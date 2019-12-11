11 Aralık 2019 17:37

2020 bütçesi görüşmeleri: Onlar şatafatta, milyonlar işsizlik ve iflasla mücadelede

Meclis Genel Kurulu'ndaki 2020 bütçesi görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toz pembe bir tablo çizdi. Muhalefet ise bütçenin “saray ve şatafat bütçesi” olduğu görüşünde.

TBMM Genel Kurulu

Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

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    Sultan ÖZER
    Ankara

    Milyonlarca insan ekonomik kriz gölgesinde işsizlik ve fakirlik pençesinde kıvranırken, yoksulluktan intiharlar yaşanırken, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları da sürüyor. Asgari ücret için açlık ve yoksulluk sınırına bile yaklaşmayan rakamların telaffuz edildiği günlerde görüşmeleri süren 2020 bütçesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay toz pembe tablo çizdi, muhalefet ise bu bütçenin “saray ve şatafat bütçesi” olduğu görüşünde.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "82 milyonun bütçesi" olduğunu söylediği 2020 bütçesini "Toplumun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat” olarak değerlendirdi.

    17 yıllık AKP iktidarına atıf yapan Oktay’a göre “Ekonomideki başarılarının arkasında bütçe disiplinindeki istikrarlı duruşları” var. Oktay, 2002’de yüzde 11,2 olan bütçe açığını 2018 sonunda yüzde 2’ye indirdiklerini, böylece vergi gelirlerinin daha etkin harcanabileceği mali yapıya kavuşulduğunu savundu.  

    Döviz kurlarındaki artışları, “spekülatif kur saldırıları” olarak değerlendiren Oktay, “Hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her türlü açık tehdit ve baskıya rağmen kararlı tutumuyla saldırılara boyun eğmediğini ve alınan tedbirlerle bu şokların etkisiz hale getirildiğini” öne sürdü.

    “Şokların neticesinde yükselen enflasyonla oldukça kararlı bir mücadele ortaya konulmuş, halkımızın desteği alınarak beklentiler iyi yönetilmiş ve enflasyonda belirgin bir düşüş gerçekleştirilerek fiyat artışında katılaşmanın önüne geçilmiştir” diyen Oktay, 2020 yılı büyüme hedeflerinin yüzde 5 olarak belirlendiğini ifade etti.

    Oktay, “enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, 2022 yılında ise yüzde 4,9’a düşmesini bekledikleri, 2020 yılında hedeflenen yüzde 5’lik büyümeyle iktisadi faaliyette toparlanma ve bunun sonucunda iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşme öngörüldüğünü” söyledi.

    "FARKLI BİR DÜNYADA YAŞIYORLAR"

    AKP’nin bütçe değerlendirmelerine ve bütçenin içeriğine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bunların yaşadığı dünya farklı bir dünya, farklı bir Türkiye” değerlendirmesini yaptı.

    Elektriğe, doğal gaza, temel tüketim maddelerine yüzde 50 zam geldiğini hatırlatan Ağbaba, “Hâlâ tek rakamlı enflasyondan söz ediyorlar. Vatandaş ile bunların dünyası farklı” dedi.

    Yoksulluktan, işsizlikten intihar edenlere, gençlerin üçte birinin işsiz olduğuna, üst üste gelen zamlara atıf yapan Ağbaba, “Bunlar halkın içinde yaşamıyor, sarayda yaşıyorlar. Bu bütçe halkın, emeklilikte yaşa takılanların, ataması yapılmayan öğretmenlerin, emeklilerin, esnafın bütçesi değil. Bu bütçe TSK’yi Katar’a satanların, rantın bütçesi. Bu bütçe yandaşın, çetenin bütçesi. Bu bütçe toplum yararına, Romanlar, Aleviler yararına bir bütçe değil. Bu bütçede halk yok” diye konuştu.

    "HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYORLAR"

    HDP Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Garo Paylan ise AKP’nin bütçe değerlendirmesini, “Onlar Mecliste hayal dünyasında yaşadıklarını gösteriyorlar. Onlar ve yandaşları saraylarda, lüks ve şatafatta yaşarken, halktan da kopmuş durumdalar” diye yorumladı.

    Paylan, “Milyonlarca halk işsizlikle, intihar ve iflaslarla boğuşuyor. Milyonlarca esnafımız siftah yapamadan kepenk kapatıyor, milyonlarca gencimiz işsizle, kredi borçları nedeniyle Kredi Yurtlar Kurumunun icra takibi ile boğuşuyor” dedi.

    Milyonlarca insanın emekliliği geldiği halde emeklilikte yaşa takılanlar durumunda olduğunu da belirten Paylan, “Böyle bir tablo karşısında onlar ise ekonominin büyüdüğünden bahsediyorlar. Meclisteki bu görüşmeler, onların hayal dünyasında yaşadıklarını gösteriyor” görüşünde.

    Paylan şunları söyledi:

    “Onlar ve yandaşları saraylarda, lüks ve şatafat içinde yaşarken halktan da kopmuş durumdalar. 8 milyon vatandaşımız işsiz. Kimi büyütecekler, 18 yıldır yandaşlarını ve saraylarını büyüttüler. Yine yüzde 1’lik bu kesimi büyütecekler. Bunu da halktan topladıkları vergiler ve güvenlikçi politikalarla yapacaklar.”

    Paylan toplanan vergilerin saraya, yandaşlara ve güvenlikçi politikalara, savaşa değil, esnafa, halka, işsizlere ayrılması durumunda sorunların çözüleceğini ifade etti.

    "NEDEN ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER YOK"

    İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da AKP’nin 2020 bütçesini öve öve bitiremediğini belirterek, şu soruyu yöneltti:

    “Biz de soruyoruz, bu bütçe bu milletin bütçesi mi? Öyleyse, neden 700 bin işsiz öğretmen yok? Öyleyse, neden milyonlarca genç işsiz yok? AKP, öğretmenlere de diğer gençlere de istihdam yaratmada havlu atmıştır.”

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