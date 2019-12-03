İsveç’te sağlıkçılar işten atılmalara karşı eylem yaptı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Stockholm’de Yeni Karolinska Üniversite Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri, işten atılmaları protesto etmek için İl Genel Meclisi binası önünde eylem yaptı.

Sağ partilerin yönetimde olduğu Stockholm İl Genel Meclisi, sağlık sektöründe bir dizi tasarruf önlemleri alma kararı aldı. Stockholm’un değişik semtlerinde bulunan Yeni Karolinska, Söder, Huddinge ve Södertälje hastanelerinden giderlerini azaltması için önlem almalarını talep etti.

İsveç’in en büyük hastaneleri arasında yer alan Yeni Karolinska Üniversite Hastanesi, personel sayısını azalmayı, 250 doktor ve 350 hasta bakıcının işine son vermeyi kararlaştırdı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen sağlıkçılar, İl Genel Meclisi’nin aldığı tasarruf kararını protesto etmek için meclisin toplandığı saatlerde bir gösteri yapmayı kararlaştırdı.

İŞTEN ATILMALARA KARŞI ACİL EYLEM PLANLARI HAZIRLANMALI

Sol Parti’nin İl Genel Meclisi Üyesi Anna Sehlin, gösteride yaptığı konuşmada tasarruf önlemlerinden hastanelerde çalışan tüm emekçiler ve hastaların olumsuz etkileneceğini söyledi. İl Genel Meclisi’nin kararının yüzlerce çalışanın işini kaybetmesine, personelin iş yükünü artmasına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesine yol açacağına dikkat çekti.

Sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek durumu tartışmalarını ve işten atılmaların durdurulması için acil eylem planları hazırlamalarını istedi.

Bazı göstericilere İl Genel Meclisi’nin aldığı işten çıkarma kararları hakkında ne düşündükleri sorusunu yönelttik.

HALK OYLAMASI YAPILSIN

Eva Bylund, sağ partilerin yönetimde olduğu İl Genel Meclisi’nin halktan kesilen vergilerin hastaların bakımına değil görevlendirdiği danışmanlara harcamasını kabul etmediklerini söyledi.

Yapılan yeni düzenlemelerden sonra hastane yönetiminin şeffaf davranmadığını ve harcanan paralar hakkında halkı ve kamuoyunu bilgilendirmediğini belirten Bylund, “Paralar hastanenin işletmesini üstlenen şirketlerin yöneticilerinin cebine gidiyor. Yönetim bankalardan borç alıyor. Bu borçları çocuk ve torunlarımız ödemek zorunda kalacak” dedi.

Bylund, hastanenin tekrar kamuya devredilmesi için halk oylaması yapılmasını istediğini söyledi.

Adolf Niklasson, herkesin insan onuruna yakışan bir tedavi olma hakkı olduğunu ancak İl Genel Meclisi’nin aldığı kararın sağlıkta kötüleşmelere yol açacağını belirtti.

550 çalışanın işten atılması kararına tepki gösteren Niklasson, “Yüzlerce insan işsiz kalacak ama hastaneyi işleten şirketler aşırı kar edecek. Ben özelleştirme karşıtı değilim. Ama şirketlerin karlarına sınırlama getirilmeli” dedi.

OLANLARDAN SAĞ PARTİLER SORUMLU

Sağlıkçılar, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada Yeni Karolinska Hastanesi’nde meydana gelen sağlık skandallarından İl Genel Meclisi yönetiminde bulunan Muhafazakar Parti, Çevre Partisi Yeşiller, Hıristiyan Demokratlar, Merkez Partisi ve Liberal Parti’yi sorumlu tutuyor.

Karolinska’nın işletmesinin kısmen özel sektöre devredilip Yeni Karolinska adını almasından sonra danışmalara ödenen ücretlerin artırıldığını, muayene ücretlerine zam yapıldığını ve çalışanların iş yükünün arttığını belirtiyor.

ŞİMDİ SİZİN İSTİFA ETMENİZİN ZAMANI

Sağ partilerin şimdi çalışanları işten çıkarmaya başladığını hatırlatan sağlıkçılar, ”Şimdi sizin istifa etmenizin zamanı. Pek çok kez biz Stockholmlulara hastane ve toplu ulaşımı işletecek yetenekte olmadığınızı gösterdiniz” dedi.

”İstifa etmeyi düşünmüyorsanız aşağıdaki taleplerimizi kabul edin” diyen sağlıkçılar, taleplerini şöyle sıraladı.

Personelle kavga etmeyi bırakın. Sendikayı dinleyin. Sağlık sektörüne daha az değil daha fazla personel lazım.

Vergilerimizden kesilip danışmanlara ödenen ve vergi cennetlerine giden paraları geri isteyin.

Müdür ve basın şeflerinin arkasına gizlemekten vazgeçin, uyguladığınız politikaların sorumluluğunu üstlenin.”

HASTANENİN BÜTÇESİ 1,5 MİLYAR KRON AÇIK VERECEK

Yeni Karolinska Hastanesi’nin bütçesinin bu yıl 1,5 milyar kron açık vermesi bekleniyor. İsveç Devlet Televizyonu’na açıklamalar yapan hastanenin Genel Müdürü BjörnZoega, “Kostümümüzü aldığımız göreve uydurmaya çalışıyoruz, ama bunda biraz geç kaldık ve bizim için büyük sorunlara yol açtı” dedi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise işten atılmalardan az sayıda hizmet çalışanlarının etkileneceği belirtildi. Ancak hastaların güvenliklerinin işten atılmalardan etkilenmeyeceği öne sürüldü.

İşten atılmalardan çok daha önceleri hastanede çalışan doktor ve hemşireler, çalışanların sayılarının yetersiz olduğu ve hastaların güvenliklerinin riske atıldığı uyarısında bulunmuştu.

HASTALARIN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILIYOR

İşyerinde örgütlü sendika Kommunalda, işten atılmalardan sonra hastaların güvenliğinin riske gireceğini açıkladı. Sendikanın işyerindeki müzakerecisi Carina Lenngren, “Eğer ben hastalanırsam Karolinska’ya gitmem, ben veya yakınlarımı nasıl tedavi edecekler?” dedi.

Doktorlar Derneği Başkanı Ynenne Dellmark da, işten çıkarılmalardan sonra personelin iş yükünün daha da artacağı ve hastalarının güvenliklerinin riske gireceği uyarısında bulundu.

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