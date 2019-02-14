İzmir'de kapanan Güçbirliği Tekstil işçileri alacaklarını istiyor

Metehan UD

İzmir

2 yıl önce ekonomik nedenlerle kapanan Kemal Zorlu’ya ait Güçbirliği Tekstil fabrikası işçileri kalan ücretlerini ve tazminatlarını henüz alamadı. TEKSİF üyesi işçiler cuma günü Güçbirliği Holding önünde eylem yapacak.

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) kurulu bulunan Güçbirliği Holding'e ait iplik üretimi fabrikasında çalışan işçilerin yaşadığı mağduriyet sürüyor. Fabrikanın ham madde sattığı şirketlerden birine “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında el konulmasından sonra parasını alamadığı için maddi krize giren şirket 2016 Mayıs ayında üretime ara verdi. Fabrika bir süre sonra Güçbirliği Holding tarafından da gözden çıkarıldı.

Fabrika yönetimi işçileri işten çıkarmazken, işçiler tazminatlarının yanmaması için kendi istekleri ile işten çıkmadı. İşçilerin bir kısmı 2 aylık alacaklarını gerekçe göstererek haklı gerekçe ile sözleşmelerini sonlandırırken bazı işçiler de ‘fabrika açılır’ umuduyla 7-8 ay bekledikten sonra sözleşmelerini sonlandırdı. Ancak aradan geçen 2 yılı aşkın süredir işçiler, ücretlerini, fazla mesailerini ve tazminatlarını alamadı. Sayıları 120’yi bulan Güçbirliği Tekstil işçileri alacakları için dava açsa da fabrikanın tamamının hacizli olmasından kaynaklı çözüm elde edemedi.

İŞÇİLER ARASINDA EYT’LİLER DE BULUNUYOR

Fabrikadan ayrıldıktan sonra işçilerin bir kısmı iş bulabilse de bazı işçilerin, ilerleyen yaşlarından kaynaklı yaptıkları başvurular geri çevrildi. İşçilerin arasında prim gününü doldurmuş olsa da yaş engeline takılanlar da bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Tire’deki fabrika önünde eylem yapan işçiler, 15 Şubat cuma günü de Güçbirliği Holding'in Konak’taki binası önünde yapacakları eylemle seslerini Patron Kemal Zorlu’ya duyurmaya devam edecek.

"PATRONLAR YAŞLI, DEVLET GENÇSİN DEDİ"

Evrensel’e konuşan işçiler, şimdiye kadar şirket yetkilerinin kendilerine açıklama yapmadığını belirterek, “Fabrikaya 20’li yaşlarda girdik, 20 yıla yakın süre emek verdik. Çıktıktan sonra iş bulmakta zorlandık. Kimimiz günübirlik işlerde çalıştık, ailelerimizden destek aldık. İş başvurusunda bulunduk, patron yaşlısın dedi, emekli olmak istedik devlet gençsin dedi. Hepimizin yaşı gelmiş 44-45’e. Ya fabrika açılsın tekrardan bizi işe alsın emekli olana kadar çalışalım ya da tazminatlarımızı ödesinler daha da mağdur etmesinler.”