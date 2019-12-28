Somali'de bombalı saldırı: 80 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 80'e yükseldi. Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre yaşamını yitirenlerden 2'si Türkiyeli. Bomba yüklü aracın, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildiği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağlı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Türkiye’nin Somali Büyükelçiliği saldırıda hayatını kaybedenlerden 2’sinin Türkiye vatandaşı olduğunu açıkladı.

AA'nın verdiği bilgiye göre, güvenlik kaynakları bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildiği belirtildi. Associated Press ajansına konuşan Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MESAJ

Patlamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından paylaşım yaptı. Çavuşoğlu mesajında, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN 20 PERSONEL GÖNDERİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi ekipten oluşan 20 personeli Mogadişu'ya göndereceklerini bildirdi.

ONLARCA KİŞİ YARALANDI

50'yi aşkın yaralının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırıda çevredeki işyerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Fotoğraf: AA

(DIŞ HABERLER)

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