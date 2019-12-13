CHP'li Tanal: AKP'nin özel okul politikası iflas etti

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bin 378 olan özel okul sayısının AKP iktidarında 12 bin 8’e çıktığını, 5 bin 155 özel okulun kapandığını, boş kontenjan sayısının öğrenci sayısından fazla olduğunu açıkladı. Tanal, AKP’nin özel okul politikasının iflas ettiğini, Doğa Koleji’ndeki krizi böyle okumak gerektiğini söyledi.

Mali kriz yaşayan, bünyesindeki öğretmen ve öğrencilerin mağdur edildiği Doğa Koleji ile ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine cevap veren Bakan Selçuk, AKP iktidarında özel okul sayısının 11 kat arttığını açıklarken, 17 yılda kapanan özel okul sayısının 5 bin den fazla olduğunu aktardı.

BOŞ KONTENJAN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISINDAN FAZLA

Tanal’ın özel okullara ilişkin sorular yönelttiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 2002 yılına kadar açılan özel okul sayısının 1.378 olduğunu bildirdi. Selçuk, halen faaliyet gösteren özel okul sayısının ise 12 bin 8 olduğunu açıkladı.

Özel okullardaki öğrenci sayısı ve boş kontenjan sayısıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Selçuk, “Özel okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 1.360.890, boş kontenjan sayısı ise 1.401.011’dir” dedi.

5 BİN 155 ÖZEL OKUL KAPANDI

Bakan Selçuk, AKP iktidarında kapanan özel okul sayısına ilişkin ise “2002 yılından bu yana kapanan özel okul sayısı 5.155’tir. Özel okula dönüşen dershane sayısı ise 1.337’dir” bilgisini verdi. Selçuk, dershanelerin özel okula dönüşmesi sürecinde devlet tarafından herhangi bir ödene yapılmadığını savundu.

BAKAN SELÇUK’UN CEVAPLAMADIĞI SORULAR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un özel okullara ilişkin soru önergesini kısmen cevapladığını söyledi.

Tanal, “2002 yılından önerge tarihine kadar devletin özel okullar için harcadığı para miktarı ne kadardır? Özel okul sahibi bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, siyasi parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları var mıdır? Şayet var ise bu kişilerin isimleri ve sahibi oldukları özel okullar hangileridir? Özel okul sahibi siyasetçiler hangi siyasi partinin üyesi, yöneticisi, il ve ilçe başkanıdır?” şeklindeki sorularının yanıtsız kaldığını ifade etti.

AKP’NİN EĞİTİMDE ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASININ SONUCU

AKP’nin eğitimde özelleştirme politikasının ve parasal desteğinin sonucu olarak özel okulların mantar gibi çoğaldığını belirten Tanal, “AKP iktidarı, devlet okullarındaki eksiklikleri gidermek yerine özel okullara teşvik verdi. Önüne gelen özel okul açtı. Kendisini iktidarın desteklediği okul olarak lanse edenler bile oldu. Siyasetle ilgilenen birçok kişi gidip özel okul sahibi oldu. Destekten yararlandılar. Maalesef öncelik eğitim kalitesi, başarılı öğrenci yetiştirmek olmadı. ‘Devletten ne kadar para koparırım’ derdine düşüldü. Milli Eğitim Bakanı, sorularımızın tamamına cevap verseydi, hangi partinin yetkililerinin, üyelerinin, yandaşlarının, özel okulu gelir kapısına çevirmeye çalıştığını öğrenecektik” dedi.

Özel okullara devlet desteğinin kısmen kaldırıldığını ve ödemelerin geciktiğini aktaran Tanal, kapanan okul sayısının artabileceğini dile getirdi. Tanal, AKP’nin özel okul politikasının iflas ettiğini, Doğa Koleji’ndeki krizi bu şekilde okumak gerektiğini kaydetti. (HABER MERKEZİ)

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