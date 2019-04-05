Güçbirliği Tekstil işçileri alacakları için eylemlerini sürdürüyor

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) kurulu bulunan Güçbirliği Holdinge ait iplik üretimi fabrikasında çalışan işçiler hala alacaklı. Yaklaşık 3 yıl önce kapatılan fabrikanın işçileri hala ücret ve tazminatlarını alamadı. İşçiler on binlerce liralık alacakları için 15 günde bir eylem yapıyor.

TEKSİF'e üye olan işçiler bugün bir kez daha Konak Eski Sümerbank önünde yaptıkları eylemle seslerini devlete ve patrona duyurmaya çalıştı. İşçiler “İşçiyiz haklıyız kazanağız”, “İşçiler burada Kemal Zorlu nerede" sloganları atarken “Tazminatım benim geleceğim”, “3 yıl oldu artık tamam” ve “Dilenmeyeceğiz, direneceğiz, hakkımızı gasbettirmeyeceğiz” yazan dövizler açtı. Açıklamaya Türk-İş'e bağlı sendikaların şube yöneticileri de katıldı.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan TEKSİF Şube Yöneticisi Uğur Zorlu, 120 işçinin alacaklı olduğunu hatırlatarak “Sendika olarak bugüne kadar yaptığımız bütün girişimler karşılık bulamamıştır. Fabrika hacizli olduğu için de açtığımız davalarda çözüm bulamadık. Ailelerimizle birlikte 600 kişi mağdur. Bu süreçte iş bulabilen de oldu, yaşından kaynaklı iş başvurusu geri çevrilen de. Hakkımız olan kıdem tazminatından asla vazgeçmeyeceğiz. Kemal Zorlu bu zulme son vermelidir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)