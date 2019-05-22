Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Yaptığı sanatsal çalışmalarla dinleyenlerinin beğenisini toplayan Müzisyen Cemîl Qoçgîrî, İstanbul’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Qoçgîrî ilk olarak 25 Mayıs’ta Kadıköy Moda Sahnesinde ve 26 Mayıs’ta Beşiktaş Mephisto’ta tenbûr atölyesi gerçekleştirecek. Tenbûr atölyesinden sonra Qoçgîrî 26 Mayıs akşamı Maltepe’de Türkan Saylan Kültür Merkezinde konser verecek. Konserde Erkan Oğur özel konuk sanatçı olarak sahne alacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

İstanbul’daki sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Qoçgîri yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yıl içerisinde çok sayıda tenbûr atölyesi düzenlediğini anlatan Qoçgîri, 4 ve 6 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Köln kentine tenbûr atölyesi verecek. Atölye çalışmalarının, kültürel çalış tekniklerine ilgi duyan, tenbûrun tınısına saygı duyan herkese açık olduğunu belirten Qoçgîri, “Tenbûr atölye çalışmalarımızı ve katılım için tarihleri takip etmek için sosyal medyadaki tenburxane hesabımızı veya kendi kişisel hesabımı takip edebilirler” dedi.

Qoçgîrî, tenbûr atölye çalışmalarını düzenleme nedenini “Tenbûr atölye çalışmalarımızı yıllardır yurt dışında düzenliyor ve özellikle genç nesillerin tenbûr ile temasını sağlamaya çalışıyoruz. Tenbûr’un kültürel ve tarihsel boyutlarını aktarıyoruz ve bu konuya dair bilgi kirliliğini arındırarak öğrencilerle paylaşmaya çalışıyoruz.” sözleriyle açıkladı.

TENBÛR SANATÇISI CEMÎL QOÇGÎRÎ

Müzisyen Cemîl Qoçgîrî 1980 yılında Almanya’da doğdu. Tenbûr (üç telli/ pîr sazı) ile 12 yaşında tanışan Qoçgîri, 16 yaşından itibaren sahnelerde çalmaya başladı. Daha çok tenbûrun mistik yönü ile yoğunlaşan Qoçgîri, Mezopotamya kültür ve inançlarına ait müzik tarzlarındaki şekillenişi üzerinde çalışmalarını sürdürmeye başladı. İlk solo albümü olan Aşk-î Pervaz 2004’te yayımlandı. 2005’te “Sarraf/Dersim Halk Şarkıları” adlı belgesel niteliği taşıyan müzik videosunu çıkardı. 2007’de “Heya”, 2013’te “Hîva Zerî”, 2015’te “Tembur & Harp”, 2017’de “Zâlâl”, 2018’de “Bedâwîtî”, 2019’da “Cemîl Qoçgîrî & Avîan Quartet” albümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı.