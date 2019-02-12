12 Şubat 2019 13:18
Son Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2019 13:15

TFF Başkanı Demirören’in İddaa ihalesinde ne işi var?

İddaa ihalesinde en iyi teklifi Demirören-Scientific Games verdi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in iddaa ihalesine katılması ise tepki çekiyor.

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TFF Başkanı Demirören’in İddaa ihalesinde ne işi var?

Fotoğraf: Yıldırım Demirören: DHA | İddia Logosu

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    “İddaa” olarak bilinen “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının” özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için gerçekleştirilen ihalede finale İnteltek-Turkcell Konsorsiyumu ve Demirören-Scientific Games kaldı. İhalede en iyi teklifi Demirören tarafı sunarken karar 5 gün içinde açıklanacak. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in ihaleye katılması tepki çekiyor.

    FİNALE KALANLAR TEKLİFLERİNİ SUNDU

    Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim OGG'nin toplam hasılat üzerinden yüzde 2,1, Turkcell iştiraki Inteltek'in ise yüzde 1,4 teklif verdiği bildirildi. 30 dakikalık sürenin ardından teklifler revize edildi. Şans Girişim OGG daha sonra teklifini yüzde 0,2'ye çekti. Inteltek ise yüzde 0,5 teklif verdi. Böylece Demirören, daha düşük teklifi sunan taraf oldu.

    İhale sonucuna ilişkin nihai kararı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 5 gün içerisinde verecek.

    Mevcut İddaa oyununda yüzde 1,4 komisyon ile oynanıyor.

    İhaleyi kazanan, 10 yıllık sözleşme süresinin ilk yılı için 17 milyar liralık hasılat taahhüt belgesi verecek. Bu rakam sonraki yıllarda enflasyon ortalaması oranında güncellenecek. Şans Girişim OGG'nin yüzde 0,2'lik teklifi yıllık 34 milyon TL komisyona denk geliyor.

    İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.

    İHALE TFF’DE!

    Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ilki 27 Kasım 2018’de yapılan ihaleyi yalnızca Turkcell’in teklif vermesi dolayısıyla “rekabetin sağlanamadığı” gerekçesiyle 10 Aralık’ta iptal etmişti.

    4 firmanın teklif verdiği ihalede son ikiye kalan firmalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimiyle direkt bağlantı içinde. Firmalardan Turkcell’in CEO’su Kaan Terzioğlu diğerinin patronu ise Yıldırım Demirören.

    DEMİRÖREN’İN İHALEYE GİRMESİNİN SAKINCALARI

    Yıldırım Demirören, TFF başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yakın ilişkilere sahip. Demirören, 2018’de Doğan Holding’in Hürriyet, Fanatik, Posta, Kanal D, CNN Türk gibi yayınları içerisinde barındıran medya organizasyonunu 916 milyon dolara satın aldı.

    Demirören’in tüm bu ilişkiler ağının ortasında bir de İddaa ihalesine girmesi içinde bir kez daha Demirören’i barındıran “çıkar çatışması” sorularını gündeme getiriyor.

    "DEMİRÖREN İSTİFA ETSE DE ETMESE DE SKANDALA İMZA ATMIŞTIR"

    Evrensel Yazarı Mithat Fabian Sözmen, her ne kadar Demirören’in ihaleyi kazanması durumunda TFF başkanlığından ayrılacağı iddia edilse de şu anki konumunun ona ihale masasında da avantaj sağladığını, bu yüzden başkanlıktan ihaleye girmeden önce ayrılması gerektiğini belirtti.

    “Demirören istifa etse de etmese de skandala imza atmıştır” diyen Sözmen, Türkiye futbolunu yönetmek üzere görevlendirilmiş bir kişinin bu konumundan faydalannması ve bir anda bu sorumluluklarından vazgeçerek işin ticaretine soyunmasının doğru olmadığını ifade etti.

    İhaleye giren diğer firma Turkcell’in CEO’su Kaan Terzioğlu da TFF Yönetim Kurulu üyesi. Terzioğlu, ihale öncesi yönetim kurulundaki görev ve yetkilerinin dondurulması için dilekçe vermişti.

    İŞTE TEPKİLER: SÜRPRİZ KUPONLARA HAZIR OLUN

    İhale sonucu haber sitelerine düşer düşmez sosyal medyada tepkiler başladı.

    O tepkilerden bazıları şöyle:

    * “Türk futbolunun en üst düzeydeki yöneticisi, bahis piyasasına giriyor. Maçlara hakem atamaları yapan merkez hakem komitesi başkanını atayan, futbolcu ve takımlara verilen cezaları görüşen Tahkim Kurulunu belirleyen organın en üst düzey yöneticisi bahisçi oluyor”.

    * “Yönettiği kulübü ekonomik çöküntüye götürmüş bunun için 1 yıl Avrupa’dan men cezası aldırmış, 1 sene de belgede sahtecilikten men aldırmış adamın Futbol Federasyonunun başına getirildikten sonra bahis ihalesini alması skandal bir durumudur”.

    * ”Yurt dışı kaynaklı sitelerden bahis yapmak yasak ama legalleştirdiğin bahsi yine yurt dışı kaynaklıya vermek, üstüne federasyon başkanını da ortak kılmak... Beynim error veriyor artık(!)”

    * “Bu şuna benziyor; milli eğitim bakanının özel okul açması, hazine bakanının kendine ait şirketinin ve vakfının bulunması”.

    * “Uzun zamandır loto ve piyangoda hile olduğu malumdu artık ligler de şaibeli hale geldi.

    * “Şaka gibi Türkiye Futbol Federasyonu başkanının şirketi İddia ihalesini kazandı. Sürpriz kuponlara hazırlıklı olun”. (SPOR SERVİSİ)

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