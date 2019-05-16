Arjen Arî Şiir ödülü Murat Oruç’a verildi

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Arjen Arî Şiir Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Îrfan Amîda, Mem Bawer, Zülküf Ergün ve Arjen Arî’nin kardeşi Necla Arî’den oluşan jüri, Şair Murat Oruç’un (Miradê Miradan) “Radîşo” adlı dosyasını ödüle layık gördü. Onur ödülü ise Yazar ve Sosyolog İsmail Beşikçi'ye verildi.

Diyarbakır Eğitim Sen 1 No’lu Şube’de yapılan açıklamada Sor Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Reşo Ronahî, ödüle layık görülen Murat Oruç’un, Kürt şiirine önemli katkılar sunacağını söyledi. Ronahî, Oruç’un sosyoloji bölümü mezunu, sinema ve edebiyata özel ilgisi olduğunu, bu alanlarda çalışmalar yürüttüğüne dair bilgiler paylaştı.

Ronahî, bu yılki onur ödülünün İsmail Beşikçi’ye verilme nedenini “İsmail Beşikçi ömrü boyunca Kürt halkının özgürlüğü ve kendi kaderini tayini için emek ve mücadele edenlerin başında gelmektedir.” sözleriyle açıkladı.

Kürt gençlere çağrı yapan Ronahî “Gençlerin önümüzdeki yıl Kürtçe şiir dosyalarını Arjen Arî Şiir Yarışmasına göndermesini istiyoruz. Kürtlerin tüm kurum, kuruluş ve medya organları yarışmayı daha fazla sahiplenmeli ve gençlere ulaştırmalı.” dedi.

Modern Kürt Edebiyatı’nın öncü isimlerinden Arjen Arî 2012 yılında hayatını kaybetmişti. (Diyarbakır/EVRENSEL)