TBMM Başkanvekilinden Simit Sarayı açıklaması: Bankanın herhangi bir işlemi yok

500 milyon dolar borcu olduğu belirtilen Simit Sarayı’nı kurtarmak için kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın çoğunluk hisselerini alma girişimi üzerine tartışmalar sürüyor. 12 Aralık'ta Ziraat Bankasının Rekabet Kurumuna başvurusu ortaya çıkmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "Benim bunu tasvip etmem mümkün değil" açıklaması yapmıştı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise dün TBMM Genel Kurulunda Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı için başvuruda bulunmadığını ve işlem yapılmadığını iddia etti. Genel kurulda söz alan Bilgiç, Simit Sarayı konusunu anlatmak istediğini söylerek, "Ziraat Bankası'nın bu firmaya ilişkin Katılım Bankası üzerinden ya da portföyü üzerinden tesis etmiş olduğu herhangi bir işlem yoktur" ifadelerini kullandı. CHP'li milletvekileri, Bilgiç’in açıklamasına “Siz tarafsız olmak zorundasınız. O bilgiyi Bakan verir” diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) Simit Sarayı’nın 500 milyon dolar borcu için yüzde 51’ini almak üzere 12 Aralık'ta Rekabet Kurumu’na başvurdu. 13 Aralık'ta başvuru ortaya çıktı ve kamu bankası olan Ziraat Bankasının Simit Sarayını borçları karşılığında devralma girişimi tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Aralık'ta Cenevre’de yaptığı açıklamasında "Ziraat Bankası’nın, Simit Sarayı’nı almak için Rekabet Kurumu’na başvurmasına yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir?" sorusuna “Benim bunu tasvip etmem mümkün değil" diyerek "Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde" yanıtını vermişti.

ZİRAAT'İN BAŞVURUSU REKABET KURUMU SİTESİNDEN KALDIRILDI

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Rekabet Kurumu da dün internet sitesinden Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın başvurusunu sildi.

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu da Erdoğan'ın açıklamasından sonra Simit Sarayı için yerli ve yabancı firmalarla ortaklık için görüşüldüğü açıklaması yaparken, Ziraat Bankası’na hiç değinmedi.

BİLGİÇ: ZİRAAT BANKASI’NIN BİR İŞLEMİ YOK

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç dün TBMM Genel Kurulu’nda konu ile ilgili konuşmak istediğini söylerek "Ziraat Bankası’nın bu firmaya ilişkin Katılım Bankası üzerinden ya da portföyü üzerinden tesis etmiş olduğu herhangi bir işlem yoktur” ifadelerini kullandı. CHP'li vekiller Bilgiç'e TBMM Başkanı olduğunu hatırlatarak, "Bu bilgiyi Bakan verir" diyerek tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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