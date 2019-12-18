BİK'in Evrensel ve BirGün'e ilan cezaları Mecliste: Cezalar neden hâlâ kaldırılmıyor?

Basın İlan Kurumunun Evrensel ve BirGün gazetesine uyguladığı ilan ve reklam kesme cezaları Meclis gündemine gelmeye devam ediyor. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de devam eden Cumhurbaşkanlığı Bütçe görüşmelerinde söz alarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a BirGün ve Evrensel gazetesine uygulanan ambargoyu sordu. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verirken, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de Meclis’teki konuşmasında ilan sansürüne değindi.

KENANOĞLU: SÜRDÜRÜLEN TAVIR ÖZGÜR BASINI HEDEF ALIYOR

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede kurumun, resmi ilanları eşit ve adil şekilde, gazetelerin takip ettiği yayın politikasına bakmaksızın dağıtmak zorunda olduğunu belirten Kenanoğlu "Basın İlan Kurumunun, BirGün ve Evrensel gazetelerine yönelik tutumunun arkasında yer alan saik ne olursa olsun sürdürülen tavrın sonuç itibari ile özgür basını hedef aldığı ve kurumun kendi mevzuatına aykırı olduğu açıktır" dedi.

Kenanoğlu, Oktay’a şu soruları yöneltti:

"Basın İlan Kurumu tarafından BirGün ve Evrensel gazetesine verilen ilan ve reklam akışı durdurma kararı, bütün koşullar ve tebligatla iletilen gerekçeler yerine getirilmesine rağmen neden hala kaldırılmamıştır?

Bu iki gazetenin haberlerinde çokça iktidar eleştirisi yapan haberlere yer verilmesinin, ilan ve reklam akışının durdurulmasına bir etkisi var mıdır?"

KARASU: YAPTIRIMLAR HUKUKLA BAĞDAŞMIYOR

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de devam eden Cumhurbaşkanlığı Bütçe görüşmelerinde Fuat Oktay’a BirGün ve Evrensel gazetelerine uygulanan ambargoyu dile getirdi. Basın İlan Kurumu tarafından aylardır her iki gazeteye de hukuksuz şekilde ilan ve reklam yasağı uyguladığını dile getiren Karasu, "Diğer basın organlarına uygulamadıkları ve daha sonra ortadan kalkan gerekçelerle reklam ve ilan ambargosu uygulamış durumda" dedi.

Söz konusu tavrın, çok sesli medyaya olan baskı ve tahammülsüzlüğün eseri olduğunu söyleyen Karasu, "Okur desteğiyle yayın hayatını sürdürmeye çalışan her iki gazeteye karşı uygulanan yaptırımlar hukukla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Karasu, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Evrensel ve BirGün gazetesine uygulanan reklam ve ilan yasağını kaldıracak mısınız?

Her iki gazeteye de tebliğ edilen gerekçelerin ortadan kalkmasına rağmen hangi sebeplerle ilan ve reklam yasağı uygulamasına devam edilmektedir?"

ŞEVKİN: CEZALAR NEYE GÖRE UYGULANIYOR?

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Mecliste bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Evrensel ve BirGün'e uygulanan ilan sansürüne değindi. Şevkin "Evrensel ve BirGün gazetelerine uygulanan resmi ilan kesme cezaları neye göre uygulanmaktadır? Devletin hiçbir imkanından faydalanmayan, tarafsız yayıncılık yapmaya çalışan iki gazetenin uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğu sona erdirecek misiniz?" diye sordu. (MEDYA SERVİSİ)

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