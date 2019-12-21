21 Aralık 2019 21:56

Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Murat Kapıkıran, tarım “zararlılarıyla” mücadelede kullanılan pestisitlerin ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

tarım ilacı

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Tolga GÜNEY

    Tarım “zararlılarıyla” mücadele adına kullanılan pestisitlerin tüm canlılara zarar verdiğini ve ekosistemi bozduğuna dikkati çeken Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Murat Kapıkıran, alternatif olarak geleneksel tarım yöntemlerine dönülmesini tavsiye etti.

    "EKOSİSTEM ZARARLISI HALİNE GELDİ"

    Pestisitlerin tarımda kullanımına başlandıktan sonra hedef organizma dışında bütün organizmalara çeşitli etkilerde bulunduğunu belirten Kapıkıran, “Bir ekosistem zararlısı haline gelmiş olan pestisitler ekolojik dengeyi oluşturan topraktaki bütün probiyotikleri yok etme özelliğine sahiptir. Üretim aşamasında pestisit kullanılan 100’e yakın bitki dünya üzerinde gıda ürünü olarak kullanılıyor. Bu gıdaların çoğunda da pestisit kullanımından dolayı insan sağlığına ve yem bitkisi olarak kullanıldığında da hayvan sağlığına çok olumsuz etkileri oluyor” dedi.

    "KONTROLSÜZ BİR KULLANIM VAR"

    Bu ürünleri tüketen insanlarda kanser, kısırlık, damar sertliği ve karaciğer rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa neden olduğunu belirten Kapıkıran, “Pestisitler dünyada 10’a yakın şirket tarafından üretiliyor. Bu çok uluslu şirketler dünya pestisit pazarının yüzde 95’ine sahiptir. Türkiye’de de ilaçların büyük bir çoğunluğu ithal ediliyor ve çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. Türkiye’de kullanımı biraz az görünüyor fakat Türkiye’de daha çok kontrolsüz kullanıldığı için hayvan, insan, çevre sağlığına zararlarının daha fazla olduğu ortada” diye belirtti.

    "BÜYÜK BİR RANTA DÖNÜŞMÜŞ"

    Bütün zararlarına rağmen, hâlâ pestisit kullanımının teşvik edildiğini vurgulayan Kapıkıran, şöyle devam etti:

    “Özellikle Afrika’nın ve Asya’nın verimli topraklarında kiralama veya satın alma yöntemleriyle kendi sertifikalı tohumlarıyla beraber pestisit zararlara mukavemetin az olduğunu bildikleri için hangisinin zararının az oluğunu o pestisitlerin o ülkede kullanımını, satışını yapmaktalar. Dolayısıyla kendilerine büyük bir pazar ve rant alanı oluşturmaktalar.”

    "GELENEKSEL İLAÇLAR KULLANILABİLİR"

    Denetimlerin üretim aşamasında değil işleme sürecinde yapıldığını ifade eden Kapıkıran, şunları dile getirdi:

    “İşleme sırasında pestisit kalıntıları ortaya çıktığında o ürün ihracattan düşebiliyor ve genellikle iç piyasada satışı denetimsiz olduğundan o ürünleri biz tüketiyoruz. Bu konuda nasıl çözüme ulaşılabilir, eskiden geleneksel olarak tarım zararlarıyla mücadelede kullanılan biyolojik ve biyoteknik ilaçlar kullanılabilir. Bunlar tamamen doğal, çeşitli zararlıları yok eden, doğadan elde edilmiş içerisinde petrokimya olmayan maddelerdir.  Ama bu maddelerin üretimi için kamusal yatırımlara ve desteklere ihtiyaç var. Yani Tarım Bakanlığı ve devlet bunu özendirmeli, arttırmalı, üniversiteler araştırma kurumlarıyla birlikte bu çalışmaları yapmalı. Pestisit kullanımından ancak böyle vazgeçmek mümkün.”

    "YASALARDAN KAYNAKLI ALANIMIZ SINIRLI"

    TMMOB yasasından kaynaklı mücadele alanlarının sınırlı olduğunu sözlerine ekleyen Kapıkıran, şöyle devam etti:

    “Uygulamayı genellikle hükümet ve Tarım Bakanlığı sürdürmekte. Biz ancak kamu sağlığı, toplum sağlığı ve ekosistem sağlığı bakımından neyin doğru olduğunu söylemek ve bunu vazgeçmeden anlatmakla mükellefiz, onu da yapmaya çalışıyoruz. Kendi meslektaşlarımızı da bu konuda eğitmeye ve bu fikirleri onlara da taşımaya çalışıyoruz ve bu konu ile ilgili eylemlere katılıyoruz.”

    "İŞÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BÜYÜK"

    Pestisitlerin sürekli kullanımının aynı zamanda tarımda çalışan işçilerin sağlığını da etkilediğine dikkati çeken Kapıkıran, şunları söyledi:

    “Maalesef her yıl on binlerce tarım emekçilerinin pestisit kullanımından kaynaklı hayatlarını kaybettiği ve hastalandıklarını biliyoruz. Bunu hem Dünya Sağlık Örgütü (WHO) istatistiklerinde hem de diğer büyük istatistik kuruluşlarının verilerinde görüyoruz. Türkiye’de de son yıllarda pestisit kullanımının artığı bölgelerde çiftçilerde ölüm ve hastalanma oranlarının, kanser vakalarının arttığı bilinen bir gerçek. Her türlü zararı göz önünde bulundurarak pestisitin terk edilmesi, geleneksel tarım yöntemleri ve geleneksel zararlılarla mücadele yöntemlerine dönülmesi gerekiyor.”

    PESTİSİTLER NEDİR

    Pestisitler, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tarım “zararlılarıyla” mücadelede kullanılan ve büyük çoğunluğu petrokimya ürünü olan kimyasal tarım ilaçlarıdır. Günümüzde kullanımı çok yaygınlaşmış olan pestisitlerin, tarımda verim artışını sağladığı ileri sürülmekte. Türkiye’de de yaklaşık 50 milyon kilo civarında pestisit kullanılıyor. Avrupa Birliği resmi istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, Avrupa ülkeleri içerisinde pestisit kullanımında Türkiye dördüncü sırada bulunuyor. Pestisitler temel olarak yabani ot mücadelesinde kullanılan helbisitler ve böcekler için kullanılan insektisitler olarak sınıflandırılıyor. (İstanbul/MA)

    Pestisitler uzun süre maruz kalanlarda kansere neden oluyor

    Pestisitler uzun süre maruz kalanlarda kansere neden oluyor

    Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmek işe yaramıyor

    Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmek işe yaramıyor

    Pestisitler, çeşitliliği azaltıyor

    Pestisitler, çeşitliliği azaltıyor

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Torba yasa kabul edildi, TBMM iki haftalık tatile girdi
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Maide suresi, fıkıh, Kanal İstanbul

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Başını belaya sokma’da bu kadar hevesli başka bir hükümet var mı?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    "Asgari ücret"te bu yıl da aynı oyun sahnede!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Eleştirirken sebebi de saptayalım

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Münferit değil, sistematik!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Çekirge

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Servis olarak bir şeyler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor
    Murat Kapıkıran: Tarımda kullanılan pestisitler insan ve ekosisteme zarar veriyor

    Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Murat Kapıkıran, tarım “zararlılarıyla” mücadelede kullanılan pestisitlerin ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı
    TEMSA'da üretimin durdurulması 2 Ocak'a kadar uzatıldı, işçilerde kaygı arttı

    Özçelik-İş, TEMSA'da üretimin 2 Ocak'a kadar durdurulduğunu ve işçilerin tekrar ücretli izne çıkarıldığını açıkladı. İşçiler, "Süreç ilerledikçe daha çok kaygılanmaya başlıyoruz” diyor.

    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi
    Yeni Yaşam dağıtımcısına gazetede yer alan haberden 7 yıl hapis istemi

    Elazığ’da Yeni Yaşam gazetesi dağıtırken gözaltına alınan Necmettin Tosun hakkında gazetede yer alan haberler gerekçe gösterilerek 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret
    Yazarımız Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'ye iade edilmesi talebine ret

    Ragıp Zarakolu’nun "Uluslararası Suçluların İadesi Anlaşması" kapsamında Türkiye’ye iade edilmesi talebi, İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi
    İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş için müfettiş görevlendirdi

    Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirildi.

    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz
    CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın cinayetleri ve cinsel istismar suçlarında ‘tahrik’, ‘iyi hal’ bahanesi öne sürülerek uygulanan ceza indirimlerine tepki gösterdi.

    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var
    Çorlu’da Evrensel’le dayanışma konseri: Bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var

    Tekirdağ Çorlu'da Evrensel’le dayanışma konseri düzenlendi. Konserde yapılan konuşmalarda Evrensel’e bugün düne oranla daha fazla ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    UN Women: Kadına yönelik şiddet ekonomik ve sosyal sınır tanımıyor
    UN Women: Kadına yönelik şiddet ekonomik ve sosyal sınır tanımıyor

    BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olmayı sürdürdüğünü paylaştı.

    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Yıldız Çakar: Toplum olarak dünyaya verecek mesajlarımız var
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Hulusi Kentmen kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
    Josef Stalin kimdir?
    Josef Stalin kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    "Mazhar Alanson’un hatırlamak istemediği albüm ve anılar"
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Emek Partisi Kocaeli'de asgari ücret kampanyası başlattı
    Emek Partisi Kocaeli'de asgari ücret kampanyası başlattı

    EMEP, Kocaeli’de asgari ücretin insanca yaşayacak bir seviyeye yükseltilmesi için imza kampanyası başlattı.

    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" sürüyor: Fayton sadece ölümün ve zulmün sembolü olabilir
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" sürüyor: Fayton sadece ölümün ve zulmün sembolü olabilir

    Hayvan hakları savunucuları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki Saraçhane Parkı’nda yaptıkları eylemle Adalar'daki atlı fayton işkencesinin son bulmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Mersin'de “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebi haykırıldı
    Mersin'de “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebi haykırıldı

    KESK’in çağrısıyla Mersin’de düzenlenen bölge mitingine katılan işçi ve emekçiler “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” talebini dile getirdi.

    Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz
    Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Biz bu adımı hayata geçireceğiz" dedi.

    Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, TBMM'den geçti
    Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, TBMM'den geçti

    Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Maraş’ta anıldı: Yüzleşin
    Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Maraş’ta anıldı: Yüzleşin

    Maraş Katliamı’nın 41. yıl dönümünde, katliam Maraş'ta lanetlendi: Eşit yurttaşlık temelini yaratmak zorundayız.

    800 yıl kilise olarak kullanılan Kariye'nin camiye dönüştürülmesini istediler
    800 yıl kilise olarak kullanılan Kariye'nin camiye dönüştürülmesini istediler

    Saadet Partisi üyeleri, tarihi bir kilise olan Kariye Müzesi’nin cami olarak ibadete açılmasını istedi.

    Cumartesi Anneleri: 12 yaşındaki Davut, devleti nasıl korkutur?
    Cumartesi Anneleri: 12 yaşındaki Davut, devleti nasıl korkutur?

    769 haftadır adalet isteyen Cumartesi Anneleri, 21 yıl önce Mardin Dargeçit’te kaybedilen çocukları andı.

    GÜNCELLENDİ
    Aydın Valiliği JES'e karşı imza standı açılmasına izin vermedi!
    Aydın Valiliği JES'e karşı imza standı açılmasına izin vermedi!

    Aydın Kızılcaköy'de JES'e ÇED onayı verildi. AYÇEP'in JES'e karşı imza standı başvurusu valilik tarafından reddedildi. AYÇEP ve köylüler köy köy, kapı kapı gezerek imza topluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Eş Başkanı gözaltına alınan Sur Belediyesine kayyum atandı
    Eş Başkanı gözaltına alınan Sur Belediyesine kayyum atandı

    Gözaltında bulunan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin, görevden alınarak yerine kayyum atandı. 

    Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor
    Güvenlik soruşturması torba yasa teklifinden çıkarılıyor

    AKP, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen torba yasaya koyduğu güvenlik soruşturması şartını geri çekecek ancak maddenin Meclis'e ayrı teklif şeklinde geleceği de belirtiliyor.

    Büyükada’daki faytoncular: Açlık grevi yaparız, atları Ada'ya salarız
    Büyükada’daki faytoncular: Açlık grevi yaparız, atları Ada'ya salarız

    Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için 3 ay faytonlara at koşulmasının durdurulmasının ardından faytoncular: Açlık eylemi başlatacağız. Atları da salacağız.

    İskenderun'da Evrensel’le dayanışma: Yeni 25 yıllar için dayanağımız halk
    İskenderun'da Evrensel’le dayanışma: Yeni 25 yıllar için dayanağımız halk

    Hatay İskenderun'da Evrensel'le dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda yeni 25 yıllar için Evrensel'le dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

    GÜNCELLENDİ
    Irak'ta bir eylemcinin öldürülmesi üzerine parti binaları ateşe verildi
    Irak'ta bir eylemcinin öldürülmesi üzerine parti binaları ateşe verildi

    Hükümet protestolarının sürdüğü Irak’ta eylemlere katılan bir kişi suikast sonucu öldürüldü. Buna tepki olarak Zikar’da siyasi parti merkezleri yakıldı.

    Adana'da “Kadınlar için Adalet” paneli: Davalarda sıkı takip sonuç getiriyor
    Adana'da “Kadınlar için Adalet” paneli: Davalarda sıkı takip sonuç getiriyor

    Adana Barosu tarafından düzenlenen “Kadınlar için Adalet” başlıklı panelde kadına şiddet ve karşısında verilen mücadelenin adaleti sağlamadaki önemine dikkat çekildi.

    Orman arazisine yapılmak istenen OSB'ye köylüler karşı çıktı, Danıştay keşif istedi
    Orman arazisine yapılmak istenen OSB'ye köylüler karşı çıktı, Danıştay keşif istedi

    Edirne Kavacık köyüne kurulması planlanan sanayi bölgesine karşı çıkan köylüler Danıştaya başvurdu. Danıştay, bölgede keşif ve inceleme yapılmasına karar verdi.