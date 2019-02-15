Güçbirliği Tekstil işçileri: İşçiler burada, Zorlu nerede

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) kurulu bulunan ve yaklaşık üç yıl önce ekonomik sebeplerle kapatılan Güçbirliği Holding'e ait iplik üretimi fabrikasında çalışan işçiler alacakları için eylemdeydi. İşçiler üyesi oldukları TEKSİF ile birlikte patronları Kemal Zorlu'ya ait Güçbirliği Holding'in Konak'taki binaları önünde basın açıklaması yaptı.

'Kıdem tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz' pankartı açan işçiler 'Dilenmeyeceğiz, direneceğiz', 'Çocuklarımızın geleceği ile oynama', 'Üç yıllık bu zulüm sona ersin', 'Ya fabrika açılsın, ya tazminatlar ödensin' ve 'Tazminatım benim geleceğim' yazan dövizler taşıdı ve sık sık 'İşçiler burada, Kemal Zorlu nerede' sloganları attı. Açıklamaya Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanları da katıldı.

'ZORLU BU ZULME SON VERMELİ'

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Faruk Akso, Güçbirliği işçisinin yardım ya da sadaka istemediğini belirterek “Çocuklarının geleceğini, dişiyle, tırnağıyla kazandığı parasını ve haklarını istiyor. Ailelerle birlikte 600 insan mağdur. 3 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen kimse bizlere açıklama yaptı, muhatap bulamadık. Her fırsatta ben işçilerimin hakkını yemem diyen Kemal Zorlu'nun bu zulme son vermesini istiyoruz” dedi.

15 GÜNDE BİR EYLEM YAPACAKLAR

Mayıs 2016’da kapanan fabrikada çalışan işçilerin 2-8 aylık maaşları ve tazminatları henüz ödenmedi. İşçiler açmış oldukları davaları kazansa da fabrika hacizli olduğu için çözüm elde edemediler. İşçiler alacakları yatana kadar her 15 günde bir Güçbirliği Holding'e ait işyerlerinin birinde eylem yapacak. (İzmir/EVRENSEL)