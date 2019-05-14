DW Türkçe: Davutoğlu yeni parti duyurusunu Diyarbakır’da yapacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma hazırlıkları yaptığı, mayıs ayı içinde Diyarbakır’da büyük bir iftar programı için hazırlık yaptığı ve yeni partiye ilişkin “startı” buradan vereceği konuşuluyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Davutoğlu’nun yeni partisine ilişkin duyuruyu Diyarbakır’da yapması bekleniyor. Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarında sona yaklaştığı ve eski milletvekilleri dahil pek çok AKP’li ile birebir görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Kulislere göre, Davutoğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski bakanlardan Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da yer alıyor. Her üç ismin de Davutoğlu’nu geri çevirdiği iddia edildi. Davutoğlu’nu reddeden bazı isimlerin, seçim sonrasına kalan kabine değişiminde yeni ve daha aktif görev bekledikleri öne sürülüyor. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve eski milletvekili Ramiz Altun’un ise Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu’nun daha çok Diyarbakır, Batman, Bingöl gibi illerde çalışma yürüttüğü, bazı il ve ilçe başkanlarıyla görüştüğü iddia ediliyor. Davutoğlu’nun bölgede AKP’li olmayan muhafazakar Kürtleri yanına alarak çıkacağı söyleniyor. Bu arada yeni partinin ambleminin ise yeşil zemin üzerine beyaz dört yapraklı yonca olması planlanıyor.

"BABACAN AYRI OLUŞUM İÇİNDE" İDDİASI

AKP kulislerinde eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın da ayrı bir oluşum içinde olduğu da konuşuluyor. Yakın zamana kadar Davutoğlu ile birlikte hareket etmesi beklenen Babacan’ın, yeni oluşumda kendisini lider olarak görmek istemesi nedeniyle, Davutoğlu’ndan ayrı hareket ettiği belirtiliyor. Babacan’ın etrafında ise, halen AKP'ye mensup 35 kadar milletvekili olduğu ileri sürülüyor. (HABER MERKEZİ)

Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor

Ahmet Davutoğlu’nun çıkışı: Meydan okumadan meydana çıkmak