Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor

TÜPRAŞ’ın dört ildeki rafinerisinde başlayan fabrikayı terk etmeme eylemi sürüyor. İşçiler tanker dolumlarını durdururken, üretimin devam ettiği tesislerde depolar doldu ve kritik sürece girildi. Dayatmalarını sürdüren Koç Holding yöneticileri ise işçileri ve sendikayı tehdit etti.

Koç Holding ile Petrol-İş Sendikası üyesi TÜPRAŞ işçileri arasında aylardır süren TİS görüşmeleri geçen hafta uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı. Koç Holding’in 3 yıllık sözleşme dayatması ile mazeret izinleri ve vardiya haklarına yönelik saldırılarına karşı TÜPRAŞ işçileri, bir aydır çeşitli eylemlerle tepki gösteriyor.

DÖRT BÖLGEDE EYLEM

Patronun işçiler açısından “kabul edilemez” olan dayatmalarında ısrar etmesi nedeniyle, TÜPRAŞ’ın İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve Batman rafinerilerinde çalışan işçiler önceki gün akşam saatlerinden itibaren işyerini terk etmeme başlattı. İşçiler, üretimi durdurmazken tanker dolumuna ise izin vermedi. Karadan satış yapılmadığı için depolar doldu. Üretilen ürün için depolanacak yer kalmaması nedeniyle üretimde 48 saatlik kritik sürece girildi.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

TÜPRAŞ’ın Aliağa tesislerinde işçilerin gece boyunca süren bekleyişine gergin bir hava hakimdi. TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’dan gelen açıklama, işçiler ve sendika tarafından “tehdit” olarak değerlendirildi.

Yelmenoğlu açıklamasında “TÜPRAŞ olarak, bu noktaya gelene kadar tüm çabalarımıza ve uyarılarımıza rağmen, gerek toplu sözleşme masasında gerekse sahalarda sendikamızın yönlendirmesiyle, iş ahlak ve etiğine uygun olmayan tutumların yanı sıra yasalara aykırı bazı girişimlerde bulunulduğunu üzülerek gözlemlemiş oluyoruz” diyerek sendikayı iş ahlakına uygun davranmamakla suçladı. Müzakerelerin tıkandığını ve sürecin Yüksek Hakem Kuruluna gideceğini işaret eden Yelmenoğlu, “İşçilerin görevlerinin başına dönmemesi durumunda yasal müeyyideleri uygulamak durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÜÇ MADDEYE ASLA İMZA ATMAYACAĞIZ’

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, Yelmenoğlu’nun açıklamasına karşılık, şunları söyledi: “Sendikayı işçilere doğru bilgi aktarmamakla itham eden Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu, sözleşme sürecinin kendilerinin dayattığı üç madde nedeniyle tıkandığını itiraf ettiği açıklamasında bizleri doğrulamış oldu. Buradan bir kez daha kendisini müzakere masasına çağırıyoruz. Ancak unutmasın ki bizler kazanılmış haklarımızı hedef alan üç yıllık sözleşme, mazeret izinlerinin azaltılması ve vardiya sisteminin değiştirilmesini içeren üç maddeye asla imza atmayacağız.”

PETKİM İŞÇİLERİ 4 KİLOMETRE YÜRÜDÜ; BİRLİKTE MÜCADELE SÖZÜ VERDİ

TÜPRAŞ işçilerinin fabrikaya kapanma eylemi sürerken, sabah saatlerinde binlerce PETKİM işçisi dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. PETKİM’in sahibi SOCAR Holding’in işçilere servis vermemesi üzerine PETKİM işçileri, yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi yürüyerek TÜPRAŞ rafinerisi önüne geldi. Eyleme PETKİM’de çalışan Petrol-İş üyesi hemen tüm işçiler katıldı.

“PETKİM-TÜPRAŞ İşçisi Direnişin Simgesi” pankartının arkasında yürüyen PETKİM işçileri, TÜPRAŞ işçilerinin dayanışma sloganlarıyla karşıladı. İşçilerin buluşması esnasında konuşan Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova, “TÜPRAŞ işçilerinin onurlu, haklı mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Örnek bir dayanışma gösteren PETKİM işçilerine de saygılarımı sunuyorum” dedi.

‘GREV HAKKIMIZI KULLANMAKTAN KAÇINMAYIZ’

35 bin petrol işçisinin gözünün kulağının bu sözleşme sürecinde olduğunu söyleyen Turgut Düşova, Petrol-İş Sendikası’nın işçilerin bedeller ödeyerek kazandıkları haklarından feragat edilmesine izin vermeyeceğini, Koç Holding’in dayattığı üç maddeye asla imza atmayacağını vurguladı. Düşova, “TÜPRAŞ işvereni bizleri Yüksek Hakem Kuruluyla tehdit ediyor. Uluslararası sözleşmelere göre grev hakkı işçilerin en insani hakkıdır. Türkiye de bu sözleşmeleri tanımıştır. Grev hakkı meşru haktır. Siz bizi YHK ile tehdit ederseniz biz de bu meşru hakkımızı kullanmaktan asla kaçınmayız” diye konuştu.

‘KADERİMİZ ORTAK, DİRENMEYE DEVAM’

PETKİM işçileri, bir önceki sözleşme döneminde edindikleri deneyimleri, TÜPRAŞ işçileriyle paylaştı. Geçmiş yıllarda sözleşme süreçlerinde verdikleri mücadele sırasında polis müdahalesi ve TOMA’larla karşılaşan PETKİM işçileri, TÜPRAŞ işçileriyle dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi.

PETKİM işçileri “İşverenler Aliağa’da birlikte hareket ederek biz işçilere hep aynı dayatmalarla geliyor. Bizim TİS sürecimizde de üç yıl dayatması vardı. O günlerde sendikacıları bizlerin temsilcilerini yerlerde sürükleyenler bugün TÜPRAŞ işçisi kardeşlerimize de aynı maddeleri imzalamalarını söylüyorlar. Aliağa’da çalışan işçiler olarak bizlerin kaderi ortak. TÜPRAŞ işçilerine haklı mücadelelerinde daha direngen ve kararlı olmalarını öneriyoruz. Biz de PETKİM işçileri olarak sonuna kadar birlikte hareket edeceğimizin sözünü veriyoruz” dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)