Ahmet Davutoğlu: Bugün susma vakti değildir

Yeni parti iddialarıyla gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda konuştu. Ekonomiden İstanbul seçimlerine pek çok konuya değinen Davutoğlu, "Bugün susma vakti değildir. Kapılar ardında konuştuğumuz gerçekleri kapı önlerinde susma vakti değildir" dedi. Davutoğlu ayrıca "Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız" ifadelerini kullandı.

AKP'nin temel değerlerinin değiştiğini belirten Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CİDDİ SAVRULMALAR YAŞADIK"

"Ciddi savrulmalar yaşadık, cesaretle önümüzdeki meseleleri tartışmalıyız. Kimse bizi o kitlelerin ruhundan ahlakından soyutlayamaz ve ayıramaz. Hiçbir mevki beklentimiz olamaz. İstanbul seçimlerinde 800 bin oyla tekrar kaybetmişse, bunun sorumlusu eylemde, söylemde, ahlakta, siyasi ayakta ciddi savrulmalara sebep olanlardır."

"PARTİLER VE SİYASİ HAREKETLER TAVANDA BÖLÜNMEZ"

"Hiçbir niyetimi ve düşüncemi saklamadım. Bakınız partiler ve siyasi hareketler tavanda bölünmez. Tavanda bölünmüşse ciddi bir sıkıntı değildir. Bizim hareketimizde de 2 kez bölünme oldu ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Yüzde 15'lik kitle bir başka yere doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. 1 Kasım 2015'te biz Türkiye'de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10 oy oranında MHP'ninse AKP'nin oy oranı yüzde 34'lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?"

"NE YANLIŞLAR YAPTIK Kİ BUGÜN BU NOKTADAYIZ?"

"Bugün susma vakti değildir. Kapılar ardında konuştuğumuz gerçekleri kapı önlerinde susma vakti değildir. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız."

"VİCDAN AÇIĞI VARSA BUNU KAPATMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Gelin muhasebe yapalım. Bizim meselemiz parti isminden bağımsız olarak, çağdaş bir ülkede yaşamak. Yalvarıyorum gelin konuşalım. Vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün değildir. Eğer 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden sonra ülkede büyük ölçüde siyasi ve ekonomik tablo değişmemişse bunun sebebi milletin vicdanından kopuştur. Bizi eleştirenler düşünmek zorunda."

"YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞINA İHTİYAÇ VAR"

"Bir seçimde beka kaygısından bahsedip bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ettikten sonra diğer seçimde İmralı'ya başvurmak milletin vicdanından kopuştur. Bu kopuşu çözmedikçe herhangi bir toparlanma olamaz. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var."

"İNSANLARIN HUKUK SİSTEMİNE GÜVENİNİ SARSIYORLAR"

"Adalet öylesine örselendi ki insanların hukuk sistemine güvenini sarsıyorlar. Adalet terazisi ölçer, ölçülmez. Adalet duygumuzu sarsacak her şey için ortak tavır alma vakti geldi."

"ÇOK YOĞUN BİR EKONOMİK KRİZİN İÇİNDE CİDDİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

"Ülkemiz çok yoğun bir ekonomik krizin içinde ciddi bir mücadele veriyor. Ekonomik sıkıntılarla karşılaşıyoruz 2008'de olduğu gibi. Ekonominin başında ekonomiden anlayan insanlar vardı; vizyon vardı. Fark şu: Bugün koyduğunuz kuralın yarın değişmeyeceğini göstereceksiniz, israfa yol açmayacaksınız, şeffaf olacaksınız, ekonomiyi üstlenen kişilerin herkesle konuşan açık bir anlayışla davranması lazım. Yukarıdan bakan bir ekonomi anlayışıyla bu ekonominin içinden çıkamayız."

"ÇARPIK BİR SİSTEME CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ ADI ALTINDA GEÇİLDİ"

"Bizim AK Partiye zarar vermeye çalıştığımızı söyleyenler, troller, siz bu hareketin içinde yokken biz bu davayı omuzlanmıştık. Devlet mimarisi kişilere, siyasi parti görüşlerine göre inşa edilmez. Çarpık parlamenter sistemden çarpık bir sisteme Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında geçildi. Kardeşi kardeşe düşüren, en yakın dava arkadaşlarını birbirine düşüren 12 Eylül Anayasası ile; Ecevit ile Erbakan'ı karşı karşıya getiren, bazı çıkar çevreleri üzerinden bizleri karşı karşıya getiren bir anayasa yanlış."

"DEVLET İŞLERİYLE AİLE YAPISI KESİNLİKLE AYRILMALIDIR"

"Cumhurbaşkanına düşüncelerimi 5 kez ilettim. Neyi yanlış görüyorsam söyleyeceğim. Bizim hesabımız bir şekilde kendimizi ortaya koymak değil, doğru olanı söylemek. Sade bir vatandaş olarak size söz veriyorum neyi yanlış görüyorsam söyleyeceğim. Cumhurbaşkanlığı makamı ile genel başkanlık makamının değişmesi AK Partinin kurumsallaşmasına zarar vermiştir. Devlet işleriyle aile yapısı kesinlikle ayrılmalıdır. Birinci dereceden akraba olmamalıdır." (HABER MERKEZİ)

Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor