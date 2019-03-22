Güçbirliği Tekstil işçilerinin alacak eylemi devam ediyor

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) kurulu bulunan Güçbirliği Holding'e ait iplik üretimi Güçbirliği Tekstil fabrikasında çalışan işçilere bütün girişimlerine rağmen henüz içeride kalan maaş ve tazminatları ödenmedi. İşçiler 15 günde bir yaptıkları eylemlerle on binlerce liralık alacaklarının ödenmesini istiyor.

TEKSİF'e üye olan işçilerin bu haftaki eylemin adresi Konak Eski Sümerbank önü idi. İşçiler “Direne direne kazanacağız”, “İşçiler burada Kemal Zorlu nerede”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganlarını atarken “Tazminatım benim geleceğim”, “3 yıl oldu artık tamam” ve “Dilenmeyeceğiz, direneceğiz, hakkımızı gasbettirmeyeceğiz” yazan dövizler açtı.

"HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Şube yöneticisi Uğur Zorlu, yardım ya da sadaka istemediklerini belirterek "Çocuklarımızın geleceğinin yok olmasını istemiyoruz, uzun seneler gençliğimiz en güzel çağlarını feda ettiğimiz ve dişimizle tırnağımızla, kazandığımız paramızı ve haklarımızı istiyoruz. Bu zaman zarfında iş bulan da oldu bulamayan da. Aileler ile beraber 600 kişi bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bizler hakkımızı isteyen mağdurlar olarak sesimızi Güçbirliği A.Ş yöneticilerine duyurmak istiyoruz. Masalef işverenimizden hiç bir somut adım yok. Hakkımız olan kıdem tazminatı hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğız. Her fırsata 'Ben işçilerimin hakkını yemem' diyen Sayın Kemal Zorlu'nun bu zulme bir son vermesini istiyoruz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

TÜRK İŞ'TEN DESTEK

Açıklamaya Türk İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ve TMMOB temsilcisi de katıldı. Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım işçilerin yanında olduğunu belirterek "Ne olursa bu hakkınızdan vazgeçmeyeceğiz. Siz hakkınızı alana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sorunlarınızı her türlü platforma taşıyarak bütün İzmir'i bu sorundan haberdar edeceğiz" dedi.

FABRİKA HACİZLİ

Fabrikanın ham madde sattığı şirketlerden birine “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında el konulmasından sonra parasını alamadığı için maddi krize giren şirket 2016 Mayıs ayında üretime ara verdi. Fabrika bir süre sonra Güçbirliği Holding tarafından da gözden çıkarıldı. Fabrikada çalışan 150 işçinin 2 ile 8 ay değişen maaşları ve kıdem tazminatları içeride. Güçbirliği Tekstil işçileri alacakları için dava açsa da fabrikanın tamamının hacizli olmasından kaynaklı çözüm elde edemedi. Fabrikadan ayrıldıktan sonra işçilerin bir kısmı iş bulabilse de bazı işçilerin, ilerleyen yaşlarından kaynaklı yaptıkları başvurular geri çevrildi. İşçilerin arasında prim gününü doldurmuş olsa da yaş engeline takılanlar da bulunuyor. (İzmir/EVRENSEL)

Güçbirliği Tekstil işçileri Zorlu’dan alacaklarını istiyor