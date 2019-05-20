20 Mayıs 2019 10:23

Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

2019/20 Şampiyonlar Ligine direkt katılacak ve ön eleme oynayacak takımlar büyük ölçüde netleşti. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şekilleniyor.

Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

Fotoğraf: Onur Çoban/AA

    • Paylaş

    Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, 2019/20 Şampiyonlar Ligi sezonuna direkt katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Kupa 1’de grupların kura çekimine 4. torbadan katılacak.

    Avrupa’da pek çok lig sona ererken Şampiyonlar Ligi katılımcıları da büyük oranda belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi gruplarında 1. torbada Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarının yanı sıra Avrupa’nın en yüksek puana sahip 6 ülkesinin şampiyonları (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya) yer alacak.

    6 takım Play-Off elemeleriyle kuralara katılacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİNE DİREKT KATILACAK TAKIMLAR

    • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu (Chelsea ya da Arsenal)
    • Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia (İspanya)
    • Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (İngiltere)
    • Juventus, Napoli, Serie A 3.’sü, Serie A 4.’sü (İtalya)
    • Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen (Almanya)
    • Paris Saint Germain, Lille (Fransa)
    • Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moskova ya da Krasnodar (Rusya)
    • Benfica (Portekiz)
    • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
    • Racing Genk (Belçika)
    • Galatasaray (Türkiye)
    • Red Bull Salzburg (Avusturya)

    HANGİ TORBADA OLDUĞU NETLEŞMEYENLER

    Bu takımlardan Chelsea, Tottenham, Liverpool, Shakhtar Donetsk’in hangi torbada yer alacağı henüz netleşmedi. Chelsea, UEFA Avrupa Ligini kazanırsa ilk torbada kazanamazsa 2. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligini kazanmaları halinde Tottenham ya da Liverpool'dan biri de ilk torbada bulunacak.

    ÖN ELEME OYNAYACAK TAKIMLAR

    Şampiyonlar Ligine direkt katılım hakkı bulunmayan ülkelerden Hollanda, Yunanistan, İsviçre, Çekya, Hırvatistan, İsrail, Danimarka, Kıbrıs gibi ülkelerin şampiyonları elemelere “Şampiyonlar Yolu”ndan katılacak. Bu takımlar Ajax, PAOK, Young Boys, Slavia Prag, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv, Kopenhag, APOEL.

    “Lig Yolu”ndan elemelere katılacak takımlarsa şöyle: Olympique Lyon (Fransa), Rusya ligi üçüncüsü (Lokomotiv ya da Krasnodar), Porto (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna), Club Brugge (Belçika), Başakşehir (Türkiye), LASK Linz (Avusturya), Basel (İsviçre), Viktoria Plzen (Çekya), PSV (Hollanda), Olympiakos (Yunanistan)

    Bu takımlardan İsviçre(Young Boys) ve Çekya(Slavia Prag) şampiyonları direkt Play-Off turunda rakibini bekleyecek.  Ajax ve PAOK 3. Ön Eleme Turu’nun “Şampiyonlar Yolu”nda yer alan takımlardan. Lyon, Rusya üçüncüsü, Porto, Dinamo Kiev, Club Brugge 3. Ön Eleme Turu’nun “Lig Yolu”nda bulunuyor.

    2. Ön Eleme Turu’nun “Şampiyonlar Yolu”nda Dinamo Zagreb, Kopenhag, Maccabi Tel Aviv, APOEL, “Lig Yolu”nda Başakşehir, LASK Linz, Basel, Viktoria Plzen, PSV, Olympiakos var.

    1. Ön Eleme Turu’na katılacak 32 takımdan çoğu belli oldu. Bunlar arasında İskoçya şampiyonu Celtic de bulunuyor.

    TORBA 1

    1. Şampiyonlar Ligi şampiyonu (Liverpool ya da Tottenham)
    2. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu (Chelsea ya da Arsenal)
    3. Barcelona (İspanya şampiyonu)
    4. Manchester City (İngiltere şampiyonu)
    5. Juventus (İtalya şampiyonu)
    6. Bayern Münih (Almanya şampiyonu)
    7. PSG (Fransa şampiyonu)
    8. Zenit (Rusya şampiyonu)

    TORBA 2

    1. Real Madrid (İspanya)
    2. Atletico Madrid (İspanya)
    3. Borussia Dortmund (Almanya)
    4. Napoli (İtalya)
    5. Belli değil
    6. Belli değil
    7. Belli değil
    8. Belli değil

    TORBA 3

    1. Benfica (Portekiz)
    2. Bayer Leverkusen (Almanya)
    3. Salzburg (Avusturya)
    4. Valencia (İspanya)
    5. Belli değil
    6. Belli değil
    7. Belli değil
    8. Belli değil

    TORBA 4

    1. Racing Genk (Belçika)
    2. Galatasaray
    3. RB Leipzig (Almanya)
    4. Lille (Fransa)
    5. Belli değil
    6. Belli değil
    7. Belli değil
    8. Belli değil.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

    Şampiyonlar Ligi elemeleri 25 Haziran'da başlayacak ve 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Grup maçları 17 Eylül'de başlıyor. Final maçı 30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk Stadyumu'nda. (SPOR SERVİSİ)

    Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu

    Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu

    Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?

    Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AP seçimleri öncesi eylemler: Milliyetçi partilere oy yok
    SONRAKİ HABER

    Stockholm'de IŞİD gözaltıları protesto edildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Eğitimde "yeni sistem", gençliği AKP ideolojisine kazanmanın versiyonu

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kale Kayış işçileri

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    155. yılında Tsitsekun

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Kolombiya'da barışın krizi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    19 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    DSP'den istifa eden PM Üyesi Necmiye Çölaşan: İmamoğlu desteklenmeli
    DSP'den istifa eden PM Üyesi Necmiye Çölaşan: İmamoğlu desteklenmeli

    DSP’de Hikmet Sami Türk’ün ardından PM Üyesi Necmiye Çölaşan da Genel Başkan Aksakal'a tepki göstererek istifa etti.

    Stockholm'de IŞİD gözaltıları protesto edildi
    Stockholm'de IŞİD gözaltıları protesto edildi

    Stockholm’de Säpo tarafından IŞİD’li oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3’ü imam 5 kişiye destek amacıyla eylem düzenlendi.

    AP seçimleri öncesi eylemler: Milliyetçi partilere oy yok
    AP seçimleri öncesi eylemler: Milliyetçi partilere oy yok

    Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi pek çok kentte eylemler düzenleyen Avrupalılar "milliyetçi partilere oy yok" dedi.

    Büyükçekmece'de seçmen avı: Muhtarlara 'Kim nereli' diye soruyorlar
    Büyükçekmece'de seçmen avı: Muhtarlara 'Kim nereli' diye soruyorlar

    Polis olduğunu söyleyen kişiler Büyükçekmece'de muhtarları telefonla arayarak, bölgedeki kanaat önderlerini ve demografik yapıyı sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android lisansını kısıtladı
    Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android lisansını kısıtladı

    ABD Başkanı Trump'ın Huawei'yi kara listeye almasının ardından Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android yazılımının güncellenmeyeceğini duyurdu.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mayıs 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mayıs 2019 Pazartesi

    Siyasilerin bir araya geldiği Samsun'daki 19 Mayıs kutlaması, İstanbul seçimleri, eğitim sistemi, ekonomik kriz, açlık grevleri ve daha fazlası...

    TÜPRAŞ işçileri: Koç’un dayatmalarından ücret maddesine gelinmedi ki
    TÜPRAŞ işçileri: Koç’un dayatmalarından ücret maddesine gelinmedi ki

    TÜPRAŞ işçileri, Koç yönetiminin kendilerini ve üyesi oldukları Petrol-İş'i hedef göstermesine tepkili.

    İran’a saldırı bölgesel savaşı ateşler
    İran’a saldırı bölgesel savaşı ateşler

    Ortadoğu, ABD’nin İran’a yönelik tehditleri ve yaptığı askeri yığınak ile gündemde. Ramazan sonrası toplanacak Arap Zirvesi bu açıdan önemli.

    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?
    Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?
    GÜNCELLENDİ
    2018/19 Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yenen CSKA Moskova oldu
    2018/19 Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yenen CSKA Moskova oldu
    Sakarya Nehri'nin doğuşuna şahit olmak
    Sakarya Nehri'nin doğuşuna şahit olmak
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Delplast işçileri: Birlik olduk korkmuyoruz
    Delplast işçileri: Birlik olduk korkmuyoruz

    Delplast'ta Petrol-İş'e üye olduğu için işten atılanların sayısı 14'ü buldu ancak işçiler, "Yine de yılmayacağız" diyor.

    Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrencileri: Biat etmeyeceğiz
    Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrencileri: Biat etmeyeceğiz

    Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrencileri, ODTÜ boykotunun öğrenci hareketi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek "Biat etmeyeceğiz" dedi.

    Lipton işçilerinin mücadelesi: Bir olursak yine kazanacağız
    Lipton işçilerinin mücadelesi: Bir olursak yine kazanacağız

    Lipton Çay Fabrikası işçileri yazdı: Belki kaybımız çok ama kazancımız daha çok. Onurumuz için, ekmeğimiz için buradaydık. Biz kazandık.

    Çay üreticileri tekellere mahkum edildi
    Çay üreticileri tekellere mahkum edildi

    Çay fiyatları açıklandı, ÇAYKUR'un kotası devam etti. Üretici, elinde kalan çayı açıklanan fiyatın altında özele satmak zorunda kalıyor.

    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi
    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi

    İzmir Kiraz’da 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından zanlının “mesajlaşıyorduk” iddiasında bulunduğu ortaya çıktı. 

    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz
    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu'dan İstanbul seçimleri açıklaması: "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım

    Ekrem İmamoğlu’dan, Binali Yıldırım’ın “AK Parti adayına oy verecekmiş gibi görünen seçmene büyükşehir pusulası verilmedi” iddiasına tepki geldi.

    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde
    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 193. gününde sürüyor.

    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı
    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı

    TOBB'un raporuna göre hükümet döneminde kurulan firmaların 2015-2017 arasındaki büyümesi yüzde 5 binleri buldu.

    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir
    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: 23 Haziran günü o sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak. İstanbul Ya Me Ye (İstanbul bizimdir)

    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun
    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun

    Diyarbakır'da açlık grevi ve ölüm orucundaki çocukları için eylemde olan anneler: Asker ve polis anneleri de bizim gibi barış desin.

    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak
    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak

    CHP Milletvekili Özgür Karabat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bakanın görevi istihbari bilgiyi paylaşmak değil tedbir almak.

    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor
    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor

    Karaburunlular, Yaylaköy'ün RES şirketlerinin menfaati için 70 yıllık rapora dayanılarak "afet bölgesi" ilan edildiğini söylüyor.

    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı
    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı

    Sudan'da müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklanırken muhalefet genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı
    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da akademisyenler, Türkiye'de tutuklanan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını istedi.