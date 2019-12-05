05 Aralık 2019 04:38

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: Myrleia’yı korumaya alacağız

Bir AVM’nin temel kazıları sırasında ortaya çıkan Myrleia Antik Kenti’nin korunması mücadelesinde başından beri yer alan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’la süreci konuştuk.

Myrleia Antik Kenti kazı çalışmaları

Fotoğraf: Mudanya Belediyesi

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    Eren ÖNER
    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

     Bursa’da bir AVM’nin temel kazıları sırasında ortaya çıkan Myrleia Antik Kenti’nin koruma altına alınması mücadelesi sürüyor. Bu mücadelenin, antik kentin ortaya çıkarılmasından bu yana içinde yer alan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’la söyleşimize geçmeden önce sürecin kısa bir özetini sunalım: Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 3. derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde, 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM’nin temel kazıları sırasında MÖ 7. yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM’nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı.

    Ardından içerisinde Mudanya Belediyesinin de bulunduğu Myrleia Antik Kenti Platformu oluşturuldu. Bursa 1. İdare Mahkemesinde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştayın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada, yargı süreci devam ederken yargı sürecinde el değiştiren AVM’nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için ‘imar barışı’ başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı.

    Şirketin AVM’yi işletmeye açma girişimine, yasa gereği onay vermek zorunda kalan Mudanya Belediyesi ise söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi.

    Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz

    Fotoğraf: Uğur Ökdemir

    AVM KAPATILIP MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

    Myrleia Antik Kenti ile alakalı devam eden yargı sürecini soruduğumuz Türkyılmaz “Müjdeli haber yakındır, bütün gücümüz ve imkanımızla o AVM’nin kapatılıp antik kentin halka açık ve seyirlik bir yer haline gelmesi için uğraşıyoruz” dedi. AKP hükümetinin yaşamın her alanında doğaya, kültüre ve tarihe savaş açtığını vurgulayan Türkyılmaz “Belediye başkanı olmadan önce de Myrleia Antik Kenti için verilen mücadelenin içerisindeydim, belediye başkanı olunca yüküm ve sorumluluklarım arttı. İmar affında ruhsat vermek zorunda kaldığım için kahroldum. Ancak yılmayacağız. AVM kapatılıp müzeye dönüştürülecek, kalıntıların bulunduğu her yer korumaya alınacak, tarihi yok etmelerine izin vermeyeceğiz’ dedi. Myrleia Antik Kenti’ni tanıtmak ve duyurmak için kitapçıklar bastırıldığını ve sergiler düzenlendiğini söyleyen Türkyılmaz Myrleia Antik Kenti için planlarını “Sunduğumuz projeler ve yaptıklarımızla Tarihi Kentler Birliğinden Jüri Özel ödülü aldık. Myrleia Antik Kenti’ni insanlarla ve yeniliklerle iç içe bir alan olarak değerlendireceğiz. Kültürel ve sanatsal aktiviteler, atölyeler ile tarihi yaşatacak ve gelecekle buluşturup orada yaşam yaratacağız. Kenti kamuya ücretsiz şekilde açacağız” dedi. 

    Myrleia Antik Kenti kazı çalışmaları

    Fotoğraf: Mudanya Belediyesi

    YANLIŞ ANLAŞILDIM

    Başka sosyal projelerini sorduğumuz Türkyılmaz, topraktan halka zeytinyağı projesinden bahsetti: “Kamusal alanlarda bulunan binlerce zeytin ağacı var. Bu ağaçlardaki zeytinleri toplatarak zeytin yağına dönüştürüp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını sağlıyoruz. Bu sene buna ek olarak Marmara Birliğinin mağdur ettiği üretici köylülerden de zeytinleri alarak halka dağıtımını sağlayacağız. Göreve geldiklerinde ‘Kimse kimsesiz kalmayacak’ dediklerini ve bu sözü unutmadıklarını belirterek şunları söyledi: “Yaşlı, maddi durumu elverişsiz ve kimsesiz kişilerle ilgilenen bir birim oluşturduk. Şu an ilçemizde 60 kişilik bir ekip bu insanların ihtiyaçlarını karşılıyor.”

    Son olarak daha önce yanlış anlaşılan bir konuya açıklık getirmek istediğini belirten Türkyılmaz mülteciler ile ilgili olarak ise ‘Mudanya Kitap Fuarının da temasına konu olan bu meseleye bakışım açıktır. ‘Uluslararası Göç ve Mültecilik: Gelenler, Gidenler ve Kalanlar’ temasında tartıştık, konuştuk ve çözümler aradık. Mudanya barışın, sevginin ve kardeşliğin kentidir. Birlikte yaşamak hoşgörü, saygı ve sevgi ile sağlanabilir. Sevginin ve barışın gücüne inanıyorum’ diye konuştu. 

    Myrleia Antik Kenti kazı çalışmaları

    Fotoğraf: Mudanya Belediyesi

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