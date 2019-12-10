Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 17 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci görüşmeleri Türk-İş’te yapıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan “Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak” demişti. Asgari ücret görüşmelerinin ikincisinin yapıldığı Türk-İş’te konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, net bir bir bilgi olmadığını ve kurumlarla yapışlan görüşmeler sonucunda belirleneceğini, kendisinin de bir şey bilmediğini söyledi.

TİSK temsilcisi Akansel Koç ise asgari ücrete dair henüz bir rakam belirlemediklerini aktarılan raporlar sonrasında konuşacaklarını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder “Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerinin birer sunum yapmalarını bekliyoruz. Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Son toplantıyı Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Önder’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

İşçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'un yer aldığı toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Önder, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda iki bakanlık ve TÜİK temsilcilerinin ekonominin genel durumuna ve istihdama ilişkin verileri paylaştığını bildirdi.

TÜİK'in bugünkü toplantıda bir çalışanın belirli kaloriler dikkate alınarak yaptığı gıda harcaması rakamını komisyonla paylaşmadığını belirten Önder, bu rakamın asgari ücret rakamı olmadığının altını çizdi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da TÜİK'in verilerini önceki seneler olduğu gibi dikkate alacaklarını belirterek, "Her ne kadar TİSK buna itiraz ediyorsa da elimizde başka bir veri olmadığı için TÜİK'in verilerini bu yıl da değerlendireceğiz" dedi.

Irgat, bugünkü toplantıyla ilgili Hak-İş ve DİSK'i bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 2 Aralık'taki ilk toplantıyla başlamıştı.

Komisyon, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. (Ankara/EVRENSEL)

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