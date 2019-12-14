Samsun’da Evrensel ile dayanışma gecesi: Amaçları yıldırmak ama başaramayacaklar

Samsun’da Evrensel okurları gazetemizin 25’inci yılı vesilesiyle bir dayanışma gecesi düzenledi. Çok sayıda sendika, parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı etkinlikte konuşan Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı, son dönem artan baskı ve sansür politikalarına değinerek, “Amaçları yıldırmak, yok etmek ama başaramayacaklar” dedi.

Evrensel okurları Samsun’da bulunan Atakum Yalı Cafe’de bir dayanışma gecesi düzenledi. 12 Eylül’de yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren’in de anıldığı etkinliğe çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Saygı duruşu ile başlayan geceye Erdal Eren’in mücadelesini ve gazetemizin 25’nci yılını anlatan sinevizyon gösterileriyle devam edildi. Gecede konuşma yapan Hazal Temiz, “Bizler bugün Erdal’ı sadece 17 yaşında katledilen bir genç olduğu için değil aynı zamanda onun uğruna mücadele ettiği hayaller için anıyoruz” dedi.

GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Etkinlikte söz alan Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Görkem Kınacı ise şunları dile getirdi:

“25 yıldır Metin Göktepe’nin bıraktığı yerden, bıkmadan, usanmadan, korkmadan, ölümlere, baskılara, cezalara, davalara aldırış etmeden gerçekleri yazmaya devam ediyoruz. Gazetemizin ilk baskısında ‘İşte Türkiye gerçeği’ manşeti ile çıkmıştık. Çünkü yazılanlar Türkiye’nin, Türkiye halklarının, emekçilerinin hikayesiydi. 25 yıl sonra işçiler, halklar, kadınlar, gençler, yoksullar aynı gerçekleri yaşamaya ve talepleri için kurtuluşları için mücadele etmeye devam ediyorlar. Bu mücadele sürdükçe Evrensel de bu mücadelenin gerçeklerini yazmaya devam edecek.”

Basına yönelik baskı ve şiddetin arttığını da vurgulayan Kınacı, “KHK’lerle onlarca televizyon ve gazete kapatıldı. Onlarca gazeteci ceza aldı. Her gün yeni bir dava her gün yeni bir ceza ile karşı karşıyayız. Amaçları yıldırmak, yok etmektir ancak başaramayacaklar. Evrensel emekçilerin, halkların mücadelesi sürdükçe onların hikayesini onların davasını aynı cesaret ve kararlılıkla yazmaya devam edecek. Bunun için de bütün emekçileri gazetemize sahip çıkmaya destek olmaya çağırıyoruz. Bu geceye katkı sunan bütün dostlara gazetemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

‘EKMEK PARAMIZ İÇİN DİRENİŞTEYİZ’

Direnişteki Çetaş cam işçileri adına konuşan Erhan Kabataş, “Bizler ailenize çocuklarımızı geçindirmek için ekmek paramızı kazanmak için Çetaş cam fabrikasında çalışırken insanca yaşamak ve daha iyi haklar elde etmek için sendikada örgütlenmeye karar verdik ve örgütlendik. Patron bu nedenle bizi haklarımızı vermeden işten çıkardı. Haklarımızı alana ve işimize geri dönene kadar direnmeye devam edeceğiz. Bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara dostlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe bir mesaj gönderen Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da Erdal Eren’i anarken Evrensel’e ve BirGün’e uygulanan ilan kesme uygulamasına tepki gösterdi, dayanışma çağrısı yaptı. Gece Metin Göktepe, Erdal Eren ve Evrensel için bestelenmiş şarkılarla devam etti. Okunan şiirlerine ardından Müzisyen Ercan Aydın ve ekibi bir konser verdi.

ETKİNLİĞE KATILAN KURUMLAR

Gazetemizle dayanışma etkinliğine Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Çetaş cam işçileri, Tez-Koop-İş, KESK’e bağlı sendikalar, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emekli Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Artvin Turizm ve Folklor Derneği, Şavşatlılar Derneği, EMEP, CHP, HDP ve HDK bileşenleri, Halkevleri, ÖDP, TKP, ESP, SYKP, Kuzey Kültür Merkezi, Devrimci 78’liler Derneği, Yakakent, Havza, Sinop ve Çarşamba’dan Evrensel dostları ve Bahçelievler Mahallesi muhtarı katıldı. (Samsun/EVRENSEL)

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