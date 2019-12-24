Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar

Mithat Fabian SÖZMEN

ANADOLU EFES: Türkiye basketbolunun son 40 yıldaki öncü kulübü, Fenerbahçe Ülker’e kaptırdığı üstünlüğünü 2019 itibarıyla geri aldı. Ligde şampiyon olan Efes, Euroleague’de de final oynadı ancak CSKA Moskova’ya kaybetti.

BILES, SIMONE: ABD’li sporcu, Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda rekor farkla beşinci şampiyonluğunu elde ederken toplam madalya sayısında da zirveye ulaştı.

CEZAYİR: Mısır’da düzenlenen kupanın finalinde Senegal’i tek golle geçerek 2. kez Afrika’nın en büyüğü oldu. Turnuva, ülkedeki rejim karşıtı protestolarla aynı döneme denk gelse de Cezayirliler bu başarıyla gözlerinin boyanmasına izin vermedikleri gibi siyasi taleplerini tribünlerde de dile getirdiler.

DOPİNG: WADA, devlet destekli sistematik doping suçlamasıyla Rusya’yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti. Karar itiraz aşaması sonrası değişmezse Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Katar Dünya Kupası’nda mücadele edemeyecek.

ELIUD KIPCHOGE: 35 yaşındaki Kenyalı, Viyana’da kendisi için özel hazırlanmış şartlarda yapılan yarışı 1 saat 59 dakika 40,2 saniyede bitirerek tarihte maratonu 2 saatin altında bitiren ilk isim oldu. Kipchoge’nin İngiliz kimya tekeli Ineos’un PR organizasyonu olarak hazırlanan bu yarıştaki başarısı resmi rekor olarak kayıtlara geçmedi.

FLAMENGO: Brezilya kulübü, Arjantin’in River Plate takımına karşı oynadığı 60. Copa Libertadores finalini son dakikada Gabriel Barbosa’nın attığı gollerle 2-1 kazandı. Flamengo, bu kupayı 1981’den sonra ilk kez müzesine götürdü.

GRAND SLAM: Teniste erkekler grand slam mücadelelerinde gülenler Rafael Nadal (Fransa Açık ve Amerika Açık) ve Novak Djokovic (Avustralya Açık ve Wimbledon) oldu. Kadınlarda ise Avustralya Açık’ı Naomi Osaka, Fransa Açık’ı Ashleigh Barty, Wimbledon’ı Simona Halep, Amerika Açık’ı Bianca Andreescu kazandı.

HAMILTON, LEWIS: Mercedes’in İngiliz pilotu, Formula 1’de üst üste 3. toplamda 6. dünya şampiyonluğunu elde etti.

İSPANYA: İspanya milli takımı, Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda zafere ulaşarak potalardaki hâkimiyetini bir kez daha gösterdi.

JAPONYA: 2020 Yaz Olimpiyatlarına başkenti Tokyo’da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Asya ülkesinde oyunlara ilişkin tartışmalar sürüyor. Hükümet, olimpiyat güvenliğini bahane ederek bir dizi antidemokratik yasayı hayata geçirirken, turnuva için harcanan para ve Fukuşima sonrasına da atıfla verilen “Yeniden İnşa Oyunları” mesajının bir göz boyamadan ibaret olduğu eleştirileri giderek artıyor.

KAWHI LEONARD: 28 yaşındaki oyuncu, takasla geldiği Toronto Raptors’ı Golden State Warriors’ın geçirdiği sakatlık krizlerinin de etkisiyle şampiyonluğa taşıdı. Leonard, 2. yüzüğünü parmağına taktıktan sonra Los Angeles Clippers’ın yolunu tuttu.

LIVERPOOL: Jürgen Klopp’un Kırmızıları, Premier Lig’de şampiyonluğu Manchester City’e kaptırsa da Şampiyonlar Ligi ve sonrasında Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Liverpool, 2019/20 sezonuna ise muhteşem bir başlangıç yaptı ve en yakın rakibine şimdiden 10 puan fark atmış durumda. 29 yıllık hasret bu yıl bitecek gibi.

MEGAN RAPINOE: ABD, Fransa’daki Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası’nda 4. kez mutlu sona ulaşırken Rapinoe, 6 gol attığı turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Yılın en iyi kadın futbolcusu da seçilen Rapinoe, saha içerisindeki maharetini saha dışına da taşıdı; ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve sosyal eşitsizliğe karşı mücadeleyi sürdürdü.

NCAA: Milyarlarca dolarlık Amerikan kolej sporları endüstrisinde öğrenci statüsündeki oyuncuların ekonomik açıdan sömürüldüğü yönündeki eleştiriler son yıllarda güçlenmişti. California eyaletinin 2023’te devreye girecek “Fair Pay to Play Act” yasasıyla bu düzenin değişimi yönünde ilk adım atıldı. Buna göre üniversiteler, oyunculara para ödemeyecek ancak oyuncular imaj haklarını satabilecek. Çarkına çomak sokulan NCAA yönetiminin buna tepkisi sert oldu. Yasayı federal çapta hayata geçirme mücadelesi devam ediyor.

OLİMPİYAT KARŞITI HAREKET: 2019, Olimpiyatların halk aleyhine neoliberal bir silaha dönüştürüldüğü gerekçesiyle yıllardır aktif olan NoOlympics hareketi için güçlü bir yıl oldu. 2020 Yaz Olimpiyatlarının yapılacağı Tokyo’nun yanı sıra 2024’ün ev sahibi Paris ve 2028’in ev sahibi Los Angeles’taki örgütlülük, önümüzdeki 10 yılın da hareketli geçeceğini gösteriyor. Öte yandan alana dair literatürün önde gelen isimlerinden Jules Boykoff, olimpiyat karşıtı hareketleri incelediği son kitabı NOlympians’ı 2020 Nisan’da yayımlayacağını duyurdu.

PARAATLETİZM: Engelli sporcuların yarıştığı 2019 Dünya Paraatletizm Şampiyonası, 118 ülkeden 1403 atletin katılımıyla Dubai’de yapıldı. Çin, kazandığı toplam 59 madalyayla turnuvaya damga vurdu.

RADAMEL FALCAO: 33 yaşındaki Kolombiyalı golcünün yılan hikayesine dönen transferi yaz boyunca medyanın en büyük oyuncağı oldu. Yeni nesil sosyal medya transfer takip fenomeninin Falcao’nun her adımından her mesajından türlü türlü hikmetler çıkarma çabasına, Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın meşhur fotoğrafı eklenince ortalık iyice kaosa döndü. Nihayetinde transfer gerçekleşti ancak ilk yarının neredeyse tamamını sakat geçiren “El Tigre”nin sarı-kırmızılılar için doğru transfer olup olmadığı halen güçlü kuşkular içeriyor.

SAVUNMA: Tarihinin en iyi savunma oyuncuları jenerasyonunu yakalayan milli takım, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Kaan Ayhan gibi tamamı yurt dışında top koşturan stoperleriyle Euro 2020 elemelerinde sadece 3 gol yiyerek gruptan çıktı. Bunun da ötesinde özellikle saydığımız oyunculardan ilk üçünün Avrupa’nın en iyileri arasına girme potansiyeli bulunuyor.

TESTOSTERON: IAAF’in getirdiği yeni düzenlemeye göre kanındaki testosteron seviyesi 5 nanomolün üstünde olanlar, kadınlar kategorisinde yarışamayacak. Bu kadınların, hormon baskısıyla kanlarındaki testosteron oranını yarışlardan 6 ay önce izin verilen seviyeye çekmesi gerekecek. Karara, hedef aldığı sporcuların başında gelen interseks atlet Caster Semenya tarafından itiraz edildi ancak itiraz kabul edilmedi.

UEFA ULUSLAR LİGİ: UEFA’nın ilk kez düzenlenen ve pek de gerekli bulunmayan turnuvasının ilk şampiyonu Hollanda’yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu.

VOLEYBOL: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Ankara’da düzenlenen finalde Sırbistan, Türkiye’yi mağlup ederek mutlu sonu gördü. Erkeklerde de benzer bir tablo vardı. Sırbistan finalde Slovenya’yı yendi.

YILDIRIM DEMİRÖREN: İktidarla kurduğu ilişki sayesinde medya baronuna dönüşen Yıldırım Demirören, hakkındaki Football Leaks belgelerinin tartışılmasını bu iki “özelliği” ile engellemesinin yanında TFF başkanıyken İddaa ihalesine girerek eşine az rastlanır bir skandala da imza attı. Demirören, TFF başkanlığını, İddaa patronu olabilmek için kullandıktan sonra görevinden ayrıldı.

ZION WILLIAMSON: Basketbolun son 15 yılda gördüğü en heyecan verici yeteneklerden Zion Williamson, Duke’te geçirdiği tek sezonun ardından NBA draftında ilk sıradan seçildi. Ne yazık ki Williamson sakatlıklar sebebiyle henüz New Orleans Pelicans formasıyla NBA parkelerine adım atabilmiş değil.

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