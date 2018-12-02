Dilop ve Sor iÃ§in Vanâ€™da tanÄ±tÄ±m gecesi dÃ¼zenlendi

Dilop Dergisi ve Sor YayÄ±nlarÄ± Temsilcisi ReÅŸo RonahÃ®: OkurlarÄ±mÄ±zÄ± dayanÄ±ÅŸmaya Ã§aÄŸrÄ±yoruz.

KasÄ±m ayÄ±nda 5. sayÄ±sÄ±yla okurlarÄ±na ulaÅŸan Dilop Dergisi ve Eylül ayÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan Sor YayÄ±nlarÄ± için Van’da tanÄ±tÄ±m gecesi düzenlendi.

Åžair Yehya Omerî ve ÅŸair Emerîkê Sidîqayê’nin konuÅŸmacÄ± olduÄŸu geceye yazar Qahir Bateyî ve Dil, Kültür ve Sanat AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi (DÄ°SA DER) yöneticileri de katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Dilop Dergisi ve Sor YayÄ±nlarÄ± Temsilcisi ReÅŸo Ronahî, yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Kürt dilinin ve kültürünün tarihsel geliÅŸimindeki önemine dikkat çekerek okurlara dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ronahî, “Bugün ilk Kürtçe dergi olan Hawar’Ä±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihi Kürt dil bayramÄ± olarak kutluyoruz. Bir halkÄ±n tarihinde, bir derginin yayÄ±nlanma tarihinin bunca anlam bulmasÄ± ilginç ve önemlidir. Dilop da Hawar’dan bu yana gerçekleÅŸen birikimi sahiplenmekte ve bunu daha ileriye taÅŸÄ±mak için gayret etmektedir” dedi.

Gecenin devamÄ±nda Arjen Arî Åžiir YarÄ±ÅŸmasÄ±’nda 2015’te birincilik ödülü kazanan ÅŸair Yehya Omerî ve yine 2018’de bu ödülü kazanan Emerîkê Sidîqayê Arjen Arî ÅŸiirinin Kürt ÅŸiiri için önemine dikkat çekildi.

Gecenin sonunda katÄ±lÄ±mcÄ±lar Kürtçe ÅŸiirler okudu. (Van/EVRENSEL)

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