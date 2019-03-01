Güçbirliği Tekstil işçileri Zorlu’dan alacaklarını istiyor

3 yıl önce ekonomik sebeplerle kapatılan Güçbirliği Tekstil fabrikasından maaşlarını ve tazminatlarını alamayan TEKSİF üyesi işçiler bir kez daha alacaklarını istedi.

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) kurulu bulunan Güçbirliği Holdinge ait iplik üretimi fabrikasında çalışan işçilerin yaşadığı maaş sorunu devam ediyor. 2016 mayıs ayında ekonomik sebeplerden dolayı kapatılan Güçbirliği Holdinge ait şirketin işçilerine henüz maaşları ile birikmiş tazminatları ödenmedi.

TEKSİF'e üye olan işçiler bugün bir kez daha Güçbirliği Holdingin Konak Çankaya’daki binasının önünde eylem yaparak seslerini patronları Kemal Zorlu’ya duyurmaya çalıştı. İşçiler “Direne direne kazanacağız”, “İşçiler burada Kemal Zorlu nerede”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganlarını atarken “Tazminatım benim geleceğim”, “3 yıl oldu artık tamam” ve “Dilenmeyeceğiz, direneceğiz, hakkımızı gasbettirmeyeceğiz” yazan dövizler açtı.

İlk olarak açıklama yapan Şube Başkanı Faruk Aksoy, Zorlu tarafından işçilere hiçbir açıklama yapılmadığını belirterek “Fabrikada birçok fedakarlıkla çalıştık, fabrika yeniden açılır ümidiyle bekledik ancak bir gelişme olmadı. Tire’den buraya gelmek için birçok zorluk yaşamamıza rağmen, haklarımızı aramak ve kıdem tazminatımızdan vazgeçmemek için mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğini gasbettirmeyeceğiz” dedi.

“ZORLU’NUN VİCDANI RAHAT MI”

İşçilerden İsmail Avcı da 1998 yılında Güçbirliği Tekstilde çalışmaya başladığını ifade ederek şunları söyledi “On dokuz yıl emek verdim bu fabrikaya. Bu emeğimin karşılığını istiyorum. Kemal Zorlu’ya sesleniyorum. Bu kadar işçinin hakkı üzerinde varken nasıl rahat uyuyor? Çok merak ediyorum. Hakkımız verilene kadar biz hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz fabrikanın her zaman yanında olduk. Maaşlarımızdan fedakarlık ettik. Bize bunu yapmasınlar.”

Halil Çiçek de 20 bin liralık alacağının olduğunu dile getirerek “Benden çok daha fazla para alması gereken işçiler var, çok mağdur oluyoruz. Zor durumdayız. Ailesi dağılanlar oldu. İş bulamayanlar oldu. Hakkımızı almadan biz pes etmeyeceğiz.”

İşçiler maaş ve tazminatlarını alana kadar 15 günde bir eylem yapmaya devam edecek. Bir dahaki eylem Konak Meydanı’nda olacak. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir'de kapanan Güçbirliği Tekstil işçileri alacaklarını istiyor

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