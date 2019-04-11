Doğa Koleji öğretmenleri ücretlerini alamıyor

Doğa Kolejinde çalışan öğretmenlerin ücretleri ödenmedi. Evrensel’e konuşan öğretmenler duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 3-4 aydır ücretlerini düzensiz aldıklarını söyleyen öğretmenler bu ay ise hiç alamadı. Sözleşmeye göre her ayın 5'i ile 10'u arasında maaşları ödenmesi gereken Doğa Koleji öğretmenleri, uzun süredir olduğu gibi bu ay da mağdur oldu. Bayrampaşa’daki Doğa Kolejinde çalışan öğretmenler, ücretlerin yatırılmamasına tepki göstererek iş bıraktı.

‘MAAŞLARIN ZAMANINDA YATMASINI İSTİYORUZ’

12 senedir Doğa Kolejinde çalışan bir öğretmen yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Bu sene ilk defa böyle bir problemle karşılaştık. Birkaç aydır maaşlarımızı zamanında almıyorduk. Mart ayında maaşın yarısını aldık. 10 gün sonra diğer yarısını alacağımızı, müdür yardımcıları aracılığıyla öğrendik. Söylendiği gibi oldu maaşımızı ayın 20’sinde aldık. Bu ay hiçbir bilgi verilmedi. Maaşları geç alma 3-4 aydır devam ediyor. Geçen ay ilk defa yarım aldık, bu ay da henüz almadık. Bir açıklama da yapılmadı. Ücretlerin zamanında yatmasını istiyoruz. Sadaka verir gibi yarım yarım yatmasını istemiyoruz.”

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Doğa Koleji yetkililerine ise ulaşamadık. (İstanbul/EVRENSEL)