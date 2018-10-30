KÃ¼rt Åžair Arjen ArÃ® mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±Â 

KÃ¼rt Åžair Arjen ArÃ® Â Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 6. yÄ±lÄ±nda Â DiyarbakÄ±râ€™daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Modern Kürt EdebiyatÄ±’nÄ±n öncü ismi Arjen Arî ölümünün 6. yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r’daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmaya Arî’nin ailesinin yanÄ± sÄ±ra Kürt Pen yöneticileri , Dilop dergisi temsilcisi ReÅŸo Ronahî, sevenleri ve arkadaÅŸlarÄ± katÄ±ldÄ±.

HER ZAMAN YOKLUÄžUNU HÄ°SSEDÄ°YORUZ

MezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan yazar Åžeyhmus Sefer, Arjen Arî’nin Kürt ÅŸiirindeki önemine deÄŸinerek “ Her zaman Arjen’in yokluÄŸunu hissediyoruz. Kendi ÅŸiiri Kürt ÅŸiiri adÄ±na hiçbir zaman unutulmayacak. Umut ediyorum ki, Kürt ÅŸiiri Arjen’in kalemini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden dirilecek” dedi.

Yazar-ÅŸair Recep Dildar ise Arî’nin ÅŸiirinin etmediÄŸini, modern Kürt ÅŸiirinin saÄŸlam öncülerinden olduÄŸunu belirterek “ Ramusan Min VeÅŸartin Li Geliyekî ” ÅŸiirini okuduktan sonra konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

Arî’nin kardeÅŸi Necla Arî, anmaya katÄ±lan Arî’nin sevenlerine ve yakÄ±nlarÄ±na teÅŸekkür ettikten sonra saat 18:00’da Arjen Arî adÄ±na DiyarbakÄ±r EÄŸitim-Sen 1 No’lu ÅŸubesinde yapÄ±lacak olan anma etkinliÄŸine katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Arjen ArÃ® Åžiir YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ±n kazananlarÄ± belli oldu

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