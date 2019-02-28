Yıldırım Demirören, TFF başkanlığı görevinden istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldırım Demirören "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

İstifasını yazılı açıklama ile duyuran Demirören "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başka Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Demirören’in İddaa ihalesinde ne işi var?

Yıldırım Demirören'e bağlı olan Demirören-Scientific Games adlı şirket, “İddaa” olarak bilinen “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının” özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için gerçekleştirilen ihaleyi kazanmış ve TFF başkanının böyle bir bahis ilişkisi bulunması kamuoyunda çokça tepki çekmişti.

Haziran ayında yapılacak TFF Genel Kuruluna kadar, TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli'nin TFF Başkanlığına vekalet edeceği belirtildi. (SPOR SERVİSİ)