Özel okul teşviği vergi borcuna gitti, velinin parası okulda kaldı

Eylem NAZLIER

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenciye 3.290-4.610 liraya kadar para desteği verileceğini ilan etti. Özel okul teşvik sonuçları açıklanmasına rağmen teşviği kazanan ‘şanslı’ veliler dertli. Çocuklarını, Doğa Koleji’ne kaydeden veliler, teşvik ödemelerinin kendilerine MEB’in belirttiği tarihlerde yapılmamasına tepki gösterdi. Gazetemize konuşan veliler, teşvik paralarının okulun vergi ve SGK borcuna mahsup edildiği bilgisine ulaştıklarını aktardı. Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız kurum yetkilisi de ismini vermezken durumu doğrulayarak, ödemelerin ay sonunda yapılacağını belirtti.

‘NE ZAMAN ALACAĞIM BELİRSİZ’

Çocuğunun Doğa Koleji’nde okuduğunu belirten bir veli, “Özel okul teşviğini kazanabilen ‘şanslı’ velilerden biriyim. Ama teşviği almak için ‘şanslı’ veliler arasında olmak yetmiyor. Bu kez de teşviği özel okullardan kopartabilmek için büyük çaba sarf etmek gerekiyor. MEB’in internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre 2017-18 teşviklerinin 1. taksitinin 8 Kasım 2017’de il ve ilçe saymanlıklarına yatırıldığı bilgisi veriliyor. Ben sözü edilen teşviği 10 Ocak 2018’de aldım. Benzer şekilde 2. taksitin 8 Şubat 2018’de saymanlıklara yatırıldığı bilgisi verilen teşviğin elime geçme tarihi de 8 Haziran 2018. 3. taksitin saymanlıklara yatırılma tarihi de 7 Haziran 2018. Bu teşvik ise hâlâ yatmadı! Bu güne kadar Asist A.Ş’ye ait Doğa Koleji okul yönetimine durumu bildirmeme rağmen maalesef bir sonuç alamadım. Bu teşviği ne zaman alabileceğimiz ise belirsiz” diye konuştu.

‘TEŞVİKLER VERGİ VE SGK BORCUNA’

Çocuğunun Yakacık Doğa Koleji’nde okuduğunu söyleyen bir veli ise, “Okulda teşvik parasından yararlanan 25 kişiden biriyim. Devlet, ilçe milli eğitim müdürlüklerine bu parayı gönderiyor. İlçe milli eğitim müdürlükleri de mal müdürlüklerine bağlı. Biz her seferinde bu paraları gecikmeli alıyoruz. MEB parayı bu ay gönderiyorsa biz bunu 3 ya da 5 ay sonra alıyoruz. Fakat son taksitimiz de ciddi bir gecikme oldu. Ben bu konuyu biraz araştırdım. Benimle aynı durumda olan arkadaşım önce Kartal İlçe Milli Eğitimi aramış. Buradaki yetkili evrakları düzenleyip parayı Kartal Mal Müdürlüğüne aktardıkları bilgisini vermiş. Bu velinin, Kartal Mal Müdürlüğünden görüştüğü yetkili, Asist Eğitim Kurumlarının (Doğa Koleji) teşviklerinin bu kurumun vergi ve SGK borcuna mahsup edildiği bilgisini vermiş! Bu demektir ki sadece biz teşviği hak edenler değil çalışanlar da hak kaybı yaşıyor. Bu gidişat özel okul iflaslarına doğru gider ve özel okulzedeler ortaya çıkartmaya aday bir sürece evrilir” dedi.

YETKİLİ VELİLERİ DOĞRULADI

Konuyla ilgili aradığımız Yakacık Doğa Kolejinden yetkili, belirli bir ödeme planı içerisinde, kademe kademe teşvik paralarının velilere ulaştırıldığını söyleyerek şunları aktardı:

“Süreç içerisinde mutlaka bu ödemeler yapılacak. Ödemeler periyot periyot ödenecek. Bunu MEB belirliyor ama şöyle bir durum söz konusu, Doğa okulları olarak 200 okulumuz var, bunların 80 tanesi Franchise kampüsler. Franchise kampüslerin vergi borçlarından dolayı sıkıntı doğmuş durumda. O sıkıntıdan kaynaklı devlet vergi borcu olan kampüslerin ödemeleri yerine Doğa’nın teşvik paralarını, mal müdürlüğü tarafından kendi vergi borcuna tashih etmiş durumda. Bir yandan ödeme yapmış, diğer yandan vergi borcuna tashih etmiş durumda.”