Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maç, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarısını turuncu-lacivertli takımın 1-0 önde tamamladığı maçta İkinci yarıda peş peşe goller bulan Galatasaray, 3 puanı alarak lig şampiyonu oldu.

Karşılaşmadan önemli dakikalar şöyle:

5. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Fernando'nun kafayla vurduğu topu kaleci Mert Günok son anda kurtardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı turuncu-lacivertli ekibin savunması yeniden kornere gönderdi.

10. dakikada Luyindama'nın geri pasını uzaklaştırmak isteyen kaleci Muslera'nın vuruşunda top kısa düştü. Ceza sahası gerisinde meşin yuvarlağı alan Bajic, bekletmeden şutunu çekti ancak Uruguaylı file bekçisi soluna gelen topu çeldi.

12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

17. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Soldan gelişen konuk takım atağında ceza sahasına giren Elia'nın ortaladığı topa altıpas gerisindeki Bajic kafayla vurarak fileleri havalandırdı: 0-1. Gol sonrası iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik çıktı. VAR incelemesinin ardından Cüneyt Çakır, yedek kulübelerinden çıkıp tartışan İsmail Çipe ve Emmanuel Adebayor'a da sarı kart gösterdi.

40. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde altıpasa düşen topa Marcao yakın mesafeden vurdu. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

44. dakikada Visca'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının uzak köşesindeki Caiçara, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Kaleci Muslera ile Luyindama'nın anlaşmazlığında araya giren Kudriashov'un yakın mesafeden vurduğu top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Feghouli attı, skora denge geldi.

Galatasaray'ın 55. dakikada Belhanda ile attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Gol öncesi Diagne'nin elle oynadığı ifade edildi.

Galatasaray 64. dakikada Heny Onyekuru ile skoru 2-1'e getirdi.

Maçın 78. dakikasında saha kenarında iki takım yedek kulübeleri arasında gerginlik çıktı. Galatasaray'dan Fatih Terim ve Hasan Şaş, Başakşehir'de yardımcı antrenör Orhan Ak tribüne gönderildi.

22. RANDEVUYDU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya geldi.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

FATİH TERİM REKORUNU GELİŞTİRDİ

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Fatih Terim, bu sezon da şampiyonluğu elde ederek rekorunu 8'e taşıdı.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

Fatih Terim, böylece Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkardı.

Terim daha önce 2000’de UEFA Kupası şampiyonluğunun ve 7 lig kupasının yanı sıra, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

GS, YENİLMEZLİK REKORUNU KIRDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında sahasında yenilmezlik rekorunu kırdı.

Türk Telekom Stadı’nda son 36 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde egale etmişti.

Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta rakiplerine mağlup olmayan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında rekorunu 36 maça çıkardı.

Galatasaray evindeki son 36 lig maçının 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

SON 19 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. (SPOR SERVİSİ)

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