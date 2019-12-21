BİK’ten Cumhuriyet’e ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu (BİK), Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün Aziz Nesin’in bir öyküsünü alıntılayarak kaleme aldığı “Barış Pınarı” yazısı nedeniyle gazeteye 17 gün ilan ve reklam akışını durdurma cezası verdi. Cumhuriyet internet sitesindeki “RTÜK cezası”na ilişkin haber için de 2 günlük ceza kesildi.

BİK Yönetim Kurulunun resen başlattığı inceleme kapsamında Işıl Özgentürk’ün “Biz bu boku neden yedik” başlıklı köşe yazısı dolayısıyla 17 günlük resmi ilan ve reklam akışının durdurulması cezası verildi. Tebliğ edilen kararda, “Köşe yazısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Operasyonuna karşı çıkılmıştır. Köşe yazısında yer alan ‘sözüm ona bir savaş pardon operasyon’ ifadeleri de bu operasyona karşı çıkıldığının hatta küçümsendiğinin kanıtı olmuştur... Ayrıca köşe yazısının başlığında ‘bok’ kelimesi yerine ‘b...’ olmadan yazıda yer alması Basın Ahlak Esasları 129 sayılı genel kurul kararının 1. maddesini ihlal ettiği görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı şikâyeti ile verilen 2 günlük cezaya gerekçe olarak ise 6 Eylül 2019 tarihinde internet sitesinde yayımlanan “TV5’te Etyen Mahçupyan’ın Pelikan çıkışına RTÜK cezası” başlıklı haber gösterildi. Kararda, “Cumhuriyet gazetesi söz konusu haberde basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı genel kurul kararının ‘Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz’ şeklinde 1. maddesi ile aynı maddenin ‘Haber başlıklarında haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz’ şeklindeki bendini ihlal ettiği kanaatine varılmıştır” denildi. (MEDYA SERVİSİ)

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