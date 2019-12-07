Gebze’de EMEP asgari ücret kampanyası başlattı: İnsanca yaşanacak asgari ücret

Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, kent meydanında "İnsanca yaşanacak asgari ücret, vergide adalet" çağrısıyla imza standı açtı. “Bütçe gelirlerinin büyük bir kısmı ücretlilerden kesilen vergilerden oluşmaktadır” diyen Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, “Ücretlere vergi dilimleri nedeniyle yıl sonuna kadar çalışanların eline geçen ücret erimekte, yok olmaktadır. Kazancımız sadece ücretlerimizden kesilen SGK, gelir vergisi, damga vergisi, fon kesintilerinin yanı sıra tüketim vergileri KDV, ÖTV, özel iletişim vergisi vb. adı altında devlete vergi olarak ödenmektedir. Biz imzası bulunanlar asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını ve asgari ücreti aşan kısmı için gelir vergisi kesintisinin yüzde 10’da sabitlenmesini talep ediyoruz” yazılı metin için imza kampanyası başlattı.

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, EYT Gebze Başkanı Nuh Erdoğan ve EYT üyeleri standı ziyaret etti. (Kocaeli/EVRENSEL)