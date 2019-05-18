18 Mayıs 2019 15:32
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2019 21:10

Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

128. kez Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Fotoğraf: AA

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    Süper Lig'in 33. haftasında bugün Trabzonspor ile Beşiktaş saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, ikinci yarıda ilk gol 53. dakikada Trabzonsporlu Filip Novak'tan geldi. 74. dakikada Shinji Kagawa'nın golüyle Beşiktaş beraberliği sağlarken; 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle Trabzonspor yeniden öne geçti. Maç bu skorla sona ererken Trabzonspor puanını 60'a çıkardı.

    LİGDEKİ DURUMLARI

    33 maç sonunda 18 galibiyet 8 beraberlik 6 yenilgiyle 62 puanı bulunan Beşiktaş, 69 gol atıp 44 gol yedi ve dördüncü sırada bulunuyor. Galatasaray ile Başakşehir'in 4 puan gerisindeki Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürmesi için bugün kazanması gerekiyordu.

    17 galibiyet 9 beraberlik 7 yenilgiyle 60 puanı bulunan Trabzonspor ise ligin dördüncü sırasında. Karadeniz ekibi 60 gol atıp 44 gol yedi.

    REKABETİN TARİHİ: 128. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

    Trabzonspor ile Beşiktaş tarihlerinde 128. kez karşı karşıya geldi.

    Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

    BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA 2. KEZ YENİLDİ

    Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta ikinci kez mağlup oldu.

    İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Trabzonspor söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da 2-1'lik skorla alırken, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı.

    Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

    TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

    Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

    İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

    42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı.

    Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

    Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

    TRABZON EVİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI

    Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş'ı yenememişti. Son 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

    Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

    EN FARKLI SKORLAR

    Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

    Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

    Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

    BU KEZ RAKİPLER

    Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Bu karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkarken Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak sahada yer aldı.

    GÜNEŞ'TEN SONRA 9 TEKNİK DİREKTÖR

    Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik direktör görev yaptı.

    Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi. (AA)

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