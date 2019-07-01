Arjen Arî’nin kitapları set oluyor

Sor Yayınları, Kürt şiirinin önemli isimlerinden Arjen Arî’nin daha önce yayınlanan 9 şiir kitabını bir sette topluyor. Arî’nin yüzlerce şiirlerini tekrar okurla buluşturacak Sor Yayınlarının hazırladığı set, “Şêrgele, Ev Çiya Rûspîne, Ramûsan Min Veşartin Li Geliyekî, Erotîka, Çil Çarîn, Payîza Peyvê, Destana Kawa û Azhî Dehaq, 72 Nefî ve Şiîr û Sînor” adlı şiir kitaplarından oluşacak.

Sor Yayınları sorumlusu Reşo Ronahî, hazırlıkların sürdüğü belirterek seti, sonbaharda düzenlenecek Diyarbakır TUYAP Kitap Fuarı'na yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Arî’nin çok kıymetli bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Ronahî, onun tüm kitaplarının farklı yayınevlerinden çıktığını hatırlattı ve şiir eserlerinin bir sette toplanmasının ilk olduğunu belirtti.

ARJEN ARÎ ETKİNLİKLERİ

Diyarbakır Kitap Fuarı’nda Arjen Arî anısına bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini dile getiren Ronahî, sadece Diyarbakır Kitap Fuarı ile sınırlı kalmayacaklarını, birçok kentte Arî anısına etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Ronahî, Arî’nin şiirlerine müzik yapan Mehmet Atlı, Yunus Dişkaya, Ruken Yılmaz gibi sanatçıların katılımıyla kış mevsiminde Arî’nin anısına konser düzenleyeceklerini kaydetti.

"KÜRTLERİN PANORAMASIDIR"

Reşo Ronahî | Fotoğraf: MA

Arî’nin Kürt şiiri açısından önemine dikkat çeken Ronahî, “Arjen Arî’nin şahsiyeti Kürtlerin panoraması gibidir. Arjen Arî Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitiriyor ve öğretmen oluyor. Önce Türkçe şiirler yazıyor, sonra anadiline dönerek Kürtçe yazmaya başlıyor. İlk yazdığı Türkçe şiirlerini yakıyor. Bu nedenle bu durum biz Kürtlerin panoramasıdır. Çünkü hepimiz Türkçe yazmanın ve konuşmanın etkisi altında kalmışız. Ama Arjen Arî kişisel olarak bunu kırmış. Onun sayesinde birçok genç, Kürtçe edebiyatı ve şiiri sevmeye başladı. Ben bu gençlerden biriyim. Arjen Arî’nin ‘Şêrgele' kitabını okuduktan sonra Kürtçe şiiri bırakamadım. Çünkü o, istediğin tadı sana veriyor” dedi.

NUSAYBİN BELEDİYESİNE ÖNERİ

Arjen Arî’nin anısına Kürt PEN’e çok iş düştüğünü dile getiren Ronahî, “Örneğin Nusaybin Belediyesi neden Arjen Arî’nin Çalê köyünde ya da Nusaybin merkezde ‘Çalê’ adlı şiirini üzerine yazıp bir anıt yapmasın? Nusaybin, Kürt dili ve kültürü için önemli bir yer. Nusaybin Belediyesi'ne Arjen Arî’nin anısına her sene bir etkinlik düzenlemesini öneriyoruz. Bizler de katkı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ARJEN ARÎ KİMDİR?

1956 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Çalê köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Nusaybin’de tamamlayan Kürt şiirinin ölümsüz kalemlerinden Arjen Arî 1979’da Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi. İlk şiiri 1979 yılında Tîrêj dergisinde yayınlandı. Şiirleri İsveç ve Türkiye’de Berbang, Kurdistan Pres, Nûdem, Çira, Rewşen, Nubihar, Gulistan, Kevan, Tîroj, Peyv, Nûbûn ve Karwan adlı dergilerde yayınlandı. 2004’te Kürt Yazarlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. Kanser hastalığı nedeniyle 30 Ekim 2012’de Diyarbakır’da hayatını kaybetti ve Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. (Diyarbakır/MA)

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