusurunun tespit edilerek rapor hazırlanması için görevlendirdiği Lice Jandarma Komutanlığı hazırladığı raporda skandala imza attı. Raporda, trafiğe kapalı caddede zırhlı aracı süren sanık Uzman Çavuş S.K olayda yüzde 100 “kusursuz”, Pakize Hazar ise “dikkatsiz ve tedbirsiz olduğu” ileri sürülerek yüzde 100 (tam kusurlu) olarak gösterildi. Hazar ailesinin avukatı Serdar Yel'in yaptığı itiraz üzerine rapor Ankara Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesine gönderildi. ATK, olaya ilişkin hazırladığı kusur raporunda Lice Jandarma Komutanlığının aksine zırhlı araç şoförü S.K’yi yüzde 100 kusurlu buldu. ATK, raporunda zırhlı aracın görüş alanı ve Pakize Hazar’ın geçtiği alanın dikkate alındığını belirterek yolda yürüyen Hazar’ın araç şoförü S.K’nin görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu gerekçesiyle S.K’nin yüzde 100 kusurlu olduğu yönünde görüş bildirdi.

SANIK KENDİNDE KUSUR BULMADI

Mahkemeye gelmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık asker, olaya ilişkin verdiği ifadesinde o gün zırhlı aracı PTT şubesine çapraz şekilde park ettiğini belirterek “Araç hareket ettiği esnada ben vefat eden Pakize Hazar'ı görmedim. Kendisine aracın sağ ön tarafı ile çarpmanın neticesinde Pakize Hazar hayatını kaybetmiştir. O gün kullandığım zırhlı araç içerisinde dışarıyı gösteren sadece bir tane kamera vardı. O da aracın arka tarafını göstermektedir ve aracı geri vitese alınca bu kamera devreye girmektedir. Bunun dışında aracın dışarısını gösteren başka bir kamera araç içerisinde yoktur. Ayrıca Pakize Hazar’a çarptığım esnada aracın kör noktasında bulunuyordu, ben şahsı görmedim. Daha sonra askerin bana dur ihtarı yapması üzerine durdum ve durduğumda Pakize Hazar'a çarpmıştım. Ayrıca olayın olduğu tarihte olayın olduğu yer trafiğe kapalı değildi. Olayın olduğu yer yaklaşık 1-2 ay önce trafiğe kapatıldı. Olay bir kazaydı, suç işleme kastım ve kusurum da yoktur. Bu olaydan dolayı ben de üzüntü duymaktayım. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde ifade verdi.

ZIRHLI ARAÇLAR DİYARBAKIR'DA 10 KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU

Diyarbakır'da 27 Nisan 2016 ile 30 Aralık 2017 tarihleri arasında asker ve polislere ait zırhlı araçların karıştığı olaylarda en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır Ofis semtindeki Gevran Caddesinde 27 Nisan 2016'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Hatun Elhuman yoldan geçen kirpi tipi zırhlı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Lice'de 85 yaşındaki Pakize Hazar 14 Haziran 2017'de trafiğe kapalı alanda zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis ovasında 18 Haziran 2016'da polise ait zırhlı aracın çarpması sonucu Mahmut Öner (74), Mevlüt Dağtaş (64), Abdulhamit Dağtaş (63), Fikri Demirbaş (53) ve Zeynep Demirbaş (76) hayatını kaybetti. Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nda 19 Haziran 2016'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın çaptığı minibüsün şoförü Remzi Menteşe ile 8-10 yaşlarında bir çocuk yaşamını yitirdi. Diyarbakır şehir merkezindeki Seyrantepe Kavşağı’nda 30 Aralık 2017'de zırhlı polis aracının çaptığı 5 yaşındaki Ferhat Dalkılıç yaşamını yitirdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:32

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