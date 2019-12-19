Kültürpark Platformu hangarların kaldırılmasını istedi

Kültürpark Platformu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözünü tutması ve Kültürpark içinde bulunan hangarların kaldırılması için basın açıklaması yaptı. Kültürkpark'taki hanganların önünde bir araya gelen kitle "Belediye sözünü tut. Geçiçi hangarlar sökülsün" pankartı açarken, basın açıklamsasını Platform Dönem Sözcüsü Erol Akcan okudu.



Hangarların Kültürpark'a zamanında geçici olmak kaydıyla yapıldığını hatırlatan Akcan, yeni Fuar alanı açılmış olmasına rağmen hangarların neden hala kaldırılmadığını sordu. İzmir'in yeşil alana ihtiyacı olduğunu dile getiren Akcan, "Kültürpark yarını görebilen insanların yarattığı bir hazinedir. Bu hazineyi korumamız, geliştirmemiz gerekirken pazar yeri yapıyorsunuz. İzmir’in her semtinde altyapıları, otoparkları hazır pazar yerleri bulunurken popülizm ve gösteriş uğruna yaratacağı trafik yükü, kirlilik biline biline Kültürpark’a amacı dışında işlev yüklüyorsunuz. Bunu yaparken, yaz aylarında yapılan Kültürpark Çalıştayı ve Arama Konferansında ortaya çıkan 'Kültürpark’a asla araç girmesin ve hiçbir şekilde pazar kurulmasın' sonuçlarını hiç umursamıyorsunuz" diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesini göreve çağırdı.

"PARKIN EKOLOJİSİNİ BOZMA GİRİŞİMLERİNDEN VAZGEÇİNİZ"

Plan çalışmaları henüz gerçek anlamda başlamadan sarf edilen sözlerin ve atılan adımların kendilerini kaygılandırdığını ifade eden Akcan, "Kültürpark Platformu olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha diyoruz ki; Kültürpark’a ilgisiz işlevler yüklemekten, parkın ekolojisini bozma girişimlerinden vazgeçiniz. Burası ne otopark, ne rant alanı, ne de işlevlendirilecek boş bir alandır. Burası kamusal alandır. Sit alanıdır. İzmir’in, İzmirlinin belleği, Kültürparkıdır. Hangarlar yapılırken dönemin Belediye Başkanı İzmirlilerden özür dileyerek, yeni Fuar alanı tamamlandığında söz konusu demonte yapıların buradan söküleceğinin sözünü vermişti. Parktaki bazı binaların yasa dışı yapılmış ekleri yıkılıyor. Madem yasa dışı yapılar temizleniyor, Kültürpark’ın içindeki en büyük yasa dışı yapı olan hangarları da hemen sökün. Kültürpark’ın doğasında ve tarihinde var olan ana işlevine engel olmaya çalışmayın. İzmir'in ekolojisine, Kültürpark'ın sahip olduğu değerlere, İzmir’in bu vazgeçilemez ekosistemine sahip çıkın. Hemen şimdi Koruma Amaçlı İmar Planı'nı yapmak için gerekli iradeyi gösterin. Kültürpark'ın işlevsiz bir alan olmadığını, İzmir'in yaşam kaynağı olduğunu bilerek, ona işlev aramaktan vazgeçin" dedi. (İzmir/EVRENSEL)