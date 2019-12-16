DİSK, "Asgari ücret 3200 TL olsun" talebini yineledi

DİSK, İzmir ve Trakya'da "İnsan onuruna yaraşır asgari ücret" talebiyle basın açıklamaları düzenledi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinin de destek verdiği Konak Kemeraltı girişindeki açıklamada "İnsanca bir ücret istiyoruz”, “Saraya değil emekçiye bütçe” sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Asgari ücret, bu ülkede ücret gelirleriyle yaşayan milyonların meselesidir, memleket meselesidir" dedi. İşçi ve emekçilerin ekonomik krizle boğuştuğunu belirten Sarı, "Yıllardır büyümeden pay alamayan çalışanlar, emekliler, zamlarla ve vergilerle krizin faturasını ödüyor. Bütün bu gerçekler karşısında ülkeyi yönetenler patronların istediğini yapıyor” ifadelerini kullandı.

"HESAPLANMADA İŞÇİNİN AİLESİ DE ESAS ALINMALI"

Yıllardır "Ekonomi büyüdü" diye övünenlerin, şimdi işçi ve emekçilerin ücretini düşürmeye çalıştığını aktaran Sarı, asgari ücretin TUİK’in önerdiği rakamı bile yakalayamadığını, asgari yaşam maliyetinin altında kaldığını söyledi.

Asgari ücret hesaplanırken sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de esas alınması gerektiğini vurgulayan Sarı, "Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalı, uyuşmazlık halinde grev hakkı olmalıdır” dedi.

"ASGARİ ÜCRET TAMAMEN VERGİ DIŞI BIRAKILMALIDIR"

Sarı, DİSK'in asgari ücret taleplerini şöyle yineledi:

"Asgari ücret net 3200 TL olmalıdır. Asgari ücret tamamen vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari geçim indirimi hariç hesaplanmalıdır. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır."

Basın açıklaması ardından DİSK üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Kemeraltı girişinde taleplerinin yer aldığı asgari ücret bildirisi dağıttı.

"GEÇİM ÜCRETİ OLMALI"

DİSK Trakya Bölge Temsilciliği de “İnsan onuruna yaraşır asgari ücret: 3 bin 200 TL net” kampanyası çerçevesinde, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla basın açıklaması düzenledi.

Tekirdağ’daki Bedesten Parkı’nda ve Edirne’deki Saraçlar PTT önünde yapılan açıklamada konuşan Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücreti açlık sınırının bile çok altına çekerek işsizliği önleyemezsiniz. Asgari ücretin yıllar içinde uğradığı bütün kaybın giderildiği, enflasyon, dolar, altın karşısında büyün gerilemelerin ortadan kaldırıldığı, büyümeden bayımızı aldığımız gerçek bir geçim ücreti olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini ve net olarak hesaplanması gerektiğini söylüyoruz” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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