2018/19 Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yenen CSKA Moskova oldu

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de dörtlü final organizasyonunun şampiyonluk maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Anadolu Efes'i 91-83 yendi. CSKA Moskova, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olurken, Anadolu Efes organizasyonu ikinci tamamladı.

İki takım da maça hücumda oldukça iyi başladı ve ilk 5 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. CSKA Moskova, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle çeyreğin sonunda farkı çift hanelere taşıdı: 17-29. CSKA Moskova, 8'de 6 üç sayı isabetiyle oynadığı ilk çeyreği 29-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Rodriguez'in 3 sayılık basketiyle başlayarak farkı tekrar çift hanelere taşıyan CSKA Moskova, 13. dakikayı 34-20 önde geçti. Savunmada agresifleşen Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 36-41. CSKA Moskova, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Simon'un 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes, 45-44 öne geçti. Boyalı alanı çok iyi kullanan CSKA Moskova, savunma sertliğini de artırınca 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 52-63. Çeyreğin sonunda Larkin'le 3 sayılık basket bulan Anadolu Efes, farkı 6'ya indirirken, CSKA Moskova final periyoduna 68-62 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final periyoduna iki takım da hücumda iyi başladı. De Colo'nun devreye girmesiyle CSKA Moskova, 36. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 71-83. Micic'in katkısıyla 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala farkı 4'e indirdi: 81-85. Maçın son bölümünde kötü hücum eden Anadolu Efes karşısında taktik faullerde hata yapmayan CSKA Moskova, karşılaşmayı 91-83 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI: REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO 94-75

Üçüncülük maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 yendi. Organizasyonu Real Madrid üçüncü, Fenerbahçe Beko ise dördüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Real Madrid, Ayon ve Reyes'in pota altındaki etkili oyunuyla 6. dakika içinde 8 sayılık üstünlük yakaladı: 7-15. Ayon ve Fernandez'in sayılarıyla 9. dakikada farkı çift hanelere (9-22) çıkaran Real Madrid, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sloukas'ın basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 24-28. Taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Melli'nin 3 sayılık basketiyle 17. dakikada 32-31 öne geçti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da hücumda rahat sayı buldu. Real Madrid, 25. dakikayı 57-53 önde geçti. Guduric ve Sloukas'ın 3 sayılık basketleriyle 27. dakikada öne geçen taraf 59-56'yla Fenerbahçe Beko oldu. Çeyreğin sonunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Real Madrid, final periyoduna 69-63 önde girdi.

Final periyoduna Causeur'ün 3 sayılık basketiyle giren ve 15-0'lık seri yakalayan Real Madrid, 37. dakika içinde farkı 21'e çıkardı: 63-84. Son çeyrekteki ilk sayısını 6,5 dakika sonra bulan Fenerbahçe Beko, sahadan 94-75 yenik ayrıldı.

BURAYA KADAR NASIL GELDİLER?

Anadolu Efes, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 yenilgiyle dördüncü tamamladı. İstanbul ekibi çeyrek finalde Barcelona Lassa’yı 3-2 yendikten sonra Fenerbahçe Beko'yu 92-73'le geçti.

CSKA Moskova 24 galibiyet alarak ikinci tamamladığı normal sezonun ardından Saski Baskonia’yı 3-1 mağlup etti. Rusya temsilcisi Real Madrid'i 95-90 mağlup ederek finale kaldı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de normal sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider tamamladı. Fenerbahçe çeyrek finalde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 3-1’le geçti. 2017'nin Euroleague şampiyonu Fenerbahçe böylece üst üste 5. kez dörtlü finale kalma başarısını gösterdi. Fenerbahçe, Anadolu Efes'e 92-73 yenilerek final fırsatını kaçırdı.

Son şampiyon Real Madrid, 22 galibiyet elde ettiği normal sezondan sonra son 8’de Yunan rakibi Panathinaikos’u 3-0’la eledi. Ancak İspanyollar, CSKA Moskova'ya 95-90 kaybederek finale uzanamadı.

YARI FİNALDE YAŞANANLAR

ANADOLU EFES 92 - FENERBAHÇE BEKO 73

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Green, Ali Muhammed, Guduric, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıkarken, Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle maça başladı.

Green ve Larkin'in karşılıklı etkili oyunlarıyla üst üste basketlerle başlayan periyotta, Sloukas'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü rakibinin elinden alan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucunun son saniyede attığı basket ile ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Micic'in hücumdaki etkinliği ile farkı açan Anadolu Efes, savunmada rakibinin sayılarına engel olamasa da soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitmeyi başardı: 40-45.

Üçüncü periyotta Larkin ve Anderson ile hücumda vitesi daha da artıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olamamasıyla farkı 11'e kadar çıkarttı ve maçın final periyoduna 68-57 önde girdi.

Larkin, mücadelenin son periyodunda da etkili performansını sürdürürken, Anadolu Efes farkı açmaya devam etti ve 19 sayılık farkla parkeden 92-73 galip ayrıldı.

CSKA MOSKOVA 95 - REAL MADRİD 90

Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Saat 22.00’de başlayan CSKA Moskova - Real Madrid maçını ise Moskova 5 sayı farkla geçti

CSKA Moskova, üçüncü çeyreğinde 14 sayı geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 95-90 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. CSKA Moskova, en son 2016'da final oynamış ve Fenerbahçe'yi uzatma sonunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 4 dakikası Real Madrid'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Pota altını iyi kullanan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Rodriguez'le dış şutlarda başarılı olan CSKA Moskova, 14. dakikada 29-28 öne geçti. Causer'un etkili oyunuyla Real Madrid, üstünlüğü tekrar eline aldı ve soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynayan ve boyalı alanı etkili kullanan Real Madrid, 26. dakikada 13 sayılık farkı yakaladı: 50-63. İspanyol ekibi, final periyoduna 73-65 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Rus ekibi, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun aldığı sportmenlik dışı faulü de iyi değerlendirdi ve 35. dakika içinde 13 sayılık farkı 2'ye indirdi: 76-78. CSKA Moskova, bitime 1 dakika 19 saniye kala De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 87-85 öne geçti. Son 14.1 saniyeye 93-90 CSKA Moskova, üstün girdi. CSKA Moskova, üstünlüğünü korudu ve maçı 95-90 kazanarak adını finale yazdırdı. (SPOR SERVİSİ)

Euroleague'de Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da