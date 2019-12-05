Asgari ücretli 9 gün tok, 21 gün aç

Bu ay içerisinde belirlenecek 2020 yılı için asgari ücret öncesi Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) asgari ücretlinin gerçeğini durumunu ortaya koydu:

“Açlık sınırı 2 bin 76 TL iken asgari ücretlinin gıdaya ayırabildiği tutar 608 TL. Asgari ücretli 9 günlük mutfak masrafı ile 1 ay karnını doyurmaya çalışıyor.”

Asgari ücretlinin karnını doyuramadığını ortaya koyan BİSAM, Kasım 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 69,20 TL, aylık 2 bin 76 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17.79, yetişkin bir erkeğin 18.40, 10-18 yaş arası bir çocuğun 19.83, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 13.17 TL.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YÜKÜ AĞIR

BİSAM’ın hesabına göre dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Kasım 2019’da en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 17.17 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 13.91 TL oldu. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 8.67, sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 9.30 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.60 TL. Katı yağ 3.69 TL’lik, sıvı yağ ise 1.35 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 0.84, bal, reçel ve pekmez için ise 2.80 TL harcama yapılması gerekmekte.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 37.3 ile en yüksek paya sahiptir. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 13.4 olmuştur. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 27.4 ile ikinci sıradadır.

YOKSULLUK SINIRI 7 BİN 181 TL

BİSAM açlık sınırını İstanbul, İzmir ve Ankara için de ayrıca hesapladı. Buna göre sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il 2.245 TL ile İzmir olurken, İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2.207 TL, Ankara’da ise 2.076 TL.

BİSAM raporunda ayrıca şu ifadelere yer verildi: “İki çocuklu ve eşi çalışmayan bir Asgari ücretli TÜİK 2018 yılı Hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla, en yoksul yüzde 20’lik dilim ile ikinci en yoksul yüzde 20’lik dilim içinde yer almaktadır. 2019 yılı için söz konusu asgari ücretlinin geliri asgari geçim indirimi dahil 2 bin 117 TL’dir. En yoksul yüzde 20’lik gelir grubu gelirinin ancak yüzde 28.7’sini gıdaya ve alkolsüz içeceklere ayırabilmektedir. Buna göre söz konusu asgari ücretlinin gıdaya ayırabildiği pay 608 TL’dir. Sonuç olarak asgari ücretli 9 günlük parayla 30 gün karnını doyurmaya çalışmaktadır.” (EKONOMİ SERVİSİ)

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