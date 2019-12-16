Patronların asgari ücret teklifi en fazla 2 bin 262 TL

İşveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) devletin asgari ücrete desteğini 200 liraya yükseltmesini isteyerek 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor.

PATRONLAR DEVLETİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 200 LİRAYA YÜKSELTMESİNİ İSTEDİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in görüştüğü TİSK temsilcisi, “2020 için kafanızdan geçen asgari ücret nedir? Örneğin, bu yıl sonu için tahmin edilen yüzde 12'lik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı kadar bir zamma nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna, “Yüzde 12'lik bir zam, ancak devletin asgari ücrete sağladığı 100 liralık desteğin 200 liraya çıkarılması şartıyla makul karşılanabilir. Yani 2 bin 262 liralık bir asgari ücret 200 liralık destekle uygun olabilir. Devletin asgari ücrete desteği yıllardır hiç değişmedi, hep 100 lirada kaldı. Destek 200 liraya çıkarılmazsa yüzde 12 gibi bir zam işveren için de işsizler için de ülke için de iyi olmaz” dedi.

İşveren temsilcisi işsizliğin rekor düzeye ulaşması, yakın zamanda seçim olmaması ve kayıt dışılığın artmasını öne sürdü.

TİSK, ayrıca yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

TİSK'in yüzde 12'lik bir zam için 200 liraya çıkarılmasını şart koştuğu asgari ücret desteği, ilk olarak 2016 yılında "işverenlerin yükünü hafifletmek" için uygulandı. 2016'da 300 liralık zammın 100 lirasını devlet karşılamış sonraki yıllarda bu destek devam etmişti. Devlet, halen 500 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlere işçi başına 100.8 TL, 500'ün altında işçi çalıştıranlara 150 TL asgari ücret desteği veriyor.

3. TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın üçüncü toplantısını yapacak. Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını yarın, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeyeceklerini açıklamıştı. Asgari ücrete ilişkin talep ve önerilerini açıklayan DİSK ise asgari ücretin net 3 bin 200 TL olması gerektiğini duyurmuştu. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Asgari ücret ne kadar? Nasıl hesaplanıyor?

Asgari ücret yalnız bir ücret pazarlığı değil işçiyi tanımlama pazarlığıdır

DİSK: Asgari ücret net 3 bin 200 TL olmalı

Kadınlar Türk-İş’e ve hükümete seslendi: Buyurun bu asgari ücretle siz yaşayın!

Asgari ücretli 9 gün tok, 21 gün aç

Reklam