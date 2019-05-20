Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, 2019/20 Şampiyonlar Ligi sezonuna direkt katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Kupa 1’de grupların kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Avrupa’da pek çok lig sona ererken Şampiyonlar Ligi katılımcıları da büyük oranda belli oldu.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 1. torbada Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarının yanı sıra Avrupa’nın en yüksek puana sahip 6 ülkesinin şampiyonları (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya) yer alacak.

6 takım Play-Off elemeleriyle kuralara katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE DİREKT KATILACAK TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu (Chelsea ya da Arsenal)

Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia (İspanya)

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (İngiltere)

Juventus, Napoli, Serie A 3.’sü, Serie A 4.’sü (İtalya)

Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen (Almanya)

Paris Saint Germain, Lille (Fransa)

Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moskova ya da Krasnodar (Rusya)

Benfica (Portekiz)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Racing Genk (Belçika)

Galatasaray (Türkiye)

Red Bull Salzburg (Avusturya)

HANGİ TORBADA OLDUĞU NETLEŞMEYENLER

Bu takımlardan Chelsea, Tottenham, Liverpool, Shakhtar Donetsk’in hangi torbada yer alacağı henüz netleşmedi. Chelsea, UEFA Avrupa Ligini kazanırsa ilk torbada kazanamazsa 2. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligini kazanmaları halinde Tottenham ya da Liverpool'dan biri de ilk torbada bulunacak.

ÖN ELEME OYNAYACAK TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligine direkt katılım hakkı bulunmayan ülkelerden Hollanda, Yunanistan, İsviçre, Çekya, Hırvatistan, İsrail, Danimarka, Kıbrıs gibi ülkelerin şampiyonları elemelere “Şampiyonlar Yolu”ndan katılacak. Bu takımlar Ajax, PAOK, Young Boys, Slavia Prag, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv, Kopenhag, APOEL.

“Lig Yolu”ndan elemelere katılacak takımlarsa şöyle: Olympique Lyon (Fransa), Rusya ligi üçüncüsü (Lokomotiv ya da Krasnodar), Porto (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna), Club Brugge (Belçika), Başakşehir (Türkiye), LASK Linz (Avusturya), Basel (İsviçre), Viktoria Plzen (Çekya), PSV (Hollanda), Olympiakos (Yunanistan)

Bu takımlardan İsviçre(Young Boys) ve Çekya(Slavia Prag) şampiyonları direkt Play-Off turunda rakibini bekleyecek. Ajax ve PAOK 3. Ön Eleme Turu’nun “Şampiyonlar Yolu”nda yer alan takımlardan. Lyon, Rusya üçüncüsü, Porto, Dinamo Kiev, Club Brugge 3. Ön Eleme Turu’nun “Lig Yolu”nda bulunuyor.

2. Ön Eleme Turu’nun “Şampiyonlar Yolu”nda Dinamo Zagreb, Kopenhag, Maccabi Tel Aviv, APOEL, “Lig Yolu”nda Başakşehir, LASK Linz, Basel, Viktoria Plzen, PSV, Olympiakos var.

1. Ön Eleme Turu’na katılacak 32 takımdan çoğu belli oldu. Bunlar arasında İskoçya şampiyonu Celtic de bulunuyor.

TORBA 1

Şampiyonlar Ligi şampiyonu (Liverpool ya da Tottenham) UEFA Avrupa Ligi şampiyonu (Chelsea ya da Arsenal) Barcelona (İspanya şampiyonu) Manchester City (İngiltere şampiyonu) Juventus (İtalya şampiyonu) Bayern Münih (Almanya şampiyonu) PSG (Fransa şampiyonu) Zenit (Rusya şampiyonu)

TORBA 2

Real Madrid (İspanya) Atletico Madrid (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya) Napoli (İtalya) Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil

TORBA 3

Benfica (Portekiz) Bayer Leverkusen (Almanya) Salzburg (Avusturya) Valencia (İspanya) Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil

TORBA 4

Racing Genk (Belçika) Galatasaray RB Leipzig (Almanya) Lille (Fransa) Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi elemeleri 25 Haziran'da başlayacak ve 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Grup maçları 17 Eylül'de başlıyor. Final maçı 30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk Stadyumu'nda. (SPOR SERVİSİ)

Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu