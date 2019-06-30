30 Haziran 2019 18:55

Ahmet Davutoğlu köprüleri atmıyor

Fatih Polat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda yaptığı konuşmayı yorumladı.

Ahmet Davutoğlu köprüleri atmıyor

Fotoğraf: Erkan Bay/DHA

    • Paylaş

    Fatih POLAT

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, AKP içinden kopanlarla kurulacak yeni partinin Ali Babacan’ın liderliğinde olacağına dair kulis haberlerinin yoğunluk kazanmasıyla birlikte yaptığı yeni açıklamalar, hem zamanlaması hem de içeriği bakımından üzerinde tartışmayı gerektiriyor.

    Davutloğu’nun açıklamalarının ardından sosyal medyada "boş laflar" anlamına gelen çokça değerlendirme yapıldı. Ancak bu açıklamaların ülkenin geçtiği siyasal süreçler bakımından "yol açıcı" bir anlamı olup olamayacağı tartışmasının ötesinde, eski başbakanın ne söylediği ve söylediklerinin nereye bağlanabileceğini tartışmak da önemli.

    Özet saptamalar halinde ilerleyelim. İlk olarak, Davutoğlu’nun bu açıklamalarının, AKP’nin önce 31 Mart’ta yaşadığı gerileme ve ardından yenilenen İstanbul seçimlerinde yaşadığı hezimetle birlikte gözlerin çevrildiği yerlerden birinin de AKP içinden çıkacak yeni bir parti tartışmaları olması bağlamında zamanlamasal bir anlamı var.

    KENDİSİNİ NAZİKÇE BABACAN’IN ÜZERİNE YERLEŞTİRİYOR

    AKP’deki bu hızlı gerilemenin AKP içinden kopacak yeni partiye dair tartışmaları da gündemleştirmesiyle birlikte, Ali Babacan’ın Erdoğan’a partiden ayrılacağını söylediği ve yeni partinin de Ali Babacan liderliğinde kurulacağı, Davutoğlu’nun Babacan ile birlikte hareket eden ekipte olmadığına ilişkin kulis haberlerinin ardından yapılmış bir konuşma bu. Ve Davutoğlu’nun konuşmasının birkaç yerinde AKP’nin başarı dönemini kendisinin başbakanlık ve bakanlık süreçleriyle açıkladıktan sonra, ekonomiye dair bölümde de, eskiden ekonominin başında ehil kadrolar olduğunu söylemesi Babacan’ı isim vermeden onere ederek konuşmanın siyasi kompozisyonu içinde kendi altına nazikçe yerleştirmesi anlamına geliyor.

    Dolayısıyla Davutoğlu, AKP’den kopacak yeni bir partiye dair beklenti dalgasını böylesi bir hamleyle, ağırlık olarak kendisinin etkin olduğu bir bağlam içine yerleştirmeye çalışıyor.

    Konuşmasının yenilenen İstanbul seçimleriyle 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’nin aldığı sonucu kıyasladığı şu bölüm de ayrıca önemli:

    “1 Kasım 2015’te biz Türkiye genelinde yüzde 49,5 oy aldık. İstanbul’da yüzde 48,7 oy alındı. Son tekrar edilen seçimde Cumhur İttifakı olarak yüzde 44,9 alındı. Ve 1 Kasım’da MHP oylarının yüzde 8,9 olduğu düşünülürse takriben yüzde 8 ile 10 arasında MHP oyu olduğu düşünülürse Cumhur İttifakı’nda, Ak Partinin oyları takriben yüzde 34-36 bandına gerilemiş durumdadır. Şimdi sorulması gereken soru niçin eleştiriliyoruz sorusu değildir. Sorulması gereken soru ne yaptık, ne yanlışlar yaptık ki yüzde 49,5’tan yüzde 35 bandına doğru bu parti geriledi? Ve fiilen yüzde 14 ölçeğinde bir kopuş yaşandı?”

    Burada aslında sorulması gereken bir başka soru daha var. Davutoğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını yanlış gördüğünü ifade ediyor ancak AKP’nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerini hükümsüz ilan etmek için gösterdikleri çabayı ve Türkiye’yi 1 Kasım seçimlerine sürüklemiş olmalarını meşru görüyor. Çünkü o dönem kendisi de tepedeki koltukta oturuyor. Hemen Erdoğan’ın altında. Aslında bugün AKP’ye İstanbul’da bu hezimeti yaşatan faktörlerden birisinin de Davutoğlu’nun "güvenlik" politikaları bağlamında savunduğu Cizre’de, Sur’da, Nusaybin’de ve birçok başka yerde yaşatılanlardan sonra ülkenin batısına, İstanbul’a göç etmek zorunda bırakılan Kürtlerin bugün karşılarına dikilmiş olduğu gerçeğini atlıyor.

    Ve Davutoğlu AKP iktidarının iflas eden ve sancıları devam eden Suriye politikasındaki sorumluluğunu, bir kez daha bu açıklamasında da atlıyor.

    31 Mart ve 23 Haziran sonuçları, bir yönüyle, Davutloğlu’nun kendisinin de yok sayılmasında etkin bir pozisyonda olduğu 7 Haziran seçimlerinde muhalefetin kazandığı başarının da bir devamı niteliğindedir.

    Davutoğlu’nun konuşmasının başka bölümleriyle devam edelim. Davutloğu, bugün AKP’de etkin durumda olanların dahi, kendisine kapalı kapılar ardında "Son derece haklı söylediniz sayın başbakanım. Bizim hislerimize tercüman oldunuz" dediklerini, ancak kapının önünde farklı konuştuklarını belirterek partide bir korku ikliminin hakim kılındığını ifade etmiş oluyor. Kendisinin üç yıl boyunca konferans yapmasının bile engellendiğini belirterek, “Üç yıldır basında, medyada adımızın anılmasının yasaklandığı örtülü baskı dönemi” diyerek devam ederken de aynı şeyi söylüyor.

    Ancak diğer yandan da “Konuşmamıza tahammül edilmediği dönemlerde dahi Sayın Cumhurbaşkanımıza giderek düşüncelerimizi beş kez detaylı olarak kendisine arz ettim” diyerek de başka bir düğüm atıyor. Bir yandan AKP tabanında yaşanan kopuşu durdurmak için yüzleşme ve muhasebe çağrısı yaparken diğer yandan da "makam mevki" kaygısı olmadığını ifade ederek Erdoğan’a dair açık ama saygılı bir eleştiri mesafesinde duruyor. Aslında bu bir ilişkilenme biçimi olarak yansıyor Davutoğlu’nun konuşmasında.

    Yaptığı "troll çetesi" vurgusunun adresi de biliniyor. Daha önce de yaptığı ve bu konuşmasında da yinelediği bu vurgularla, "O etrafındakiler sadece bana değil, aslında sana da zarar vermiş oluyor" demiş oluyor bir yanıyla.

    ERİYEN AKP’YE RESTORASYON ÖNERİYOR

    Davutoğlu, kendisini de koltuğundan indiren "partili cumhurbaşkanlığı"nı eleştirdikten sonra da şu vurguyu yapıyor:

    “Sayın cumhurbaşkanı ve halk tarafından seçilen hesap verecek yegane merci olan başbakan ya da hür başkanlık sistemi prensibiyle desteklenmiş ve Meclisin denetim gücü tahkim edilmiş, başkanlık sisteminin doğasına uygun olan siyasi partilerin seçim kanunuyla tahkime dilmiş bir başkanlık sistemi.”

    Anadolu’yu, Trakya’yı dolaşmaya devam ederek "gönül dostları" ile bu görüşlerini paylaşmaya ve onları dinleyerek görüş oluşturmaya devam edeceğini belirten Davutoğlu, bu ifadeleriyle de, siyasette pratik olarak hâlâ bir iddiası olduğunu ilan etmiş oluyor. Sadece entelektüel olarak eleştirilerini dillendiren birinin bir siyasi parti lideri gibi böylesi bir saha mesaisi göstermesi pek beklenmez.

    Dolayısıyla tüm bu faktörlerle birlikte okunduğunda, şöyle bir fotoğraf daha net görünüyor. Davutoğlu şu anda Babacan gibi belli sayıda milletvekilini de arkasına alarak ayrı bir baş çekme hazırlığı ötesinde, eriyen AKP’ye bir restorasyon öneriyor. Bu aslında Erdoğan’dan başlayarak partinin etkili kurullarına da yapılmış bir öneri. Partili cumhurbaşkanlığı formülünden vazgeçip, kendisinin de muhtemelen yine Erdoğan’dan bir sonraki kişi olarak etkili kılınacağı bir muhasebe sürecine çağrı yapıyor gibi.

    Ahmet Davutoğlu: Bugün susma vakti değildir

    Ahmet Davutoğlu: Bugün susma vakti değildir

    ÖNCEKİ HABER

    İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı
    SONRAKİ HABER

    İsveç’te azınlık halklar festivali yapılıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Osaka'da Trump şov: Haklısınız ama alacağınız yok!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Urukagina kanunlarından ibretialem iddianamelere: Lorem Ipsum’a karşı cesaret!

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Beka, tarafsızlık ve öteki bahaneler…

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Binali Bey’in türküsü: ‘Bilmiyorum ne haldeyim’!

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Acımasızlık sektörleri

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Olmayanın 'ritüeli'

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Efeler ve efelenen Karacasu Kaymakamı

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Çorum'un acılarında saklı hayatlar

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Aydınlıkta

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Çok güzel’ veya 'Daha güzel' meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Hapishane çevrecileri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Elektrik artık yüzde 15 daha pahalı
    Elektrik artık yüzde 15 daha pahalı

    EPDK'nin yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 15 oranında zam yapılacak. Konuyla ilgil açıklama yapan EMO İzmir Şubesi, "1 yılda 42 TL zam yapıldı" dedi.

    Ahmet Davutoğlu köprüleri atmıyor
    Ahmet Davutoğlu köprüleri atmıyor

    Fatih Polat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Elazığ Gönül Dostları Buluşması'nda yaptığı konuşmayı yorumladı.

    İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı
    İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı

    İstanbul İkitelli'de dün gece yaşanan gerilim, taciz ve tecavüz iddialarının kulaktan kulağa yayılmasıyla birlikte Suriyeli avına dönüştü. Mahalledeki gerilimi ve saldırıları yurttaşlarla konuştuk.

    Sudan’da cuntaya karşı "milyonların yürüyüşü"
    Sudan’da cuntaya karşı "milyonların yürüyüşü"

    Sudan'da halk, askeri cuntanın iktidarı sivillere devretmeyi kabul etmemesi ve sokak eylemlerini kanla bastırmasının üzerine bugün yeniden sokaklara çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Polis, Mis Sokak'taki 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kutlamasına saldırdı
    Polis, Mis Sokak'taki 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kutlamasına saldırdı

    27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında Taksim Mis Sokak'ta düzenlenen basın açıklamasının ardından polis saldırısı yaşandı.

    Elazığ'da askeri yemekhanede çalışan 70 işçi işten çıkarıldı
    Elazığ'da askeri yemekhanede çalışan 70 işçi işten çıkarıldı

    Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına bağlı yemekhanelerde çalışan 70 kadar işçi, sözleşmelerinin 1 Temmuz Pazartesi günü bitmesi gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

    TÜPRAŞ Aliağa rafinerisinde trafo patladı
    TÜPRAŞ Aliağa rafinerisinde trafo patladı

    TÜPRAŞ İzmir Aliağa rafinerisinde trafo patlaması yaşandı. Patlama sonucu yaşanan enerji kesintisi sonrası acil durum alarmı verilerek üniteler devreye alınmaya çalışılıyor.

    Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybeden aileler: Sorumlular yargılansın
    Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybeden aileler: Sorumlular yargılansın

    Çorlu'da 25 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili dava 3 Temmuz’da başlayacak. Katliamda yakınlarını yitiren aileler tüm sorumluların yargılanmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final eşleşmeleri belli oldu
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final eşleşmeleri belli oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı
    Üç Kırık Dal
    Üç Kırık Dal
    Oyuncu Müfit Can Saçıntı: İşçi sınıfına inanıyorum
    Oyuncu Müfit Can Saçıntı: İşçi sınıfına inanıyorum
    Milan, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi
    Milan, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi
    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de bu kez protesto olmadan gözaltına aldılar
    ODTÜ'de bu kez protesto olmadan gözaltına aldılar

    ODTÜ mezuniyet töreni öncesi yapılan ev baskınlarında 4 öğrenci gözaltına alındı.

    TÜPRAŞ'ta işçiler yeni teklifi de reddetti: Üç madde tamamen geri çekilsin
    TÜPRAŞ'ta işçiler yeni teklifi de reddetti: Üç madde tamamen geri çekilsin

    Koç Holding yöneticilerinin iki yeni teklifini reddeden TÜPRAŞ işçileri, tanker dolumunu durdurma ve fabrikayı terk etmeme eylemlerini sürdürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul İkitelli'de taciz iddiası Suriyelilere yönelik ırkçı saldırıya dönüştü
    İstanbul İkitelli'de taciz iddiası Suriyelilere yönelik ırkçı saldırıya dönüştü

    İstanbul Küçükçekmece'deki İkitelli mahallesinde bir çocuğun taciz edildiği iddiaları, Suriyelilere yönelik linç girişimine dönüştü. Polis taciz iddiasıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

    Almanya’da metal işçilerinden büyük miting: Üretimde adil dönüşüm!
    Almanya’da metal işçilerinden büyük miting: Üretimde adil dönüşüm!

    Berlin'deki mitingde buluşan binlerce metal işçisi, üretimde artan dijitalleşme bahanesiyle işçi haklarının gasbedilmesine ve işten atmalara karşı çıktı.

    Seçimler bitti, vaatler ortada, kadınlar taleplerinin arkasında
    Seçimler bitti, vaatler ortada, kadınlar taleplerinin arkasında

    İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yaşayan kadınlar, en acil taleplerini anlattı ve Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Davutoğlu: Bugün susma vakti değildir
    Ahmet Davutoğlu: Bugün susma vakti değildir

    Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Ahmet Davutoğlu, "Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız" dedi.

    Trump ile Kim Jong-un "silahsızlandırılmış bölgede" görüştü
    Trump ile Kim Jong-un "silahsızlandırılmış bölgede" görüştü

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" görüştü.

    İstanbul’da seçimi kaybeden Binali Yıldırım, Evrensel’e tazminat davası açtı
    İstanbul’da seçimi kaybeden Binali Yıldırım, Evrensel’e tazminat davası açtı

    İstanbul seçimlerinin mağlup adayı Binali Yıldırım, kendisini eleştiren sosyal medya paylaşımlarını haberleştiren Evrensel'e 25 bin liralık tazminat davası açtı.

    Avrupa'nın gündemi: Emperyalist güçler arası sürtüşme kızışıyor
    Avrupa'nın gündemi: Emperyalist güçler arası sürtüşme kızışıyor

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta ABD ile İran gerilimi, Almanya- Fransa krizi ve Britanya'da işçi haklarının gasbı öne çıktı.

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Bu birlik sandıkta kalmamalı 
    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Bu birlik sandıkta kalmamalı 

    Ekonomik krizle birlikte artan işsizlik ve yoksulluk, seçim sonuçları, AKP içindeki çözülme ve muhalefet partilerinin açıklamalarını Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile konuştuk.

    Genç işçi ve öğrenciler anlattı: İstediğimiz iş ve ekmek parası
    Genç işçi ve öğrenciler anlattı: İstediğimiz iş ve ekmek parası

    Eğitim sürecine devam eden gençler de işçi gençler de sorunlarla boğuşuyor. Avcılar'da konuştuğumuz gençler iyi bir gelecek istiyor.

    İmamoğlu'ndan istifa açıklaması: Pazartesi günü kendilerini çağırdım
    İmamoğlu'ndan istifa açıklaması: Pazartesi günü kendilerini çağırdım

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki istifalarla ilgili açıklama: Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz.

    Yavaş: Satış ilanı verdiğimiz gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiği ortaya çıktı
    Yavaş: Satış ilanı verdiğimiz gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiği ortaya çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin hükümetten alacağı 600 milyon liraya karşılık olarak satılacak gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiğini açıkladı.

    “İşçiler kıdem tazminatına saldırıyı tabanda birleşerek püskürtebilir”
    “İşçiler kıdem tazminatına saldırıyı tabanda birleşerek püskürtebilir”

    Eskişehir’de DİSK, KESK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların düzenlediği “Son Kale Kıdem Tazminatı” panelinde ortak mücadele tartışıldı.

    CHP, kazanılan belediyeleri denetlemek için kurul oluşturdu
    CHP, kazanılan belediyeleri denetlemek için kurul oluşturdu

    Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehir kazanan CHP, belediye yönetimlerinin çalışmalarını denetleyecek bir kurul oluşturdu.

    305 kurumdan ortak mesaj: Kürt sorunu, barışçıl demokratik yollardan çözülmeli
    305 kurumdan ortak mesaj: Kürt sorunu, barışçıl demokratik yollardan çözülmeli

    Diyarbakır’da bir araya gelen olan Bölge Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni 305 örgüt ortak açıklama yaptı.