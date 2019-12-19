Güçbirliği Tekstil işçisi: 8 aylık hamileyken mesai yaptım, hakkımı istiyorum

Barış İPEK

Eren SARAN

İzmir

Yaklaşık 4 yıl önce ekonomik gerekçeler öne sürülerek kapatılan Tire Güçbirliği Tekstil'den ücretlerini ve tazminatlarını alamayan TEKSİF üyesi işçiler alacaklarını istiyor. Tire Güçbirliği Tekstil’in bünyesinde bulunduğu Güçbirliği Holding, başka şirketleri ile faaliyetine devam ediyor.

Hakları gasbedilen işçilerden Münevver Akel, 10 yıl fabrikada çalıştığını ve çocuğunu da çalışırken dünyaya getirdiğini söyleyerek, “Biz gece gündüz çalıştık, yeri geldi izinlerimizden, tatillerimizden, ailemizden feragat ettik mesaiye kaldık, bu işte kendi işimiz gibi çalıştık” dedi. Bunca çalışmalarına rağmen bir anda fabrikanın kapandığını ve kendilerini kapının önünde bulduklarını söyleyen Akel, “Ben ufacık bebeğimi bırakıp çalıştım, benim çalıştığım günlerimin, çocuğumun hakkı var içerde. Biz hakkımızı istiyoruz başka bir şey değil” diyerek tepki gösterdi.

"19 YILLIK EMEĞİMİ VERMEDİLER, KAHVELERDE FISTIK SATIYORUM"

19 yıl fabrikada çalıştığını söyleyen Mustafa Koç ise “Fabrikaya gençliğimi verdim. 19 yıllık tazminatım ve 5 maaşım da içerde kaldı” dedi. 2 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Koç, çocuklarının okuduğunu, masrafları olduğunu belirterek, “Şu an 4 yıldır çalışamıyorum. Akşamları kahvelerde fıstık satıyorum öyle geçinmeye çalışıyoruz. Evde benden başka da çalışan yok” dedi. Yaklaşık bir buçuk yıldır eylem yaptıklarını hatırlatan Koç dava sürecini kazandıklarını ancak Kemal Zorlu üzerine bir şey bırakmadığı için alacaklarını alamadıklarını belirterek, “19 yıllık tazminatımı ve 5 aylık maaşım kaldı içerde. Çocuklarımın hakkı onlar, onları istiyorum” dedi.

"EŞİMLE BERABER İŞTEN ATILDIK"

2014’te işe başladığı söyleyen Büşra Soylu ise ilk hamileliğini fabrikada geçirdiğini şu anda ise ikinci çocuğuna hamile olduğu dile getirerek aynı işyerinde çalışan eşinin de kendisinin de işten çıkarıldığını belirtti. Soylu, çocuklarının gelecekleri için tazminatlarını almak istediklerini söyleyerek “Niye bırakayım niye çocuklarımın hakkını yedireyim” dedi.

"8 AYLIK HAMİLEYKEN MESAİ YAPTIM"

Hamile haliyle 8 ay çalıştığını, mesai yaptıklarını ekleyen Soylu “Biz zor durumlarda bile elimizi taşın altına koyduk çalıştık. Bunu yapma sırası şimdi Kemal Zorlu’da” dedi. İşten zorla çıkarıldıklarını belirten Soylu eşinin de geçici işlerde ancak çalışabildiğini söyledi.

İŞÇİYE KARŞI POLİS ETTEN DUVAR OLDU, HOLDİNG KAMYON GETİRDİ

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) kurulu bulunan Tire Güçbirliği Holdinge ait kapanan iplik üretimi fabrikasında çalışan işçiler gasbedilen hakları için bir kez daha patronun başka bir fabrikasının kapısına dayandı. TEKSİF’e üye olan işçiler bir kez daha Güçbirliği Holdingin Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ege Yıldız Fabrikası önünde eylem yaparak seslerini patronları Kemal Zorlu’ya duyurmaya çalıştı. Eylem yapan işçilere DERİTEKS üyesi işçiler ve Emek Partisi üyeleri de destek verdi. Holding bünyesinde çalışan yöneticiler işçilere karşı kamyon getirirken, polis ise işçilere karşı etten duvar ördü.

Eylemde açıklama yapan TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy, Zorlu’nun bir açıklama yapmadığı gibi görüşme yapmak isteyen işçileri de reddettiğini söyledi. Aksoy, “Bizler yardım istemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Çocuklarımızın geleceğinin yok olmasını istemiyoruz. Uzun seneler gençliğimizin en güzel çağlarını feda ettiğimiz ve dişimizle tırnağımızla kazandığımız paramızı ve haklarımızı istiyoruz” dedi. Bir işçi ise işten atılmasının ardından ailesinin dağıldığını ifade etti. Evinin kira olduğunu belirten işçi 2 aydır da kirasını ödeyemediğin söyleyerek Kemal Zorlu’ya seslendi.

KAMYONLA BARİKAT KURDULAR

Açıklama öncesinde polisin ve fabrika yöneticilerin tavırları tepki çekti. Önce TEKSİF üyesi işçilere desteğe gelen DERİTEKS üyesi işçilerin kaldırımda durmasından rahatsız olan ve Güçbirliği Holdinge ait Ege Yıldız Fabrikası genel müdür yardımcısı olduğunu söyleyen bir kişi, işçileri kaldırımdan çekilmeye zorlamak istedi. Başka bir fabrika yöneticisi ise işçilerin görüntülerini çekmeye çalıştı.

İşçilerin açıklama yapmak üzere fabrika kapısının yan tarafında toplanması üzerine bu kez polis kapıya etten duvar ördü. Fabrika kapısına ise kamyonlarla barikat kurduran yöneticiler, işçilerin Kemal Zorlu ya da bir yetkili ile görüşme talebini de yine reddetti.

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