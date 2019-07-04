Zırhlı aracın çarptığı Suphiye Yakut’un dosyasındaki tüm deliller yok edildi

Ahmet KANBAL

Mardin Dargeçit’te geçtiğimiz yıl zırhlı aracın çarptığı Suphiye Yakut’un yaralanmasına ilişkin açılan dava dosyasına giren emniyetin hazırladığı olay yeri ve görüntü inceleme tutanaklarında zırhlı araca ait kamerasının çalışmadığı, yine olay yerini gören MOBESE ve bir otele ait güvenlik kameralarının da elektrik kesintisi nedeniyle kayıt almadığı iddia edildi.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde, 22 Nisan 2018 tarihinde geri geri giden polis zırhlı aracı Suphiye Yakut’a (51) çarparak yaralanmasına neden oldu. Kente bağlı Bahçebaşı Mahallesi’ndeki Midyat Caddesi üzerinde meydana gelen olay sonrası Yakut, bacağından sakatlandı. Olayın ardından Yakut’un yaralanmasına ilişkin S.G. adlı polis hakkında “taksirle yaralama” suçlamasıyla dava açıldı. Dargeçit Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir sonraki duruşması 17 Temmuz’da görülecek.

OTELİN KAMERALARI OLAYDAN ÖNCE DURDU

Saat 11.45 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin, Dargeçit Apart Otel ile Barış Anıtı Meydanı’nda bulunan ve 360 derecelik açıyla çekim yapan MOBESE kamerası görüntüleri dosyaya eklendi. Görüntülere ilişkin dosyada yer alan tutanaklara göre; zırhlı şortland polis aracının Mehmet Uzun Caddesi’nden gelerek Yılmaz Güney Sokağı’na giriş yaptığı, Apart Otel önünde durduğu, Polis Memuru S.G.nin araç şoförü mahallinden inerek otele giriş yaptığı, arkasından çarşı ve Mahalle Bekçisi T.B’nin araçtan inerek otele giriş yaptığı belirtildi. Yine görüntülere ilişkin tutanaklarda, zırhlı polis aracının otel önünde beklemeye devam ettiği sırada, Yakut’a çarpmasından 10 dakika önce yani saat 11.35.34’te görüntünün sona erdiği öne sürüldü. Tutanaklarda, kaza anının görüntüler içinde olmadığı iddia edildi.

OLAY SAATİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ KAYIT DURDU

Yine, tutanaklarda Barış Anıtı’nda bulunan ve 360 derecelik açıyla kayıt yapan MOBESE kamerasının da hareketli olarak kayıt yaptığı, kamera görüş alanı içerisinde kaza olayının görülmediğinin tespit edildiği öne sürüldü. 2 polis memuru ve bir otel görevlisi tarafından tutulan tutanakta, ilgili kameraya ilişkin kayıtların olmama gerekçesi ise “Apart Otele ait güvenlik kamera görüntüleri incelenmek istendiğinde 22.04.2018 günü 11.30 ile 11.50 saatleri aralığında Dargeçit ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandığından olayın gerçekleştiği bu saatler arasında kameraların kayıt yapmadığı yapılan kontrollerden anlaşılmış, bu sebeple olayla ilgili görüntülere ulaşılamamıştır” diye açıklandı. Ayrıca, zırhlı aracın kamerasının da kayıt almadığı ve olayı gören hiçbir kameranın olmadığı ileri sürüldü. Söz konusu tutanak üzerine, mahkeme Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’den (DEDAŞ) elektrik kesintilerinin olup olmadığı yönünde bilgi istedi. DEDAŞ, olay saatinde elektrik kesintisinin yaşandığı yönünde cevap verdi.

Davaya ilişkin Trafik Denetleme Büro Amirliğince daha önce hazırlanan kaza yeri krokileri ve “kusur raporu”nda da, sanık Polis Memuru S.G’nin “tali kusurlu” olduğu öne sürülmüştü. (Mardin/MA)