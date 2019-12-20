Gençler Evrensel’e sahip çıktı: “Evrensel bizim sesimiz”

Basın İlan Kurumunun gazetemiz Evrensel ve BirGün gazetelerine uyguladığı ilan ve reklam ambargosuna karşı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri gazetemiz ile dayanışmak için gazete dağıtımı gerçekleştirdi.

Son dönemde Basın İlan Kurumu “Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması ya da “haber başlıkları” gibi nedenlerle gazetemiz Evrensel ve BirGün gazetesine yayın ve ilan akışını durdurması ile gündeme geldi. Meclis gündemine de taşınan karara çeşitli gazetecilik ve meslek örgütlerinden de tepkiler gelmişti.

Hem alınan karara tepki göstermek hem de gazete ile dayanışmak için Yıldız Teknik Üniversitesinden öğrenciler metrobüs duraklarında Evrensel gazetesinin dağıtımını gerçekleştirdi.

“GAZETEYİ SAHİPLENMEK ÖNEMLİ”

Dağıtıma katılan öğrencilerden İbrahim, Türkiye’de gerçek habere ulaşabilme kaynaklarının çok sınırlı hale geldiğini, hükümete yakın medya dışında kalan basın kuruluşlarının yoğun baskı altında olduğunu söyledi. İbrahim, iktidara yakın gazetelere yapılan mali destek kesintisiz sürerken Evrensel gazetesine uygulanan, mali yaptırımın ise sudan gerekçelerle alınmış haksız bir karar olduğunu belirtti. İbrahim son olarak Evrensel gazetesinin emekçilerin, kadınların ve gençlerin sorunlarını gündeme getirdiğini bu nedenle gazeteyi sahiplenmenin, okumanın ve okutmanın önemli olduğunu dile getirerek sözlerini bitirdi.

“EVRENSEL GAZETESİNİN YANINDAYIZ”

Dağıtıma katılan öğrencilerden Ezgi ise, üniversitede yaşanan sorunları ilk olarak Evrensel gazetesine yazdıklarını belirtti. Ezgi şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yaz gündeme gelen Millet Bahçesi projesi ve okulumuzun öğrencilerinin çoğunun bu projeyi istememesiyle birlikte bizler sesimizi Evrensel’le duyurabildik. Neden istemediğimizi, bu projenin biz öğrencilere, kampüs yaşamımıza vereceği zararı, düşüncelerimizin hepsini Evrensel’e yazdık. Bunun yanında yemekhanedeki yemekler sağlıksız ve sorunlu olduğunda, sanat fakültesindeki arkadaşlarımızın eserlerinin ahlaki gerekçelerle zorla onlara kazıtıldığında, kısaca okulumuzda yaşadığımız her sorunda Evrensel bizimleydi. Evrensel gazetesi yıllardır emekçilerin, kadınların olduğu kadar biz gençlerin de sesi. Evrensel bizim sesimiz, Evrensel biziz. Ve bizler de Evrensel’i, kendimizi daha fazla arkadaşımıza duyurmak, onların da Evrensel gazetesiyle tanışmalarını sağlayabilmek için bu dağıtımı yaptık. Biz, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak Evrensel gazetesinin yanındayız.”

Ezgi, uygulanan ambargonun ise haksız olduğunu, gerçek haberciliğin ayakta kalması için Evrensel gazetesi ile dayanışmayı sürdüreceklerini ifade ederek sözlerine son verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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